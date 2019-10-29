رياضة

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تنازله عن القضايا التي تقدم بها ضد من تجاوز في حقه من بعض جماهير النادي الأهلي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم أكن أعلم أن هناك عددا من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظامي أنا مسامح في حقي فهم إخواني وأحبابي وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكل المصاريف ومساعدتهم بعد ذالك".
وعبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير
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أولى أزمات البدري.. شارة الكابتن تشعل الفتنة

أزمة جديدة تفجرت مؤخرًا على الساحة الرياضية، قبل أيام من انطلاق معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراتي كينيا، وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، كان بطلها حسام البدري المدير الفني للفراعنة، الذي أثار الجدل بتصريحاته، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، حيث أعلن أن الأقدمية لن تكون العامل الرئيس في اختيار قائد الفريق، وهو ما فسره البعض بأنه ترضية لمحمد صلاح، بعدما حرم من صوتي مصر في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، وهو ما رفضه أحمد فتحي لاعب الأهلي، ليتسبب ذلك في حالة جدل كبيرة داخل الشارع الكروي.
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التعادل يحسم مواجهة أتليتكو مدريد وديبورتيفو ألافيس

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق أتليتكو مدريد ونظيره ديبورتيفو ألافيس، التي جمعتهما على ملعب مينديز وروزا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، الفارو موراتا كان صاحب هدف التقدم للأتليتي، فيما أدرك لوكاس بيريز مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليخسر أبناء المدرب دييجو سيميوني نقطتين في صراع المنافسة على الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الثالث، علمًا بأن الأخير يلعب أمام بلد الوليد، في المقابل تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
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«بسبب العنصرية».. يويفا يعاقب منتخب بلغاريا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن توقيع غرامة على منتخب بلغاريا بسبب هتافات جماهيره العنصرية التي وجهتها لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، أصحاب البشرة السمراء، أبرزهم: «رحيم ستيرلينج، وتيرون مينجز»، خلال مواجهة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فاسيل ليفسكي، وسط هتافات عنصرية تسببت في إيقاف المباراة مرتين، وقرر الويفا لعب بلغاريا مباراة من دون جماهير، إضافة إلى مباراة أخرى مع إيقاف التنفيذ لمدة سنتين.
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محمد محمود

محمد محمود يغادر المستشفى بعد جراحة الصليبي

يغادر محمد محمود لاعب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستشفى في ألمانيا يوم الجمعة المقبل بعد الاطمئنان عليه من قبل الفريق الطبي الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي صباح اليوم الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يبدأ اللاعب المرحلة الأولى من التأهيل عقب خروجه من المستشفى وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر المقبل على أن يعود بعدها للقاهرة لخوض المرحلة الثانية من مراحل العلاج والتأهيل. وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران، وأمر الخطيب رئيس النادي بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفره إلى المانيا لتلقي العلاج اللازم.
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محمود الخطيب يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ: «لن أزور الخطيب ولا أنتظر رد الأهلي»

أكد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لن يزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع عنده. وقال آل الشيخ خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لن أزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع لدي، هو يستاهل الزيارة لكن ظروفي ومسئولياتي وموسم الرياض يمنعوني من ذلك، واقتربنا من 5 مليون زائر، والموضوع حتى ديسمبر غير مستقر". وتابع: "أتمنى المساهمة في علاج الخطيب بطبيب أو كشف أو أي شئ، فهذه مساعدة من أخ مسلم لأخوه وليس بها أي من أو فضل".
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تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
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