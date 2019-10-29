رياضة

أولى أزمات البدري.. شارة الكابتن تشعل الفتنة

فسر البعض تصريحات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم أنها ترضية لنجم ليفربول الإنجليزي بعد المستوى الذي يقدمه مع فريقه بجانب عدم تصويت مصر له بجائزة الأفضل
تحرير:علي الزيني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
البدري مع المنتخب
البدري مع المنتخب
أزمة جديدة تفجرت مؤخرًا على الساحة الرياضية، قبل أيام من انطلاق معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراتي كينيا، وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، كان بطلها حسام البدري المدير الفني للفراعنة، الذي أثار الجدل بتصريحاته، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، حيث أعلن أن الأقدمية لن تكون العامل الرئيس في اختيار قائد الفريق، وهو ما فسره البعض بأنه ترضية لمحمد صلاح، بعدما حرم من صوتي مصر في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، وهو ما رفضه أحمد فتحي لاعب الأهلي، ليتسبب ذلك في حالة جدل كبيرة داخل الشارع الكروي.
«التحرير» تواصلت مع عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، للحديث عن أزمة شارة قيادة المنتخب. شادي محمد البداية كانت بسؤال شادي محمد، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الأزمة، أجاب: "احنا ناخد جائزة نوبل لخلق المشاكل، هناك نظام نسير عليه، منذ زمن فلماذا يتم تغييره؟ هل نجامل لاعبا على حساب
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مانشستر- سيتي -وواتفورد ‎ (2)

مانشستر سيتي وليستر يتأهلان لربع نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات ثمن النهائي من البطولة، وسجل ثلاثية السماوي نيكولاس أوتامندي هدفًا، وسيرجيو أجويرو هدفين، فيما سجل جاك ستيفنز هدف القديسيين الوحيد، ليحفظ ماء وجهه بعد الخسارة بنتيجة كارثية أمام نظيره ليستر سيتي، بتسعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
برشلونة

برشلونة يقسو على بلد الوليد بخماسية

نجح فريق برشلونة الإسبانى فى الخروج بفوز سهل أمام بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، وسجل لصالح الفريق الكتالونى كلًا من كليمنت لانجليه فى الدقيقة الـ2، فيدال فى الدقيقة الـ29، ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ34 والـ75 وسواريز فى الدقيقة الـ77، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد كيكو فى الدقيقة الـ15 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يتصدر البلوجرانا جدول الليجا برصيد22 نقطة وبفارق نقتطين عن غرناطة الوصيف برصيد 20 نقطة .
شريف إكرامي

شريف إكرامي: لست موظفًا أقبل بالجلوس احتياطيًا

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يسعى لعدم تكرار الموسم الماضي، وتحقيق نتائج وبطولات أفضل من التي تحققت، بعدما خسر المارد الأحمر بطولات كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية في الموسم الماضي، لكنه حصد بطولتي الدوري والسوبر المحلي، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا:"أتمنى أن نستمر على الأداء الذي نقدمه خلال الفترة الحالية، حتى نهاية الموسم، لأن هدفنا هو تعويض ما حدث في الموسم الماضي".
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حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يعقد اجتماعًا مع جهازه بعد تأجيل مباريات الدوري

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدًا الأربعاء بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، ويناقش البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري عن قائد المنتخب: جلسة ستحسم الأمر

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لم يتخذ قراره بشأن اختيار قائد الفراعنة، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، قائلا: "لا يوجد أي ثوابت تخص شارة قيادة منتخب مصر، لم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، وقد يحدث تغيير في المستقبل لمصلحة الفريق واللاعبين، يجب أن يكون هناك حوار مع اللاعبين القدامى، ليس لإقناعهم ولكن لإجراء نقاش، وبناءً على هذا سنتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن هذا الأمر، وسيكون ذلك في صالح المنتخب".
محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل بصورة مع عارضة أزياء برازيلية

آثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، بعدما نشر صورًا على حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تجمعه مع أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو، عارضة الأزياء البرازيلية، على هامش حصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط، خلال الحفل الذي أقامته مجلة GQ الشهيرة، فى مدينة أبوظبى الإماراتية، بعد غيابه عن معسكر منتخبنا الوطنى، المقيم حاليًا في الإسكندرية لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب.
محمد-صلاح (2)

جهاز المنتخب يطمئن على صلاح بعد الإصابة

تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمم ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وكشف مصدر بجهاز منتخب الفراعنة أن اللاعب أكد للجهاز الفني أنه سيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تحديد حجم الإصابة ومعرفة البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له للتعافي من هذه الإصابة.
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