«خلية حسم وسعاد الخولي» أبرز محاكمات الأربعاء

نائب محافظ الإسكندرية الأسبق متهمة بالحصول لنفسها ولأبنائها على كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، إذ كُشف عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

محاكمة سعاد الخولي- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية إرهابية