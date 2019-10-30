رياضة

يوفنتوس في مهمة استعادة صدارة الكالتشيو أمام جنوة

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
يوفنتوس
يوفنتوس
تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب يوفنتوس نظيره جنوة على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يوجد جنوة في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في 104 مباريات من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها اليوفي الانتصار في 62 لقاءً وتعادل في 21 مباراة وخسر في مثلها، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 211 هدفًا، واهتزت شباك البيانكونيري بـ109 أهداف.
وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل نابولي نظيره أتلانتا على ملعب سان باولو في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل نابولي المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يوجد أتلانتا في المركز الثالث برصيد 20 نقطة. وتواجه الفريقان في 96 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها نابولي الانتصار في 43 مباراة وتعادلا في
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مورينيو

حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
تركى-والخطيب (1)

شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.
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نابولى

أتلانتا يكتسح أودينيزى.. ونابولى يسقط فى فخ التعادل

اكتسح فريق أتلانتا نظيره أودينيزى بنتيجة 7- 1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أتليتي أزورى فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل أهداف المباراة لصالح أتلانتا يوسيب إيليتشيتش (هدفين) ولويس مورييل (ثلاثة أهداف)، وماريو باشاليتش وعماد ديالو تراورى بواقع هدف لكل لاعب، بينما على الجانب الآخر سجل هدف أودينيزى الوحيد ستيفانو أوكاكو. وعلى الرغم من تقدم أودينزي فى أول المباراة بهدف مبكر فى الدقيقة الحادية عشرة إلا أن اتلانتا أمطر شباك الفريق بسبعة أهداف.
جونزالو-هيجواين

رئيس نابولي يفتح الباب أمام عودة هيجواين

فتح أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، الباب أمام عودة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى صفوف فريق الجنوب الإيطالي من جديد، ولعب هيجواين بقميص نابولي خلال الفترة من صيف 2013 حتى 2016، قبل أن يرحل وينضم ليوفنتوس، ويعده جماهير نابولي لاعبا خائنا، وسئل دي لورينتيس عن موقفه من عودة هيجواين في المستقبل إلى نابولي، ليصرح وفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت": "الأمر لا يعتمد عليَّ، كما أن أنشيلوتي لم يطلب مني قط التوقيع معه، وإذا قال ذلك سأخبره بأنه لا مانع لديّ من التعاقد معه".
أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
باولو فونسيكا

عقوبات بالجملة على فرق الدوري الإيطالي

قررت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالى باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما لمدة مباراتين، وذلك على خلفية إهانته للحكم ديفيد ماسا، أثناء إدارته لمباراة الذئاب أمام كاليارى والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما، الذى سجله الدولى الكرواتى نيكولا كاليتنش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس. وجاء رد فعل المدير الفنى البرتغالى ولاعبيه قويًّا، حيث صرخوا فى وجه الحكم الإيطالى بعد إطلاقه لصافرة النهاية ووجه له المدرب الإهانة.
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