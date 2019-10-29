التعادل يحسم مواجهة أتليتكو مدريد وديبورتيفو ألافيس

تحرير:علي الزيني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

أتليتكو مدريد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق أتليتكو مدريد ونظيره ديبورتيفو ألافيس، التي جمعتهما على ملعب مينديز وروزا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، الفارو موراتا كان صاحب هدف التقدم للأتليتي، فيما أدرك لوكاس بيريز مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليخسر أبناء المدرب دييجو سيميوني نقطتين في صراع المنافسة على الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الثالث، علمًا بأن الأخير يلعب أمام بلد الوليد، في المقابل تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

جاء الشوط الأول سلبيًّا أداءً ونتيجة، وفي الدقيقة 71، سجل الفارو موراتا، هدف التقدم لفريق أتليتكو مدريد، بعد جملة بدأها المهاجم الإسباني، أنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك، وفي الدقيقة 83 أدرك لوكاس بيريز مارتينيز، هدف التعادل لأصحاب الأرض، بتسديدة صاروخية فشل حارس أتلتيكو في التعامل