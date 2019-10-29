نقيب المأذونين عن الزوجة الثانية: الراجل بيحس بنقص (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

نقيب المأذونين

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن 60% من الزواج الثاني يبوء بالفشل في خلال عامين من عمر الزواج، موضحا أن زواج الرجل بزوجة ثانية لا يكون بسبب وجود عيبا في الزوجة الأولى. وأضاف عامر خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن نسبة الزواج الثاني في المجتمع المصري كبيرة، موضحا أن الزواج الثاني ليس محرم أو مجرم، ولكن يجب أن نبحث عن الأسباب التي دفعت الرجل إلى الزواج الثاني.

وأوضح نقيب المأذونين، أن الرجل يبحث عن حلقة مفقودة في حياته، لم تتحقق في زواجه الأول، فيتزوج بأخرى، حتى يكمل النقص في حياته، وهذا ليس مجرما أو مخالفا للشرع.