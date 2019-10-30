رياضة

ريال مدريد في نزهة أمام متذيل الليجا

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 6 مباريات من قبل في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 5 لقاءات وتعادلا في مباراة وحيدة، وسجل الريال في تلك المباريات 17 هدفا واهتزت شباك الفريق الملكي بـ6 أهداف.
وتواجه الفريقان من قبل في 3 مباريات سابقة على ملعب البيرنابيو، حقق خلالها الريال الانتصار في كل المواجهات مسجلا 9 أهداف في تلك المباريات واهتزت شباكه بهدفين فقط. ويتصدر الثلاثي ألفارو موراتا وجاريث بيل وكريم بنزيما قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 4 أهداف، مقابل 3 أهداف لسيرجيو راموس وهدفين
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مورينيو

حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
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مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
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شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.
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ريال مدريد

الغيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة ليجانيس

يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإسباني وخاض ريال مدريد، مرانه الأخير صباح اليوم الثلاثاء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المجموعة تدربت بدون الويلزي جاريث بيل الذي سافر أمس الإثنين لأسباب شخصية إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وغاب أيضًا عن المران خاميس رودريجيز لاعب خط الوسط، الذي وجد في بلده كولومبيا، نظرًا لأنه رزق بطفل جديد أمس، ليتأكد عدم مشاركة الثنائي المذكور سابقًا في المباراة.
راموس

بيريز يقرب راموس من مغادرة ريال مدريد

بات المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، وذلك بعدما ذكرت صحيفة "ABC" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس في عجلة من أمره، من أجل تمديد عقد نجم الفريق سيرجيو راموس، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قائد "الميرنجي" يأمل في تمديد عقده الذي ينتهي صيف سنة 2021، وأوضحت أن فلورنتينو بيريز، يفضل التمهل لبعض الوقت قبل إعطاء قراره النهائي بخصوص تجديد عقد سيرجيو راموس، وأردفت أن رئيس "الأبيض الملكي" قد يحتاج لمهلة تصل إلى شهور بهدف حسم مستقبل راموس.
جاريث-بيل

اليونايتد يعيد التفكير في التعاقد مع بيل

لا يزال مانشستر يونايتد يدرس إمكانية ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد في المستقبل، ولكن مع ضرورة تحقق شرط مهم بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر، ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإنه تم عرض جاريث بيل على مانشستر يونايتد في شهر يونيو الماضي، بعد أن أعلن المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريد النجم الويلزي في فريقه، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر رفضت ضم بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب سجل الإصابات الخاص باللاعب صاحب الـ30 عامًا، بالإضافة إلى أجره الذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيا.
الكلاسيكو-11

تأجيل الكلاسيكو الإسباني لهذا السبب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة ونظيره ريال مدريد، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا، حيث ذكرت صحيفة سبورت، أن اللجنة استقرت على تأجيل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب الكامب نو، إلى 18 ديسمبر المقبل. ويتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
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