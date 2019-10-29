الإفتاء: «الزوج من حقه إخفاء ماله عن زوجته» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

الإفتاء

رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن "هل يجوز الصلاة في المواصلات العامة في وضع الجلوس خوفا من فوات موعد الصلاة؟". وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الصلاة في المواصلات العامة لا تجوز، حيث يجب أن ينزل الفرد من وسيلة المواصلات للصلاة، وإذا تعذر عن يقوم الفرد بجمع الصلاة.

وعن السؤال عن حكم الشرع في عملية ختان الإناث، أشار "ممدوح"، إلى أن دار الإفتاء أفتت بعدم جواز إجراء عملية ختان الإناث حيث إن بها اعتداء على جسد الفتيات، ولا تدرس في كليات الطب، وتمارس بالخبرة.وسألت متصلة: "هل يجوز للزوج أن يخفي ما يدخره من ماله عن زوجته، فعقب أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للزوج