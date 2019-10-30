ريال مدريد في نزهة أمام متذيل الليجا

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

ريال مدريد

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 6 مباريات من قبل في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 5 لقاءات وتعادلا في مباراة وحيدة، وسجل الريال في تلك المباريات 17 هدفا واهتزت شباك الفريق الملكي بـ6 أهداف.

وتواجه الفريقان من قبل في 3 مباريات سابقة على ملعب البيرنابيو، حقق خلالها الريال الانتصار في كل المواجهات مسجلا 9 أهداف في تلك المباريات واهتزت شباكه بهدفين فقط. ويتصدر الثلاثي ألفارو موراتا وجاريث بيل وكريم بنزيما قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 4 أهداف، مقابل 3 أهداف لسيرجيو راموس وهدفين