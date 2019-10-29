جريمة

السيطرة على حريق بخان «الزراكشة» الأثري بشارع الأزهر

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
الحماية المدنية_أرشيفية
الحماية المدنية_أرشيفية
أفادت وزارة الآثار بسيطرة هيئة الحماية المدنية على النيران التي اندلعت بإحدى قاعات الطابق الثاني من خان الزراكشة الأثري بشارع الأزهر، إذ قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه توجه على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته، وذلك فور علمه بنشوب الحريق، مؤكدًا أن الحريق محدود جدا، حيث أن النيران لم تمس الأثر و لم تسبب أية أضرار فيه.
وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أنها اشتعلت في السلع المخزنة في القاعات التي يشغلها بعض المستأجرين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه تم تكليف قطاع المشروعات بالوزارة بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.يذكر أن منطقة سوق الخضار الممتدة من شارع الأزهر إلى محمد علي من
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حبس-متهمه

حبس كمسري قطار الإسكندرية 4 أيام وعرضه على الطب الشرعي

قرر المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا، اليوم الثلاثاء، حبس مراجع التذاكر كمسري بحادث قطار (الإسكندرية - الأقصر) مجدي إبراهيم محمد حمام ، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان قد تعاطي المخدرات من عدمه في واقعة قيامه بفتح باب القطار أثناء سيره بطريق "دفرة بطنطا " وإجبار شابين على النزول من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة ؛ مما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.
وزارة-الداخلية

إحباط محاولة الاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة أحد المسئولين باستغلال موقعه للاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، وكشف عن سابقة تورطه في الاستيلاء على قرابة 15 مليون جنيه. كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قد أكدت قيام (أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة ، مقيم بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله "كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكي العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفردا بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون إنتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
علبة-شبكة-العروسة (2)

مأساة شابة احتال عليها عريسها للاستيلاء على الشبكة

قبل ثلاثة أسابيع فقط من عقد قرانها، فوجئت شابة عشرينية بخطيبها يشكو لها من تأخير تسليمه إحدى حجرات الشقة، لرغبته فى استلام كامل قيمتها نقدًا، فى حين نفذت أمواله ولا يعرف كيف يتصرف، واحتارت العروس معه بدورها، حتى اقترح عليها بيع الشبكة ليتمكن من تسديد ثمن الحجرة وإنهاء الموقف، لكن الفتاة خشيت من رد فعل أهلها، فاقترح عليها الاستعانة بصائغ لعمل شبكة مماثلة مزيفة، ترتديها أمام أهلها وتمنع الخلافات، حتى تتم زيجتهم، لكن الفتاة اكتشفت أن خطيبها سرق الشبكة ويرفض إتمام الزواج، بما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
مصرع شخص تحت عجلات قطار

تعرف على أقوال كمسري قطار الأقصر قبل قرار حبسه

أمر محمد الفقى، رئيس نيابة مركز طنطا، بحبس مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري قطار الإسكندرية - الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة التسبب فى قتل شاب وإصابة آخر، أجبرهما على القفز من القطار خلال سيره، لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة القطار، وأمرت النيابة بعرض الكمسري على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتحقق من سلامة قواه العقلية وتعاطيه المواد المخدرة من عدمه، حادث قطار الإسكندرية الأقصر ويدعى مجدي إبراهيم محمد حمام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان قد تعاطى المخدرات من عدمه.
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انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالإسكندرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 7 أخرين، مساء اليوم الإثنين، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية رشيد.. البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب ميكروباص، نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 أخرين، وبالانتقال والفحص تبين أن المصابون هم: «سعد محمد بلال، إسلام صبري طنطاوي، أسماء جابر حميده، وأحمد سعيد القماح، ايهاب محمد السلماني، فارس إبراهيم الحلو، فايز سعد القناوي، على الفور تم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
محكمة-جنايات-القاهرة

إحالة 10 شرطيين للجنايات بتهمة تعذيب مجدي مكين

أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هادي عزب، المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية، ونسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمد بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه. ولقي مكين، 51 عامًا، حتفه بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم الأميرية القبض عليه، في ديسمبر 2016.
اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (3)

إنقاذ مسنتين من داخل عقار تعرض لانهيار جزئي بالقاهرة

في استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين، الحماية المدنية بالقاهرة تنجح في إنقاذ مسنتين من داخل عقار عقب انهيار السلم الخاص به، فقد ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبداخله محتجزون، وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين، ووجود سيدتين من كبار السن محتجزتين داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه، حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما فى حالة صحية جيدة.
حريق- بورشة- أحذية (3)

شجاعة الأهالي وسرعة المطافئ تنقذ المهندسين من كارثة

كشفت المعاينة الأولية عن ملابسات حريق اندلع في معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين فجر اليوم الإثنين، وتبين أن ماسا كهربائيا في التوصيلات الخاصة بلافتة المعرض الواقع بتقاطع شارعي أحمد عرابي والرشيدي، نتج عنه حدوث شرر ونشوب حريق التهم اللافتة الإعلانية المثبتة بواجهة المعرض، وامتدت النيران إلى داخل المعرض، إلا أن شجاعة المارة وأصحاب المحلات المجاورة وسرعة وصول قوات الحماية المدنية منعت كارثة محققة حال اشتعال السيارات بالداخل، فضلا عن وجود مطعم مجاور.
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