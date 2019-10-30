يوفنتوس في مهمة استعادة صدارة الكالتشيو أمام جنوة

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

يوفنتوس

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب يوفنتوس نظيره جنوة على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يوجد جنوة في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في 104 مباريات من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها اليوفي الانتصار في 62 لقاءً وتعادل في 21 مباراة وخسر في مثلها، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 211 هدفًا، واهتزت شباك البيانكونيري بـ109 أهداف.

وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل نابولي نظيره أتلانتا على ملعب سان باولو في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل نابولي المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يوجد أتلانتا في المركز الثالث برصيد 20 نقطة. وتواجه الفريقان في 96 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها نابولي الانتصار في 43 مباراة وتعادلا في