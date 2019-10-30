الصحف تبرز استقالة الحريري ومقتل خليفة البغدادي

الصحف تناولت حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تلبي احتياجات شعبها بعد استقالة الحريري إثر احتجاجات حاشدة

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

تصدرت تطورات الأوضاع في لبنان واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأطلعتنا أيضا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل خليفة زعيم داعش أبى بكر البغدادي، كما استعرضت العديد من القضايا المتنوعة. ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن أمس الثلاثاء، استقالة حكومته، وأفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون يدرس ورقة استقالة الحريري، ولن يطلب من حكومته تصريف الأعمال.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، دعا في بيان، السلطات اللبنانية إلى العمل بسرعة لتشكيل حكومة جديدة وفق المعايير الدستورية، تلبي تطلعات الشعب. ودعا المسؤول الأممي "جميع القادة والقوى السياسية إلى الامتناع عن التصريحات والأفعال التي يمكن أن تشعل التوترات وتحرض

وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، دعا في بيان، السلطات اللبنانية إلى العمل بسرعة لتشكيل حكومة جديدة وفق المعايير الدستورية، تلبي تطلعات الشعب.

ودعا المسؤول الأممي "جميع القادة والقوى السياسية إلى الامتناع عن التصريحات والأفعال التي يمكن أن تشعل التوترات وتحرض على المواجهة والعنف".



وتحت عنوان "أمريكا تدعو إلى تشكيل حكومة جديدة وفاعلة في لبنان" أفادت صحيفة "البيان" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تلبي احتياجات شعبها بعدما استقال رئيس الوزراء سعد الحريري إثر احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وقال بومبيو في بيان، أمس الثلاثاء: "المظاهرات السلمية ومظاهر التعبير عن الوحدة الوطنية في الثلاثة عشر يوما الماضية بعثت برسالة واضحة بأن الشعب اللبناني يريد حكومة تتسم بالكفاءة والفاعلية، وإصلاحا اقتصاديا ونهاية للفساد المستشرى".

وبالانتقال إلى العراق، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن دائرة الاحتجاجات في العراق اتسعت بتظاهرات طلابية واعتصامات في جنوب البلاد، بعدما كسرت بغداد، ليل الإثنين، بالسيارات والأبواق والأناشيد حظر التجول الذي فرضه الجيش. وشهدت مدينة كربلاء، التي تبعد نحو مئة كيلومتر إلى جنوب بغداد، ليلة احتجاجات عنيفة، وتم سماع إطلاق رصاص حي في محيط مبنى مجلس المحافظة، بينما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان عن مقتل متظاهر.

وتحت عنوان "رئيس وزراء العراق يلمح للتنحي.. وتضارب حول مذبحة ضد المحتجين"، ذكرت "الشرق الأوسط" أنه بعد نحو شهر من الاحتجاجات الدامية التي يشهدها العراق، أعاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الكرة إلى ملعب زعيمي "التيار الصدري" مقتدى الصدر، و"الفتح" هادي العامري، ودعاهما إلى الاتفاق على بديل له، في خطوة بدت بمنزلة استقالة مشروطة.

وبينما رفض عبد المهدي خطة الصدر المتعلقة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فإنه تعهد بتسليم منصب رئاسة الحكومة إلى أي بديل متفق عليه من قبَلهما (الصدر والعامري) في غضون ساعات.

وجاء هذا التطور تزامنا مع تضارب التقارير، أمس، حول أعداد الضحايا الذين سقطوا في محافظة كربلاء نتيجة الصدامات التي وقعت بين أجهزة الأمن والمتظاهرين، الليلة قبل الماضية، فبعدما تحدثت وسائل إعلام محلية وأجنبية عن سقوط 20 قتيلا على الأقل ونحو 900 جريح في ما وصف بـ"المذبحة"، تراجعت الحصيلة عقب مجموعة بيانات رسمية إلى قرابة 190 جريحا وحالة وفاة واحدة.



وكشفت "الخليج" عن تقديم الصحافة العراقية أول قتيل في التظاهرات، حيث شيع المتظاهرون، وسط العاصمة العراقية، فجر أمس الثلاثاء، جثمان الناشط والصحفي صفاء السراي، الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها فى رأسه فى أثناء وجوده حيث يتحصن محتجون في بناية المطعم التركي بساحة التحرير.

ووسط صراخ وصيحات المتظاهرين الرافضة لما يجري، ومنددة بمقتل الناشط، نقلت جثة السراي في سيارة إلى مثواها الأخير.

وكان السراي نُقل وأدخل مستشفى الجملة العصبية ببغداد، بعد إصابته فى الرأس بقنبلة دخانية اخترقت جمجمته واستقرت في منتصف الرأس، بحسب شهود عيان أسعفوه في ساحة التحرير، التي تشهد احتجاجات واسعة.



وتحت عنوان "بأغلبية ساحقة.. النواب الأمريكي يوافق على فرض عقوبات على تركيا"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن مجلس النواب الأمريكي أيد أمس الثلاثاء، قرارا ضد تركيا يعترف بإبادة الأرمن، ووافق النواب أيضا، بأغلبية ساحقة، على قانون يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا.

وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11، للقرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونجرس بعد عدة محاولات سابقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تشرفت بالانضمام إلى زملائها في "إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين.. القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف المليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية".



بينما أشارت "الجزيرة" إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقتل خليفة زعيم داعش أبى بكر البغدادي في الغارة التي شنتها قوات أمريكية خاصة.

وقال ترامب إن الرجل الذي كان من المرجح أن يخلف البغدادي في قيادة داعش، "قُتل" كذلك في الغارة المنفذة، وتم خلالها قتل زعيم داعش أبى بكر البغدادي.

وذكرت "الشرق الأوسط" أن ترامب لم يحدد اسم الشخص المعني، إلا أن مصادر كثيرة أكدت أنه "أبو الحسن المهاجر"، الناطق باسم التنظيم وأحد أبرز قادته.

ويعد مقتل المهاجر ضربة أخرى قوية للتنظيم الإرهابي. ويشير خبراء إلى أن من الخلفاء المحتملين بعد البغدادي "أبو عثمان التونسي"، وهو تونسي يرأس مجلس شورى التنظيم، و"أبو صالح الجزراوي" المعروف أيضا باسم الحاج عبد الله، وهو مواطن خليجي يقود ما تسمى لجنة تابعة لـ"داعش".