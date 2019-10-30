جريمة

«خلية حسم وسعاد الخولي» أبرز محاكمات الأربعاء

نائب محافظ الإسكندرية الأسبق متهمة بالحصول لنفسها ولأبنائها على كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، إذ كُشف عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها
تحرير:سماح عوض الله ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
محاكمة سعاد الخولي- أرشيفية
محاكمة سعاد الخولي- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية إرهابية
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حبس-متهمه

بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
الحماية-المدنية (2)

السيطرة على حريق بخان «الزراكشة» الأثري بشارع الأزهر

أفادت وزارة الآثار بسيطرة هيئة الحماية المدنية على النيران التي اندلعت بإحدى قاعات الطابق الثاني من خان الزراكشة الأثري بشارع الأزهر، إذ قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه توجه على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته، وذلك فور علمه بنشوب الحريق، مؤكدًا أن الحريق محدود جدا، حيث أن النيران لم تمس الأثر و لم تسبب أية أضرار فيه.
حبس-متهمه

حبس كمسري قطار الإسكندرية 4 أيام وعرضه على الطب الشرعي

قرر المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا، اليوم الثلاثاء، حبس مراجع التذاكر كمسري بحادث قطار (الإسكندرية - الأقصر) مجدي إبراهيم محمد حمام ، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان قد تعاطي المخدرات من عدمه في واقعة قيامه بفتح باب القطار أثناء سيره بطريق "دفرة بطنطا " وإجبار شابين على النزول من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة ؛ مما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.
وزارة-الداخلية

إحباط محاولة الاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة أحد المسئولين باستغلال موقعه للاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، وكشف عن سابقة تورطه في الاستيلاء على قرابة 15 مليون جنيه. كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قد أكدت قيام (أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة ، مقيم بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله "كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكي العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفردا بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون إنتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
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محكمة-ارشفية

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بولاية سيناء إلى 23 نوفمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل استكمال سماع أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية، إلى جلسة 3 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«التلاعب بالبورصة وولاية سيناء» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، لمحاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، بعد رد هيئة محكمة سابقة، ومن المقرر انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة. وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف وأمانة سر محمد أبو العلا، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع مرافعات دفاع المتهمين.
احراز-قضية-انصار-بيت-المقدس

تأجيل قضية «داعش الجيزة» لـ23 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لسماع الشهود، وذلك بعدما استكملت المحكمة فض أحراز القضية التى تضمنت سلاحين ناريين، وثلاث طلقات، وفوارغ طلق خرطوش، وثلاث نبال، ومطواة قرن غزال، و8 سكاكين مختلفة الأحجام، وعصا معدنية، إضافة إلى ملابس عسكرية مموهة، وقناع وجه.
المستشار-محمد شرين-فهمى

«كتائب حلوان والاتجار بالبشر» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
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