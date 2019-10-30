رد صادم من سيد عبد الحفيظ عن مصالحة مرتضى منصور

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

سيد عبد الحفيظ

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على حديث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن رغبته في فتح صفحة جديدة مع مسؤولي المارد الأحمر وإنهاء الخلافات بين الطرفين، وذلك خلال تصريحات متلفزة. وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء: "الأهلي يتحلى دائمًا بالاحترام والتعامل بأدب شديد، لكنه يمتلك الرد بكل قوة، والتصالح ليس على هوى الطرف الآخر، يومًا يسب الأهلي ثم في اليوم التالي يرغب في المصالحة وفتح صفحة جديدة، هذا الأسلوب لا يناسب الأهلي على الإطلاق".

وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن محمد محمود لاعب يتمتع بعقلية احترافية وإمكانيات كبيرة وقادر على العودة سريعا للملاعب، منوهًا بأن الأهلي ينتظر المزيد من صالح جمعة الذي أمامه الكثير ليقدمه خلال المرحلة المقبلة. وواصل سيد عبد الحفيظ: "السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، لم يشكُ من أرضية

وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن محمد محمود لاعب يتمتع بعقلية احترافية وإمكانيات كبيرة وقادر على العودة سريعا للملاعب، منوهًا بأن الأهلي ينتظر المزيد من صالح جمعة الذي أمامه الكثير ليقدمه خلال المرحلة المقبلة.



وواصل سيد عبد الحفيظ: "السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، لم يشكُ من أرضية ملعب مختار التتش، لكن الفترة المقبلة ستشهد تطوير أرضية الملعب".



وأتم مدير الكرة بالقلعة الحمراء: "نستعد بكل قوة لاستئناف الموسم الجديد محليا (الدوري الممتاز- كأس مصر)، وقاريا (دوري أبطال إفريقيا)، سيكون معنا في معسكر الإمارات كل عناصر الفريق باستثناء لاعبي المنتخب الأولمبي".