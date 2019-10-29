رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

تركي آل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تنازله عن القضايا التي تقدم بها ضد من تجاوز في حقه من بعض جماهير النادي الأهلي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم أكن أعلم أن هناك عددا من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظامي أنا مسامح في حقي فهم إخواني وأحبابي وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكل المصاريف ومساعدتهم بعد ذالك".

وعبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير