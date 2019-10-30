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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
طقس معتدل - أرشيفية
طقس معتدل - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس، اليوم الأربعاء، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 20 27شبين الكوم 20 27طنطا 19 26دمنهور 21 26الإسكندرية 21 26بلطيم 20 25مطروح 18 25السلوم 17 25سيوة 14 25بورسعيد 20 25دمياط
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-20

بعد الاعتراف بإبادة الأرمن.. تركيا «غاضبة» وتستدعي السفير الأمريكي

اتخذت تركيا، أول قرار، تعبر فيه عن احتجاجها على اعتراف مجلس النوب الأمريكي، أمس الثلاثاء، بالإبادة الجماعية للأرمن قبل نحو قرن من الزمن، إذ استدعت الحكومة التركية اليوم الأربعاء،ء السفير الأمريكي في أنقرة، وقال مسؤولين أتراك، إن استدعاء السفير ديفيد ساترفيلد، إلى وزارة الخارجية، لأمر يتعلق بـ"بالقرار الذي لا أساس قانونيا له واتخذه مجلس النواب"، وفق تعبيرهم.. وتقر تركيا بمقتل كثير من الأرمن الذين كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية في اشتباكات مع قوات عثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تنفي أن يكون ذلك "ممنهجا أو يشكل إبادة جماعية".
طقس

شبورة صباحا وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتهم لحالة الطقس غدا الخميس، والتي أظهرت أن البلاد يسودها طقس معتدل على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا المناطق الشمالية، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

بمناسبة المولد النبوي.. 9 نوفمبر إجازة بأجر للقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 ميلادية، الموافق 12 ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، وأكد أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلكـ ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

طلب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في شبهة إهدار للمال العام بالقاهرة

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة، مشيرا فى بيان، إلى أنه منذ 26 نوفمبر 2015، وبعد انتهاء جلسة المزاد العلنى لطرح حق استغلال مركز وجراج البستان بباب اللوق لمدة 10 سنوات، وبعد رسو المزاد على إحدى شركات الاسثمار بقيمة حق استغلال سنوى قدره 35 مليون و300 ألف جنيه، بإجمالي 352 مليون جنيه بزيادة سنوية 8%.
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امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (11)

الأرصاد تحذر: اليوم أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، اليوم الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بسبب الأمطار.. الحكومة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

كلف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وحالة البحر الأحمر معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية.
غيوم-وأمطار-وتقلبات-في-حالة-الطقس-بالقليوبية (2)

اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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