خالد أبو بكر عن واقعة «ضحية القطار»: تعظيم سلام لكامل الوزير

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

خالد أبو بكر

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الخطأ الوحيد لوزارة النقل في واقعة "ضحية الكمسري"، كان البيان الذي صدر عن الوزارة بشأن الواقعة، ولكن بخلاف البيان فإن تصرفات وزير النقل "تعظيم سلام". وأضاف أبو بكر خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الدولة لم ولن تصمت عن واقعة ضحية القطار، حيث سيصدر النائب العام بيانا تفصيليا عن الواقعة خلال الساعات القادمة، كما توجه وزير النقل إلى أسرة المتوفي، وأكد لهم أن حق ابنهم لن يضيع.

وأضاف أن النائب العام لم يصدر بيان حتى الآن حتى يكون قد وصل للحقيقة المجردة، لافتا إلى أن وزير النقل أكد أنه سيكون هناك برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل للمتعاملين مع ركاب القطارات، مبديا دهشته من المطالبة بإقالة وزير النقل بعد تلك الواقعة، معلقا: "يعني لو أمين شرطة قتل مواطن نقيل وزير الداخلية".وتساءل، هل