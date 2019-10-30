قمم مرتقبة في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

ليفربول

سيكون عشاق الكرة الإنجليزية على موعد مع قمتين غاية في الإثارة، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيحتضن ملعب الأنفيلد أولى تلك القمم في تمام الساعة 9:30 مساءً، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره أرسنال في مواجهة هي الأكثر تكرارًا في تاريخ المسابقة بواقع 14 مرة من قبل، ويحمل ليفربول الرقم القياسي كأكثر فريق توج بلقب المسابقة برصيد 8 ألقاب، بينما اكتفى أرسنال بالتتويج باللقب مرتين فقط، وتشهد مواجهة اليوم العديد من الغيابات.

ويغيب عن صفوف ليفربول كل من جويل ماتيب وشيردان شاكيري، إلى جانب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، ويغيب عن أرسنال كل من جرانيت تشاكا وبيير إيميريك أوبامياند وديفيد لويز وكالوم تشتامبرز. وفي قمة أخرى، يستقبل تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 10:05 مساءً على ملعب ستامفورد بريدج. ويمنّى مدرب البلوز

ويغيب عن صفوف ليفربول كل من جويل ماتيب وشيردان شاكيري، إلى جانب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، ويغيب عن أرسنال كل من جرانيت تشاكا وبيير إيميريك أوبامياند وديفيد لويز وكالوم تشتامبرز.



وفي قمة أخرى، يستقبل تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 10:05 مساءً على ملعب ستامفورد بريدج.



ويمنّى مدرب البلوز فرانك لامبارد بإقصاء مانشستر يونايتد من جديد، بعدما أطاح بالشياطين الحمر، الموسم الماضي، من الدور الثالث من تلك البطولة، عندما كان مدربا لفريق ديربي كاونتي.



وسيكون محترفانا أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، فى مواجهة وولفر هامبتون اليوم رفقة أستون فيلا، في المباراة التي سيحتضنها ملعب فيلا بارك في تمام الساعة 9:45 مساءً، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس الرابطة.