أول تعليق من سعد الحريري بعد تقديم استقالته

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

سعد الحريري

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها في وقت سابق اليوم بتقديم استقالة الحكومة، بما يحقق صالح الشعب، آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به الحريري، لدى وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت، حيث قام باستقبال مؤيديه وداعميه من الوزراء والنواب والسياسيين ومسئولي تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، إلى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وقال الحريري: «أتمنى من الله أن ينجي لبنان، وأن تخرج البلاد من هذا المأزق، وأنا مرتاح لأننا أعطينا شيئا للشعب اللبناني».من جانبه، أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه يتضامن مع الحريري في "موقفه الوطني الكبير" الذي عبر عنه في استقالته، مشيرا إلى أن استقالة الحريري تضع جميع المسئولين اللبنانيين