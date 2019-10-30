برشلونة يقسو على بلد الوليد بخماسية

تحرير:محمد جمال ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

برشلونة

نجح فريق برشلونة الإسبانى فى الخروج بفوز سهل أمام بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، وسجل لصالح الفريق الكتالونى كلًا من كليمنت لانجليه فى الدقيقة الـ2، فيدال فى الدقيقة الـ29، ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ34 والـ75 وسواريز فى الدقيقة الـ77، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد كيكو فى الدقيقة الـ15 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يتصدر البلوجرانا جدول الليجا برصيد22 نقطة وبفارق نقتطين عن غرناطة الوصيف برصيد 20 نقطة .

وتمكن برشلونة من السيطرة على أجواء المباراة منذ الدقيقة الأولى، حيث افتتح لينجليه التسجيل فى الدقيقة الثانية، لكن سرعان ما جاء الرد بأقدام كيكو فى الدقيقة لـ15 ليعود ببلد الوليد للمنافسة على الفوز، لكن فيدال نجح فى التقدم لبارسا فى الدقيقة الـ 29، ليختتم ميسي أهداف الشو ط الأول فى الدقيقة الـ34، وينتهي

وتمكن برشلونة من السيطرة على أجواء المباراة منذ الدقيقة الأولى، حيث افتتح لينجليه التسجيل فى الدقيقة الثانية، لكن سرعان ما جاء الرد بأقدام كيكو فى الدقيقة لـ15 ليعود ببلد الوليد للمنافسة على الفوز، لكن فيدال نجح فى التقدم لبارسا فى الدقيقة الـ 29، ليختتم ميسي أهداف الشو ط الأول فى الدقيقة الـ34، وينتهي الشوط بنتيجة 3-1.



مع انطلاق الشوط الثاني استمر سيطرة برشلونة لكن مع فشل فى التسجيل حتى جاء أول هدف فى الشوط بتوقيع ميسي فى الدقيقة الـ75 من ركلة ثابتة أسكنها على يمين حارس مرمي بلد الوليد، ليتبعه سواريز بهدف من تمريرة البرغوث الأرجنتيني الذى تألق على مدار المباراة، لينتهى حفل الأهداف فى الدقيقة الـ77، وتنتهى المباراة بنتيجة 5-1.