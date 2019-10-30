«خلية حسم وسعاد الخولي» أبرز محاكمات الأربعاء
نائب محافظ الإسكندرية الأسبق متهمة بالحصول لنفسها ولأبنائها على كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، إذ كُشف عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها
تحرير:سماح عوض الله
٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
محاكمة سعاد الخولي- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية إرهابية
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.
ورد فى التحقيقات أن المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة، في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية.
أشارت التحريات بالقضية إلى وضع قادة جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا مخططا إرهابيا لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية، لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة.
كسب سعاد الخولي
تبدأ محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، نظر أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه.
كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علي كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها، واستثمرتها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتجت عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، سبق أن قضت بمعاقبة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، بالسجن 12 سنة، لما أسند إليها من اتهامات بالرشوة، كما قضت بمعاقبتها بالحبس سنة بتهمة التزوير، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمتها بالمصروفات، مع مصادرة مبالغ الرشوة وعزلها من الوظيفة.
كشفت تحقيقات قضية الرشوة عن طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي، مبلغ 20 ألف جنيه، ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقامة عليها مباني المشروع، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها. وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج "مشروعك" دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق، مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع.