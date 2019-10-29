رياضة

مفاجآت مدوية في القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي

تحرير:كريم أحمد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائيه التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأدي المنتخب مرانه على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة مساء اليوم الثلاثاء، بعدها تم الإعلان عن القائمة.
وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي. خط الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، أحمد أبوالفتوح، كريم العراقي. خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور. خط الهجوم: عبدالرحمن
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مانشستر- سيتي -وواتفورد ‎ (2)

مانشستر سيتي وليستر يتأهلان لربع نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات ثمن النهائي من البطولة، وسجل ثلاثية السماوي نيكولاس أوتامندي هدفًا، وسيرجيو أجويرو هدفين، فيما سجل جاك ستيفنز هدف القديسيين الوحيد، ليحفظ ماء وجهه بعد الخسارة بنتيجة كارثية أمام نظيره ليستر سيتي، بتسعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
برشلونة

برشلونة يقسو على بلد الوليد بخماسية

نجح فريق برشلونة الإسبانى فى الخروج بفوز سهل أمام بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، وسجل لصالح الفريق الكتالونى كلًا من كليمنت لانجليه فى الدقيقة الـ2، فيدال فى الدقيقة الـ29، ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ34 والـ75 وسواريز فى الدقيقة الـ77، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد كيكو فى الدقيقة الـ15 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يتصدر البلوجرانا جدول الليجا برصيد22 نقطة وبفارق نقتطين عن غرناطة الوصيف برصيد 20 نقطة .
شريف إكرامي

شريف إكرامي: لست موظفًا أقبل بالجلوس احتياطيًا

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يسعى لعدم تكرار الموسم الماضي، وتحقيق نتائج وبطولات أفضل من التي تحققت، بعدما خسر المارد الأحمر بطولات كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية في الموسم الماضي، لكنه حصد بطولتي الدوري والسوبر المحلي، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا:"أتمنى أن نستمر على الأداء الذي نقدمه خلال الفترة الحالية، حتى نهاية الموسم، لأن هدفنا هو تعويض ما حدث في الموسم الماضي".
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (2)

شوقي غريب: هدفنا الرئيس هو التأهل للأولمبياد

وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الشكر إلى اتحاد الكرة، بعدما وفر له الأخير إقامة برنامج إعداد الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تقام خلال الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد، قائلا: "لدي لاعبون جاهزون كثر، ولاعبون مازالوا محتاجين لتجهيز، لا يوجد لدينا خطة لعب ثابتة، سواء 4-4-2 أو 4-2-3-1، كل تلك مسميات، في الملاعب هناك متغيرات كثيرة، في آخر مباراتين جربنا لاعبين في أكثر من مركز، اللاعب المصري يحب الهجوم ولكن أريد من اللاعبين أن يعتادوا أشياء جديدة".
كهربا

بركات عن انضمام كهربا لقائمة المنتخب: ليس غريبًا

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن محمود كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، ليس غريبًا على منتخب الفراعنة، موضحًا أن اختيار قائمة اللاعبين هو أمر فني يرجع الاختيار إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت، قائلًا :" محمود كهربا ليس غريب على المنتخب فقد شارك في جميع البطولات الإفريقية، كما شارك في بطولة كأس العالم بروسيا، لكنه ابتعد عن التواجد بسبب المشاكل التي دارت بينه وبين فريق الزمالك، لكن نعلم جيدًا مستواه وتأثيره في حالة تركيزه فقط في الملعب".
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يعقد اجتماعًا مع جهازه بعد تأجيل مباريات الدوري

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدًا الأربعاء بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، ويناقش البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا وديًّا

حقق المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، فوزًا صعبًا على نظيره جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
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