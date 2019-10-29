السيطرة على حريق بخان «الزراكشة» الأثري بشارع الأزهر
تحرير:أ.ش.أ
٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
الحماية المدنية_أرشيفية
أفادت وزارة الآثار بسيطرة هيئة الحماية المدنية على النيران التي اندلعت بإحدى قاعات الطابق الثاني من خان الزراكشة الأثري بشارع الأزهر، إذ قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه توجه على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته، وذلك فور علمه بنشوب الحريق، مؤكدًا أن الحريق محدود جدا، حيث أن النيران لم تمس الأثر و لم تسبب أية أضرار فيه.
وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أنها اشتعلت في السلع المخزنة في القاعات التي يشغلها بعض المستأجرين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه تم تكليف قطاع المشروعات بالوزارة بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.يذكر أن منطقة سوق الخضار الممتدة من شارع الأزهر إلى محمد علي من
وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أنها اشتعلت في السلع المخزنة في القاعات التي يشغلها بعض المستأجرين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه تم تكليف قطاع المشروعات بالوزارة بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن منطقة سوق الخضار الممتدة من شارع الأزهر إلى محمد علي من الجهة الأخرى، قد شهدت في وقت سابق، من اليوم، اندلاع حريق هائل في منطقة السوق، ليتجمع الأهالي فور رؤيتهم ألسنة النيران ترتفع والأدخنة تلوح في الأفق.
مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في سوق الخضار ليخطر اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة الذي دفع بـ10 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.(التفاصيل)