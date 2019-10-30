شريف إكرامي: الأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

شريف إكرامي

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إنه يرحب بالتجديد للمارد الأحمر، ويتمنى إنهاء مشواره داخل ناديه الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يشترط ولم يشترط على القلعة الحمراء في السابق أن يشارك أساسيا، لكنه يرفض في الوقت نفسه "دور الموظف"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات تليفزيونية. وتابع إكرامي: "فكرت في الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم 2018، ودوري في الفريق حاليا كأحد القادة واللاعبين الكبار، والأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد في الوقت الحالي، فهناك عدد من اللاعبين المميزين في هذا المركز، مثل محمد الشناوي وعلي لطفي".

وكان قد وجه شريف إكرامي رسالة دعم لزميله محمد محمود، لاعب وسط الفريق، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، إذ تعرض للأولى في يناير الماضي بعد فترة قصيرة من انضمامه للأهلي قادمًا من وادي دجلة، وهو ما أبعده عن المستطيل الأخضر لمدة 9 شهور كاملة، قبل أن يواجه نفس الإصابة مرة أخرى. وكتب إكرامي

وكان قد وجه شريف إكرامي رسالة دعم لزميله محمد محمود، لاعب وسط الفريق، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، إذ تعرض للأولى في يناير الماضي بعد فترة قصيرة من انضمامه للأهلي قادمًا من وادي دجلة، وهو ما أبعده عن المستطيل الأخضر لمدة 9 شهور كاملة، قبل أن يواجه نفس الإصابة مرة أخرى.



وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "خبر مؤلم جدا إصابة محمد محمود، وغيابه عن الفريق لـ6 أشهر أخرى، لكن الحمد لله دائما وأبدا، اختبار صعب لشاب واعد، لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك وإيمانك، ابقَ مبتسما متفائلا يا محمد كما عهدناك، وستعود أقوى بإذن الله".



ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، إذ تتبقى له مواجهتان مؤجلتان.