سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس،