لبلبة: أنا وعادل إمام ثنائى لايقين على بعض «حوار»

لا أحب أن أكرر نفسى.. ما ظهر منى حتى الآن نصف قدراتى التمثيلية.. كنت «بحوش» للذهاب لمهرجان «كان».. أنا لا أشبه أحدا.. ولا أوجد على السوشيال ميديا.

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

شاركت الفنانة الكبيرة لبلبة فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط كرئيسة لجنة تحكيم لمسابقة الأفلام العربية بالمهرجان فى دورته الـ35، والتى أقيمت فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الماضى، وهذا الاختيار جاء لخبرة لبلبة الكبيرة كعضو لجنة تحكيم، فقد شاركت على مدار مشوارها الفنى فى 17 مهرجان كعضو لجنة تحكيم، إلى جانب أنها تمتلك من الخبرة السينمائية ما يجعلها تعرف أى الأفلام التى ستفوز، وأى ممثل سيحصل على اللقب، فمنذ صغرها وحينما كانت تذهب لمهرجان كان السينمائى، كانت تصنع لنفسها ورقة صغيرة تكتب فيها أسماء الفائزين من وجهة نظرها.

ونظرا لتاريخ لبلبة الكبير ولمواهبها المتعددة فى الفن، كرمت مؤخرا من قصر السينما بجاردن سيتى، والذى يديره الفنان تامر عبد المنعم، على مشوارها السينمائى الزاخر بالأعمال المتميزة وعرض لها فيلم "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزى. وكان لـ«التحرير» حوار مع الفنانة الكبيرة لتحكى لنا عن كواليس

ونظرا لتاريخ لبلبة الكبير ولمواهبها المتعددة فى الفن، كرمت مؤخرا من قصر السينما بجاردن سيتى، والذى يديره الفنان تامر عبد المنعم، على مشوارها السينمائى الزاخر بالأعمال المتميزة وعرض لها فيلم "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزى.

وكان لـ«التحرير» حوار مع الفنانة الكبيرة لتحكى لنا عن كواليس عملها كرئيسة لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائى، كما تحدثت لنا عن علاقتها بالفنان الكبير عادل إمام، وكشفت لنا عن أعمالها القادمة والسبب فى عدم وجودها على مواقع التواصل الاجتماعى.

- فى البداية كيف رأيت تكريمك من قصر السينما؟

أحب الوجود فى هذا المكان فهو قريب جدا من قلبى، كما أن هذا التكريم مميز لأنه عن مجمل أعمالى الفنية، وأنا أحب الفن كثيرا ووهبت حياتى لأجله، وقد كان أقوى من أى ظروف قابلتها.

- كيف كانت تجربتك كرئيسة لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائى؟

شاركت فى الكثير من لجان التحكيم على مدار مشوارى وصل عددهم إلى 17، فهذه لعبتى منذ زمن، ولكن هذه هى المرة الأولى التى أشارك فيها كرئيسة لجنة تحكيم، ومنذ أن كان لدى 18 عاما كنت أذهب إلى مهرجان «كان السينمائى»، على حسابى، وأشاهد الأفلام، وأخرج منها بحصيلة سينمائية كبيرة جدا، وحاولت أن أثقف نفسى فنيا، والمهرجانات تتيح لنا الفرصة لذلك لأنها فى أكثر من بلد، فالسينما مثل الموضة، والفنان يجب أن يتطور مع المرحلة العمرية الخاصة به، وأهم حاجة فى شغلنا حينما يرانا الجمهور على الشاشة يصدقنا، ومن خلال تجاربى فى المهرجانات، تغير عقلى كفنانة وقدمت أفلاما مهمة مثل «ليلة ساخنة»، و«ضد الحكومة».

- ما الصعوبات التى تواجهك كعضو لجنة تحكيم؟

العمل كعضو لجنة تحكيم منتهى الصعوبة، وأنا ليس لدى أى توجه، فمن يستحق، يحصل على الجائزة، ومنذ أن كنت أحضر فى مهرجان كان وأنا أعرف من سيفوز ومن لا، فوقتها كنت أكوّن فى عقلى أن هذا الفيلم أحسن سيناريو، وهذا سيأخذ السعفة الذهبية، وكنت أناقش النقاد والفنانين وأقول لهم إن فلانة ستكون أفضل ممثلة، وكذلك فلان، فأنا أعشق السينما وأعمل من صغرى وأنا ابنة الـ5 سنوات، وكنت أخصص لنفسى ظرفا صغيرا أجمع فيه أموالا وأحوش من أجل السفر إلى مهرجان «كان السينمائى».

- قدمت مع الزعيم عادل إمام أكثر من عمل.. فحدثينا عن علاقتك به؟

أنا والزعيم عادل إمام ثنائى يحبنا الجمهور ولايقين على بعض، وقدمت معه 14 فيلما، وأنا أفهم الزعيم دون أن يتحدث، أفهمه من عينه وحركاته، ومتى سيقول إفيه ومتى يصمت، وأعرف إذا كان حزينا أم سعيدا، وكان يمر عليا فى غرقتى ويقول هاتولى القهوة عند يونيا، أنا أعتز به جدا وعادل إمام واحد بس ولن يتكرر مرة أخرى.

- كل من يتعامل مع لبلبة يرى خفة روحها.. فكيف تحافظين على هذا؟

أنا لا أشبه أحدا، وفى طبيعتى لا أحب أن أقلد أى شخص، ومنذ صغرى وأنا ابنة الـ7 سنوات رأيت طفلة ترتدى حذاء جميلا فطلبت من أمى مثلها، فأخبرتنى بألا يجب أن أنظر لأحد، وهى تقدر أن تشترى حذاء وأنت لا، وهناك كثير من الناس صغيرين وإنما كبار بتفكيرهم، واللى بان منى دا كله نصف قدراتى فى الأداء والتمثيل.

- ما رأيك فى وضع السينما حاليا؟

أنا سعيدة جدا بحال السينما فى الوقت الحالى، فقد بدأنا ننتج عددا من الأفلام التى تحصد إيرادات عالية، وتحقق طفرة على الساحة السينمائية، وعلى الرغم من قلة تلك الأعمال فإنها مميزة جدا، وسعيدة بفيلم "الممر" جدا والحالة التى صنعها، والإيرادات التى حققها.

وُجدتِ فى فيلم «كازابلانكا» مع الفنان أمير كرارة كضيف شرف.. فماذا عن تلك التجربة؟

المخرج بيتر ميمى هايل، وأمير قالى هتشتغلى الفيلم، واتعلمت وأخذت دروسا خصوصية من أجل مشاهد الموتوسيكل، ولكن فيه مشاهد أخرى بادخل السوق بالموتوسيكل، ولكنهم اضطروا إلى أن يحذفوه، وفى البداية ماكنتش متأكدة إنى هكون معاهم لأنى كنت مرتبطة بعمل آخر، ولكن حينما اعتذرت عنه أكدت على أمير أننى سأكون معه، وأنا لا أحب أن أكرر نفسى أو أدوارى، أحب دائما التنوع.

- لماذا لا تتواصلين مع جمهورك من خلال السوشيال ميديا؟

السوشيال ميديا مهمة جدا، ولكن أنا لا أحب التعامل معها، وليس لدى أى صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولن يكون لى.

- ماذا عن أعمالك القادمة؟

أنا الآن فى مرحلة قراءة مسلسل لرمضان القادم، وهناك فيلم أيضا ولكن الأمر لم يحسم بعد.