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نقيب المأذونين عن الزوجة الثانية: الراجل بيحس بنقص (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
نقيب المأذونين
نقيب المأذونين
كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن 60% من الزواج الثاني يبوء بالفشل في خلال عامين من عمر الزواج، موضحا أن زواج الرجل بزوجة ثانية لا يكون بسبب وجود عيبا في الزوجة الأولى. وأضاف عامر خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن نسبة الزواج الثاني في المجتمع المصري كبيرة، موضحا أن الزواج الثاني ليس محرم أو مجرم، ولكن يجب أن نبحث عن الأسباب التي دفعت الرجل إلى الزواج الثاني.
وأوضح نقيب المأذونين، أن الرجل يبحث عن حلقة مفقودة في حياته، لم تتحقق في زواجه الأول، فيتزوج بأخرى، حتى يكمل النقص في حياته، وهذا ليس مجرما أو مخالفا للشرع.
وائل-الإبراشي

الإبراشي عن واقعة الكمسري: التزويغ من التذكرة لا يعني الموت

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة كمسري القطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر»، والذي رح ضحيتها الشاب «محمد عيد»، وإصابة أخر، قائلًا، إن الواقعة كشفت أن منظومة النقل في مصر بها خلل لا تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للركاب، مضيفًا خلال برنامجه «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون اي»، أن قطار السكة الحديد لم يكن وسيلة نقل مواطنين فقط، بل هو مجتمع كامل الأرجاء، موضحًا أن التزويغ من التذكرة لا يعني الموت، ولكن هذا يعني أن نقدمه للمسائلة القانونية وليس نقدمه لآخرته.
احمد -موسى

أحمد موسى: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير»

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما فعله الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع أسرة الشاب «محمد عيد»، ضحية حادث قطار «الإسكندرية - الأقصر»، أمرًا محترم، ويدل على أنه قادم من مؤسسة عسكرية، وراجل مسئول، مضيفًا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر عن علاقته بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، معلقا: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير، وعن علاقتي بأي حد من أبناء المؤسسة العسكرية.. متحاولوش.
خالد أبو بكر

خالد أبو بكر عن واقعة «ضحية القطار»: تعظيم سلام لكامل الوزير

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الخطأ الوحيد لوزارة النقل في واقعة "ضحية الكمسري"، كان البيان الذي صدر عن الوزارة بشأن الواقعة، ولكن بخلاف البيان فإن تصرفات وزير النقل "تعظيم سلام". وأضاف أبو بكر خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الدولة لم ولن تصمت عن واقعة ضحية القطار، حيث سيصدر النائب العام بيانا تفصيليا عن الواقعة خلال الساعات القادمة، كما توجه وزير النقل إلى أسرة المتوفي، وأكد لهم أن حق ابنهم لن يضيع.
وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (1)

شقيق «ضحية الكمسري»: «وزير النقل جدع وأنا مش بطبل»

قال تامر عيد، شقيق ضحية كمسري قطار الإسكندرية، إن وزير النقل المهندس كامل الوزير قام بزيارة العائلة، ووعده بتحمل نفقة المحامي من جيبه الشخصي، وفي حال الحكم على الكمسري لن يتم استئناف الحكم، ولن تقوم وزارة النقل بالدفاع عن الكمسري. وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شقيقه لم يكن بائعًا جائلًا مثلما قيل، ولكنه كان يقوم بالرسم على الميداليات والجلد، لافتَا إلى أن شقيقه كان في محافظة الإسكندرية لقضاء أسبوع مع صديقة في شقة خاصة بالعائلة، معقبًا: "شغلانة البيع في القطر مش حاجة عيب، بس الحقيقية إن أخويا مكنش بائع في القطار".
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عزة فتحي

أستاذة علم اجتماع: «الست بتحلل الحرام عشان نظرة المجتمع»

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المرأة المصرية تعاني من ازدواجية، حيث أن لديها استعداد أن يتعرف زوجها على إمرأة أخرى، ولكن لا يتزوجها حفاظا على أمواله، والتي ستؤل لأودلاها. وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعين عين شمس، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أنه لا يمكن وصف الزوجة الثانية بأنها ظالمة، أو ضحية بصفة دائمة، حيث لكل حالة ظروفها، فقد تكون في حالات ضحية، وحالات أخرى ظالمة، وقد تكون لا ضحية ولا ظالمة.
سحر-نصر (1)

سحر نصر: نعمل على تشريعات جديدة لزيادة تمكين المرأة

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مصر في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض"، والتى افتتحها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، ويشارك في المنتدى نحو 2000 من المستثمرين ويتحدث فيه نحو 300 من صناع القرار ورجال الأعمال يمثلون أكثر من 30 دولة. وقالت الوزيرة إن النساء يمثلن العمود الفقرى للتنمية فى الدول النامية، ففى إفريقيا يمثلن نحو 50% من سكانها، و49% من سكان مصر.
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

سحر نصر: إفريقيا تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية 2063

أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البلدان الإفريقية تواصل تمكين شبابها ونسائها، من خلال اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدم الفرص الواعدة لرجال الأعمال الأفارقة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز الاستثمار في سوق يضم 1.2 مليار مستهلك، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستزيد من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم جاهزيتها بالمهارات والمعارف اللازمة للاستفادة المثلى من الفرص.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

10 تريليونات دولار قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر سنويا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان "المرأة في العلاقات الروسية الإفريقية: المساواة بين الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي. واستعرضت السعيد عددا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليونات دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي.
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