مفاجآت مدوية في القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي

تحرير:كريم أحمد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

منتخب مصر الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائيه التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأدي المنتخب مرانه على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة مساء اليوم الثلاثاء، بعدها تم الإعلان عن القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي. خط الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، أحمد أبوالفتوح، كريم العراقي. خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور. خط الهجوم: عبدالرحمن