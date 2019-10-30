رياضة

برشلونة يقسو على بلد الوليد بخماسية

تحرير:محمد جمال ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
برشلونة
برشلونة
نجح فريق برشلونة الإسبانى فى الخروج بفوز سهل أمام بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، وسجل لصالح الفريق الكتالونى كلًا من كليمنت لانجليه فى الدقيقة الـ2، فيدال فى الدقيقة الـ29، ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ34 والـ75 وسواريز فى الدقيقة الـ77، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد كيكو فى الدقيقة الـ15 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يتصدر البلوجرانا جدول الليجا برصيد22 نقطة وبفارق نقتطين عن غرناطة الوصيف برصيد 20 نقطة .
وتمكن برشلونة من السيطرة على أجواء المباراة منذ الدقيقة الأولى، حيث افتتح لينجليه التسجيل فى الدقيقة الثانية، لكن سرعان ما جاء الرد بأقدام كيكو فى الدقيقة لـ15 ليعود ببلد الوليد للمنافسة على الفوز، لكن فيدال نجح فى التقدم لبارسا فى الدقيقة الـ 29، ليختتم ميسي أهداف الشو ط الأول فى الدقيقة الـ34، وينتهي
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مانشستر- سيتي -وواتفورد ‎ (2)

مانشستر سيتي وليستر يتأهلان لربع نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات ثمن النهائي من البطولة، وسجل ثلاثية السماوي نيكولاس أوتامندي هدفًا، وسيرجيو أجويرو هدفين، فيما سجل جاك ستيفنز هدف القديسيين الوحيد، ليحفظ ماء وجهه بعد الخسارة بنتيجة كارثية أمام نظيره ليستر سيتي، بتسعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
شريف إكرامي

شريف إكرامي: لست موظفًا أقبل بالجلوس احتياطيًا

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يسعى لعدم تكرار الموسم الماضي، وتحقيق نتائج وبطولات أفضل من التي تحققت، بعدما خسر المارد الأحمر بطولات كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية في الموسم الماضي، لكنه حصد بطولتي الدوري والسوبر المحلي، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا:"أتمنى أن نستمر على الأداء الذي نقدمه خلال الفترة الحالية، حتى نهاية الموسم، لأن هدفنا هو تعويض ما حدث في الموسم الماضي".
مصر‎

مفاجآت مدوية في القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائيه التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأدي المنتخب مرانه على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة مساء اليوم الثلاثاء، بعدها تم الإعلان عن القائمة.
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برشلونة

برشلونة في نزهة أمام بلد الوليد بالليجا اليوم

تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره بلد الوليد على ملعب الكامب نو، في تمام الساعة 10:15 مساء ضمن مباريات الجولة 11 من الليجا لموسم 2019- 2020، ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد بلد الوليد في المركز الثامن برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في الدوري في 86 مباراة من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 56 لقاء وتعادلا في 16 مباراة، وحقق بلد الوليد الانتصار في 14 مباراة.
بيب-جوارديولا (1)

ربحت معه كل شيء.. جوارديولا يتحدث عن علاقته بميسي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي ونادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل تجربته مع البلوجرانا، وخاصة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، حيث كان يتولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيًا للنادي الكتالوني. وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي يعلق على تصريحات تير شتيجن وأزمة الكلاسيكو

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "بلد الوليد قدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في المباريات الأخيرة، ويظهر بشكل قوي خارج ملعبه، ومع ريال مدريد وأتلتيكو وغرناطة حقق نتائج جيدة". وأضاف: "مباراة الموسم الماضي كانت مُعقدة وعانينا كثيرًا، ومباراة الغد ستكون مهمة لعودتنا للعب في الليجا بعد الراحة الغريبة أثر تأجيل الكلاسيكو".
ميسى

ميسي: عودة نيمار لبرشلونة معقدة هناك أشخاص لا يريدون

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن عودة زميله السابق، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البلوجرانا، مشيرا إلى أن العملية معقدة للغاية، قائلًا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة معقدة، أولا لأنه من الصعب رحيله عن باريس، ثانيا بسبب الطريقة التي غادر بها البارسا، كما يوجد أشخاص في النادي لا يريدون عودته»، وتابع: «على المستوى الرياضي، فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، وسيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا لو عاد، ونتحدث كثيرا حيث لدينا مجموعة على واتس آب أنا ونيمار وسواريز فقط».
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