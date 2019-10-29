أحمد موسى: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير»

تحرير:محمد فتحي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما فعله الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع أسرة الشاب «محمد عيد»، ضحية حادث قطار «الإسكندرية - الأقصر»، أمرًا محترم، ويدل على أنه قادم من مؤسسة عسكرية، وراجل مسئول، مضيفًا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر عن علاقته بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، معلقا: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير، وعن علاقتي بأي حد من أبناء المؤسسة العسكرية.. متحاولوش.

وأضاف موسى، أن الدولة تنفذ خطة إصلاح في السكك الحديدية غير مسبوقة، وذلك حفاظا على حياة المواطن، فضلا على أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون عربات الدرجة الثالثة مكيفة، منوها إلى أن 13 مليار جنيه تكلفة تحديث منظومة إشارات السكك الحديدية.وقدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واجب التعازي لأسرة المواطن