أستاذة علم اجتماع: «الست بتحلل الحرام عشان نظرة المجتمع»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

عزة فتحي أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المرأة المصرية تعاني من ازدواجية، حيث أن لديها استعداد أن يتعرف زوجها على إمرأة أخرى، ولكن لا يتزوجها حفاظا على أمواله، والتي ستؤل لأودلاها. وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعين عين شمس، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أنه لا يمكن وصف الزوجة الثانية بأنها ظالمة، أو ضحية بصفة دائمة، حيث لكل حالة ظروفها، فقد تكون في حالات ضحية، وحالات أخرى ظالمة، وقد تكون لا ضحية ولا ظالمة.

وأوضحت، أن المرأة المصرية ترفض زواج زوجها بأخرى حتى لا يتحدث عنها أصدقائها في النادي، معلقة: "الست بتفكر أن لو زوجها تزوج عليها أصحابها هيقولوا عليها درجة تانية.. بتحلل الحرام عشان نظرة المجتمع"، معتبرة أن وصف الزوجة الثانية بـ "أمنا الغولة" مفاهيم مغلوطة، حيث أن الزوجة الثانية أحيانا "الأم" لأطفال