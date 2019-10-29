شريف إكرامي: لست موظفًا أقبل بالجلوس احتياطيًا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

شريف إكرامي

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يسعى لعدم تكرار الموسم الماضي، وتحقيق نتائج وبطولات أفضل من التي تحققت، بعدما خسر المارد الأحمر بطولات كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية في الموسم الماضي، لكنه حصد بطولتي الدوري والسوبر المحلي، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا:"أتمنى أن نستمر على الأداء الذي نقدمه خلال الفترة الحالية، حتى نهاية الموسم، لأن هدفنا هو تعويض ما حدث في الموسم الماضي".

وواصل إكرامي، قائلًا:"وضعنا أمام أنفسنا هدف، وهو ألا يتكرر الموسم الماضي، وهذا إلتزام أمام أنفسنا وأيضًا أمام جماهير النادي الأهلي، الذي تقف خلفنا في كل خطوة". وأضاف حارس الأهلي :"دائما أتدرب بقوة وأسعى للعودة والحصول على فرصة اللعب أساسيًا، لست موظفًا أقبل بالجلوس احتياطيًا، أحترم المنافسة وأسعى للعودة،