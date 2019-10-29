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خالد أبو بكر عن واقعة «ضحية القطار»: تعظيم سلام لكامل الوزير

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الخطأ الوحيد لوزارة النقل في واقعة "ضحية الكمسري"، كان البيان الذي صدر عن الوزارة بشأن الواقعة، ولكن بخلاف البيان فإن تصرفات وزير النقل "تعظيم سلام". وأضاف أبو بكر خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الدولة لم ولن تصمت عن واقعة ضحية القطار، حيث سيصدر النائب العام بيانا تفصيليا عن الواقعة خلال الساعات القادمة، كما توجه وزير النقل إلى أسرة المتوفي، وأكد لهم أن حق ابنهم لن يضيع.
وأضاف أن النائب العام لم يصدر بيان حتى الآن حتى يكون قد وصل للحقيقة المجردة، لافتا إلى أن وزير النقل أكد أنه سيكون هناك برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل للمتعاملين مع ركاب القطارات، مبديا دهشته من المطالبة بإقالة وزير النقل بعد تلك الواقعة، معلقا: "يعني لو أمين شرطة قتل مواطن نقيل وزير الداخلية".وتساءل، هل
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وائل-الإبراشي

الإبراشي عن واقعة الكمسري: التزويغ من التذكرة لا يعني الموت

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة كمسري القطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر»، والذي رح ضحيتها الشاب «محمد عيد»، وإصابة أخر، قائلًا، إن الواقعة كشفت أن منظومة النقل في مصر بها خلل لا تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للركاب، مضيفًا خلال برنامجه «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون اي»، أن قطار السكة الحديد لم يكن وسيلة نقل مواطنين فقط، بل هو مجتمع كامل الأرجاء، موضحًا أن التزويغ من التذكرة لا يعني الموت، ولكن هذا يعني أن نقدمه للمسائلة القانونية وليس نقدمه لآخرته.
احمد -موسى

أحمد موسى: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير»

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما فعله الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع أسرة الشاب «محمد عيد»، ضحية حادث قطار «الإسكندرية - الأقصر»، أمرًا محترم، ويدل على أنه قادم من مؤسسة عسكرية، وراجل مسئول، مضيفًا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر عن علاقته بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، معلقا: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير، وعن علاقتي بأي حد من أبناء المؤسسة العسكرية.. متحاولوش.
وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (1)

شقيق «ضحية الكمسري»: «وزير النقل جدع وأنا مش بطبل»

قال تامر عيد، شقيق ضحية كمسري قطار الإسكندرية، إن وزير النقل المهندس كامل الوزير قام بزيارة العائلة، ووعده بتحمل نفقة المحامي من جيبه الشخصي، وفي حال الحكم على الكمسري لن يتم استئناف الحكم، ولن تقوم وزارة النقل بالدفاع عن الكمسري. وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شقيقه لم يكن بائعًا جائلًا مثلما قيل، ولكنه كان يقوم بالرسم على الميداليات والجلد، لافتَا إلى أن شقيقه كان في محافظة الإسكندرية لقضاء أسبوع مع صديقة في شقة خاصة بالعائلة، معقبًا: "شغلانة البيع في القطر مش حاجة عيب، بس الحقيقية إن أخويا مكنش بائع في القطار".
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: «الزوج من حقه إخفاء ماله عن زوجته» (فيديو)

رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن "هل يجوز الصلاة في المواصلات العامة في وضع الجلوس خوفا من فوات موعد الصلاة؟". وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الصلاة في المواصلات العامة لا تجوز، حيث يجب أن ينزل الفرد من وسيلة المواصلات للصلاة، وإذا تعذر عن يقوم الفرد بجمع الصلاة.
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وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (1)

شقيق «ضحية الكمسري»: «وزير النقل جدع وأنا مش بطبل»

قال تامر عيد، شقيق ضحية كمسري قطار الإسكندرية، إن وزير النقل المهندس كامل الوزير قام بزيارة العائلة، ووعده بتحمل نفقة المحامي من جيبه الشخصي، وفي حال الحكم على الكمسري لن يتم استئناف الحكم، ولن تقوم وزارة النقل بالدفاع عن الكمسري. وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شقيقه لم يكن بائعًا جائلًا مثلما قيل، ولكنه كان يقوم بالرسم على الميداليات والجلد، لافتَا إلى أن شقيقه كان في محافظة الإسكندرية لقضاء أسبوع مع صديقة في شقة خاصة بالعائلة، معقبًا: "شغلانة البيع في القطر مش حاجة عيب، بس الحقيقية إن أخويا مكنش بائع في القطار".
محمد عبد الستار

«الفلاحين»: الإخوان وراء الهجوم على كامل الوزير

اتهم محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين ونقيب الشرقية، جماعة الإخوان وخلاياها النائمة بإثارة المجتمع المصري ودغدغة مشاعر البعض، واستغلال حادث قطار "الإسكندرية- الأقصر"، الذى راح ضحيته شاب فى العشرينيات من عمره وإصابة شاب آخر بجروح، بعد قفزهما أثناء سير القطار بسرعة عالية. وتابع: أصدر قيادات الإخوان بالخارج أوامر إلى خلاياهم النائمة فى الداخل، لاستغلال الحادث والمطالبة بإقالة وزير النقل الفريق كامل الوزير، لأنه نجح خلال المدة القصيرة الماضية فى انتشال وزارة النقل من عثراتها وتطوير السكك الحديدية والمترو والقضاء على الإهمال والتقصير داخل مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق.
وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (4)

كامل الوزير يُقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد التذكرة»

قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما قدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير انسانية أمس، مشيرًا إلى أن المسؤولين متواجدون في أماكنهم لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة، وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

السكة الحديد: تدريب عاجل لجميع المتعاملين مع الجمهور

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتضمن هذا البرنامج، التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة، والتعامل الإيجابي مع الركاب، موضحة أن إعداد وتنفيذ هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، كما يأتي وفق الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقاً لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.
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