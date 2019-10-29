السيطرة على حريق بخان «الزراكشة» الأثري بشارع الأزهر

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

الحماية المدنية_أرشيفية

أفادت وزارة الآثار بسيطرة هيئة الحماية المدنية على النيران التي اندلعت بإحدى قاعات الطابق الثاني من خان الزراكشة الأثري بشارع الأزهر، إذ قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه توجه على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته، وذلك فور علمه بنشوب الحريق، مؤكدًا أن الحريق محدود جدا، حيث أن النيران لم تمس الأثر و لم تسبب أية أضرار فيه.

وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أنها اشتعلت في السلع المخزنة في القاعات التي يشغلها بعض المستأجرين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه تم تكليف قطاع المشروعات بالوزارة بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.يذكر أن منطقة سوق الخضار الممتدة من شارع الأزهر إلى محمد علي من