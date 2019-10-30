مانشستر سيتي وليستر يتأهلان لربع نهائي كأس الرابطة

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

مانشستر سيتي

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات ثمن النهائي من البطولة، وسجل ثلاثية السماوي نيكولاس أوتامندي هدفًا، وسيرجيو أجويرو هدفين، فيما سجل جاك ستيفنز هدف القديسيين الوحيد، ليحفظ ماء وجهه بعد الخسارة بنتيجة كارثية أمام نظيره ليستر سيتي، بتسعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي باقي المباريات، حقق فريق ليستر سيتي الفوز على نظيره بيرتون ألبيون، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بيريللي ستاديوم"، وجاءت ثلاثية الثعالب عن طريق كيليتشي، و تيليمانس، وجيمس ماديسون، فيما سجل ليام بويس، هدف أصحاب الأرض. وحقق فريق إيفرتون فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين