الإبراشي عن واقعة الكمسري: التزويغ من التذكرة لا يعني الموت

تحرير:محمد فتحي ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م

وائل الإبراشي

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة كمسري القطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر»، والذي رح ضحيتها الشاب «محمد عيد»، وإصابة أخر، قائلًا، إن الواقعة كشفت أن منظومة النقل في مصر بها خلل لا تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للركاب، مضيفًا خلال برنامجه «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون اي»، أن قطار السكة الحديد لم يكن وسيلة نقل مواطنين فقط، بل هو مجتمع كامل الأرجاء، موضحًا أن التزويغ من التذكرة لا يعني الموت، ولكن هذا يعني أن نقدمه للمسائلة القانونية وليس نقدمه لآخرته.

وقدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما قدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك