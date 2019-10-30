المالية: طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية قريبا

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

سندات دولارية

تعتزم وزارة المالية القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، الذي ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الأربعاء، إنه تم تأهل نحو 5 بنوك استثمارية دولية للترويج للطرح الجديد، ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري 2019- 2020.

وأوضحت الوزارة أن بنوك (Citi Bank – JP Morgan- BNP Paribas – Natixis- Standard Chartered) تأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، حيث تعد من أكبر البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالميا، ومنها من له مركز حالي بمصر، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلي (مكتب التميمي