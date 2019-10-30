فتحي: رفضت ملايين بيراميدز والزمالك من أجل الأهلي

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

أحمد فتحي

قال أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، إنه يتمنى الاعتزال داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه رفض الانضمام لنادي الزمالك مرتين، من أجل الأهلي، كما أنه رفض عرضا من بيراميدز قبل لقاء السوبر المصري الأخير، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وأضاف أحمد فتحي: "أنا مستمر في النادي الأهلي حتى يبلغني مسؤولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهودي، وقتها سأقرر ماذا سأفعل، ربما أعتزل، وربما أرحل إلى فريق آخر، لكني أتمنى الاعتزال في الأهلي".

وكشف الظهير الأيمن للأهلي والمنتخب الوطني أنه رفض عرضا أيضا من بيراميدز، قبل لقاء السوبر المصري الأخير بأيام قليلة، وبمقابل مالي ضخم له وللنادي، لكنه أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برغبته في البقاء، إلا إذا أرادت الإدارة والجهاز الفني رحيله. وأكد أحمد فتحي أنه لم يثِر أزمات في التجديد الأخير مع النادي

وكشف الظهير الأيمن للأهلي والمنتخب الوطني أنه رفض عرضا أيضا من بيراميدز، قبل لقاء السوبر المصري الأخير بأيام قليلة، وبمقابل مالي ضخم له وللنادي، لكنه أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برغبته في البقاء، إلا إذا أرادت الإدارة والجهاز الفني رحيله.



وأكد أحمد فتحي أنه لم يثِر أزمات في التجديد الأخير مع النادي الأهلي، ولم يتحدث في الأمور المالية، موضحا أن النادي رفض عرضا لإعارته للشباب السعودي مقابل مليون و300 ألف دولار، في يناير 2018، لكنه جدد بعدها "على بياض".



ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، حيث تتبقى له مواجهتان مؤجلتان.

