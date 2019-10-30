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المالية: طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية قريبا

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
سندات دولارية
سندات دولارية
تعتزم وزارة المالية القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، الذي ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الأربعاء، إنه تم تأهل نحو 5 بنوك استثمارية دولية للترويج للطرح الجديد، ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري 2019- 2020.
وأوضحت الوزارة أن بنوك (Citi Bank – JP Morgan- BNP Paribas – Natixis- Standard Chartered) تأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، حيث تعد من أكبر البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالميا، ومنها من له مركز حالي بمصر، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلي (مكتب التميمي
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وزارة-المالية

يبدأ في نوفمبر| كيف تطبق الحكومة الحد الأدنى للأجور؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بداية من راتب شهر يوليو 2019. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الحالية 2019- 2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العام المالي المنتهي 2018- 2019. وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين، الأول هو أجر وظيفي، يمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني هو الأجر المكمل، ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير.
وزيرة التخطيط مع الحبتور

«الحبتور»: صندوق مصر السيادي فرصة جيدة للاستثمار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة فى صندوق مصر السيادى، في ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، في إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها، ومنها تفعيل صندوق مصر السيادى وبحث الفرص الاستثمارية به مع كبار المستثمرين.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1491 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
الدولار (2)

الدولار ينخفض في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنوك وEGBANK أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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