رياضة

مانشستر سيتي وليستر يتأهلان لربع نهائي كأس الرابطة

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات ثمن النهائي من البطولة، وسجل ثلاثية السماوي نيكولاس أوتامندي هدفًا، وسيرجيو أجويرو هدفين، فيما سجل جاك ستيفنز هدف القديسيين الوحيد، ليحفظ ماء وجهه بعد الخسارة بنتيجة كارثية أمام نظيره ليستر سيتي، بتسعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي باقي المباريات، حقق فريق ليستر سيتي الفوز على نظيره بيرتون ألبيون، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بيريللي ستاديوم"، وجاءت ثلاثية الثعالب عن طريق كيليتشي، و تيليمانس، وجيمس ماديسون، فيما سجل ليام بويس، هدف أصحاب الأرض. وحقق فريق إيفرتون فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين
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برشلونة

برشلونة يقسو على بلد الوليد بخماسية

نجح فريق برشلونة الإسبانى فى الخروج بفوز سهل أمام بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، وسجل لصالح الفريق الكتالونى كلًا من كليمنت لانجليه فى الدقيقة الـ2، فيدال فى الدقيقة الـ29، ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ34 والـ75 وسواريز فى الدقيقة الـ77، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد كيكو فى الدقيقة الـ15 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يتصدر البلوجرانا جدول الليجا برصيد22 نقطة وبفارق نقتطين عن غرناطة الوصيف برصيد 20 نقطة .
شريف إكرامي

شريف إكرامي: لست موظفًا أقبل بالجلوس احتياطيًا

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يسعى لعدم تكرار الموسم الماضي، وتحقيق نتائج وبطولات أفضل من التي تحققت، بعدما خسر المارد الأحمر بطولات كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية في الموسم الماضي، لكنه حصد بطولتي الدوري والسوبر المحلي، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا:"أتمنى أن نستمر على الأداء الذي نقدمه خلال الفترة الحالية، حتى نهاية الموسم، لأن هدفنا هو تعويض ما حدث في الموسم الماضي".
مصر‎

مفاجآت مدوية في القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائيه التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأدي المنتخب مرانه على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة مساء اليوم الثلاثاء، بعدها تم الإعلان عن القائمة.
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كلوب (3)

كلوب يتلقى صدمة جديدة قبل موقعة مانشستر سيتي

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، ضربة موجعة قد تتسبب له في أزمة دفاعية، خلال الفترة المهمة المقبلة من الموسم، وذلك بعد تفاقم إصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، الذي أصيب في ركبته، خلال مواجهة شيفيلد، وغاب على أثرها عن مواجهتي سالزبورج وليستر سيتي، ثم شارك ضد مانشستر يونايتد، وغاب مرة أخرى أمام جينك بدوري الأبطال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي. وبحسب صحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية، فإن ماتيب قد يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة، وحال تأكد الأمر فسوف يغيب عن 10 مباريات، تشمل لقاء القمة ضد مانشستر سيتي، وباقي مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال.
مانشستر سيتي‎

السيتي يستهدف أول انتصار على ساوثهامبتون في الكأس

تعود عجلة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، حيث يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 9:45 مساء، ضمن مباريات دور الـ16، ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق أول انتصار على ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سبق أن خسر 3 مرات من قبل، ويتسلح السيتي بحقيقة أنه لم يخسر على ملعبه أمام ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد منذ عام 2004، وسبق أن توج السيتي بلقب البطولة 6 مرات، بينما لم يتوج ساوثهامبتون باللقب من قبل.
فان دايك

فان دايك يعلق على فارق النقاط مع مانشستر سيتي

أشار المدافع فيرجيل فان دايك، إلى عدم إهتمام فريقه ليفربول بفارق النقاط الحالي بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي ذلك بعدما سقط السيتي بصورة مفاجأة على ملعبه في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون، في الوقت الذي تغلب فيه الريدز على ليستر سيتي، ليستع الفارق بينهما إلى 8 نقاط بعد مرور 8 جولات، وقال فان دايك لشبكة "سكاي سبورتس": " حتى الآن نحن نحصد النقاط، وهناك دائمًا مجال للتحسين، وأعتقد أننا يجب أن نركز فقط على جميع المباريات ولا ننظر إلى فارق النقاط مع الآخرين، ومن ضمنهم مانشستر سيتي".
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

الفحوصات تكشف عن حجم إصابة محمد صلاح

أجرى نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، الفحوصات الطبية اللازمة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال فوز الريدز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح أنه لم يتعرض لأذى كبير في كاحله، بعد التدخل العنيف من قبل لاعب ليستر سيتي، حمزة شودري، عليه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، وهو التدخل الذي سقط على أثره صلاح على أرض الملعب، ليغادر المباراة قبل نهايتها بسبب الإصابة.
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