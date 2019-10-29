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الإفتاء: «الزوج من حقه إخفاء ماله عن زوجته» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م
الإفتاء
الإفتاء
رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن "هل يجوز الصلاة في المواصلات العامة في وضع الجلوس خوفا من فوات موعد الصلاة؟". وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الصلاة في المواصلات العامة لا تجوز، حيث يجب أن ينزل الفرد من وسيلة المواصلات للصلاة، وإذا تعذر عن يقوم الفرد بجمع الصلاة.
وعن السؤال عن حكم الشرع في عملية ختان الإناث، أشار "ممدوح"، إلى أن دار الإفتاء أفتت بعدم جواز إجراء عملية ختان الإناث حيث إن بها اعتداء على جسد الفتيات، ولا تدرس في كليات الطب، وتمارس بالخبرة.وسألت متصلة: "هل يجوز للزوج أن يخفي ما يدخره من ماله عن زوجته، فعقب أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للزوج
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وائل-الإبراشي

الإبراشي عن واقعة الكمسري: التزويغ من التذكرة لا يعني الموت

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة كمسري القطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر»، والذي رح ضحيتها الشاب «محمد عيد»، وإصابة أخر، قائلًا، إن الواقعة كشفت أن منظومة النقل في مصر بها خلل لا تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للركاب، مضيفًا خلال برنامجه «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون اي»، أن قطار السكة الحديد لم يكن وسيلة نقل مواطنين فقط، بل هو مجتمع كامل الأرجاء، موضحًا أن التزويغ من التذكرة لا يعني الموت، ولكن هذا يعني أن نقدمه للمسائلة القانونية وليس نقدمه لآخرته.
احمد -موسى

أحمد موسى: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير»

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما فعله الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع أسرة الشاب «محمد عيد»، ضحية حادث قطار «الإسكندرية - الأقصر»، أمرًا محترم، ويدل على أنه قادم من مؤسسة عسكرية، وراجل مسئول، مضيفًا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر عن علاقته بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، معلقا: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير، وعن علاقتي بأي حد من أبناء المؤسسة العسكرية.. متحاولوش.
خالد أبو بكر

خالد أبو بكر عن واقعة «ضحية القطار»: تعظيم سلام لكامل الوزير

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الخطأ الوحيد لوزارة النقل في واقعة "ضحية الكمسري"، كان البيان الذي صدر عن الوزارة بشأن الواقعة، ولكن بخلاف البيان فإن تصرفات وزير النقل "تعظيم سلام". وأضاف أبو بكر خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الدولة لم ولن تصمت عن واقعة ضحية القطار، حيث سيصدر النائب العام بيانا تفصيليا عن الواقعة خلال الساعات القادمة، كما توجه وزير النقل إلى أسرة المتوفي، وأكد لهم أن حق ابنهم لن يضيع.
وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (1)

شقيق «ضحية الكمسري»: «وزير النقل جدع وأنا مش بطبل»

قال تامر عيد، شقيق ضحية كمسري قطار الإسكندرية، إن وزير النقل المهندس كامل الوزير قام بزيارة العائلة، ووعده بتحمل نفقة المحامي من جيبه الشخصي، وفي حال الحكم على الكمسري لن يتم استئناف الحكم، ولن تقوم وزارة النقل بالدفاع عن الكمسري. وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شقيقه لم يكن بائعًا جائلًا مثلما قيل، ولكنه كان يقوم بالرسم على الميداليات والجلد، لافتَا إلى أن شقيقه كان في محافظة الإسكندرية لقضاء أسبوع مع صديقة في شقة خاصة بالعائلة، معقبًا: "شغلانة البيع في القطر مش حاجة عيب، بس الحقيقية إن أخويا مكنش بائع في القطار".
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جمارك

1.4 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك السخنة في شهر

بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك العين السخنة خلال سبتمبر الماضي حوالي مليار و482 مليونا و536 ألف جنيه. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت عن مشمول 4833 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 13906 حاويات. وأضاف أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع "مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة -غزول - خيوط"، وقطع غيار أجهزة كهربائية وإكسسوار الهاتف المحمول ولعب أطفال.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

كيف ردت «المالية» على تثبيت رواتب الموظفين بالدولة؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعة حول تثبيت رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتثبيت رواتب بعض الموظفين، مُوضحةً أن مخصصات الأجور هي حق لا يمكن المساس به، وأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالي الحالي بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

هل توقفت «منحة الزواج» في قانون التأمينات الجديد؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إيقاف وزارة التضامن لـ"منحة الزواج" المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، حيث أكدت الوزارة استمرارها في صرف "منحة الزواج" المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مشددة على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كل الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بـ«التشكيك»

أكدت دار الإفتاء المصرية أن مصر تخوض اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وهناك معركة التنمية التي تبني مصر فيها حضارتها ومستقبلها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب، وهناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر.
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