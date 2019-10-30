رياضة

شريف إكرامي: الأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إنه يرحب بالتجديد للمارد الأحمر، ويتمنى إنهاء مشواره داخل ناديه الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يشترط ولم يشترط على القلعة الحمراء في السابق أن يشارك أساسيا، لكنه يرفض في الوقت نفسه "دور الموظف"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات تليفزيونية. وتابع إكرامي: "فكرت في الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم 2018، ودوري في الفريق حاليا كأحد القادة واللاعبين الكبار، والأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد في الوقت الحالي، فهناك عدد من اللاعبين المميزين في هذا المركز، مثل محمد الشناوي وعلي لطفي".
وكان قد وجه شريف إكرامي رسالة دعم لزميله محمد محمود، لاعب وسط الفريق، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، إذ تعرض للأولى في يناير الماضي بعد فترة قصيرة من انضمامه للأهلي قادمًا من وادي دجلة، وهو ما أبعده عن المستطيل الأخضر لمدة 9 شهور كاملة، قبل أن يواجه نفس الإصابة مرة أخرى. وكتب إكرامي
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مورينيو

حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
تركى-والخطيب (1)

شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.
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مران المنتخب (1)

الأهلي يكشف موعد عودة اللاعبين الدوليين

قال سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي المنتخبين الأول والأوليمبي سيوجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام، كما كشف سيد عبد الحفيظ أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الإثنين.
فايلر

خبر سار لفايلر قبل موقعة القمة في الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام، وذلك بعد أن تعرض السولية للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة في الدوري.
توماس بينكيل

في الأهلي.. بينكيل يعد برنامجًا استشفائيا للدوليين

طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل. ويوجد 6 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض ودية بتسوانا المقرر لها بعد غدٍ الإثنين؛ وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين في المنتخب الأوليمبي الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا غدا بالإسماعيلية؛ وهم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب وعمرو الجنايني

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تصريحاته في حفل تسليم درع الدوري، قائلًا إن الخطيب يلعب بالنار، وإنه سيلتزم بالمبادرة التي سبق وأعلنها بعدم التعرض للخطيب ولن يرد عليه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن محمود الخطيب ومسؤولي الأهلي يلعبون بالنار ويحاولون إثارة الفتن بين الجماهير، موضحا أن إدارة القلعة الحمراء تستفز جماهير الزمالك بالأخبار حول التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق.
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