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لبلبة: أنا وعادل إمام ثنائى لايقين على بعض «حوار»

لا أحب أن أكرر نفسى.. ما ظهر منى حتى الآن نصف قدراتى التمثيلية.. كنت «بحوش» للذهاب لمهرجان «كان».. أنا لا أشبه أحدا.. ولا أوجد على السوشيال ميديا.
تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
لبلبة
لبلبة
شاركت الفنانة الكبيرة لبلبة فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط كرئيسة لجنة تحكيم لمسابقة الأفلام العربية بالمهرجان فى دورته الـ35، والتى أقيمت فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الماضى، وهذا الاختيار جاء لخبرة لبلبة الكبيرة كعضو لجنة تحكيم، فقد شاركت على مدار مشوارها الفنى فى 17 مهرجان كعضو لجنة تحكيم، إلى جانب أنها تمتلك من الخبرة السينمائية ما يجعلها تعرف أى الأفلام التى ستفوز، وأى ممثل سيحصل على اللقب، فمنذ صغرها وحينما كانت تذهب لمهرجان كان السينمائى، كانت تصنع لنفسها ورقة صغيرة تكتب فيها أسماء الفائزين من وجهة نظرها.
ونظرا لتاريخ لبلبة الكبير ولمواهبها المتعددة فى الفن، كرمت مؤخرا من قصر السينما بجاردن سيتى، والذى يديره الفنان تامر عبد المنعم، على مشوارها السينمائى الزاخر بالأعمال المتميزة وعرض لها فيلم "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزى. وكان لـ«التحرير» حوار مع الفنانة الكبيرة لتحكى لنا عن كواليس
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مريم نعوم

صناع «بين بحرين»: الفيلم يناقش قضايا المرأة المهمشة

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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

7 أفلام من 5 قارات تتنافس في «أسبوع النقاد» بالقاهرة السينمائي

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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (2)

4 نوفمبر.. القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي. المؤتمر الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق إنتركونتيننتال سميراميس، تكشف خلاله إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.
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نبيلة عبيد: كنت خايفة من تكريمي بمهرجان الإسكندرية

بدأت فعاليات ندوة تكريم الفنانة نبيلة عبيد، اليوم الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، التي تحمل اسمها، بحضور عدد كبير من الفنانين: فردوس عبد الحميد، الهام شاهين، وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، منال سلامة، المخرج على بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، المنتج محمد فوزي، وقالت عبيد: "أنا اتكرمت كتير جدا وحصلت على جوائز كثيرة جدا، لكن هذا التكريم له طعم خاص لأن الدورة حملت اسمي، وهذا جعلني أشعر بالخوف والقلق من الجمهور، بس الحمد لله عدت على خير".
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فُصل من الشرطة وهاجمه الزعيم.. 16 معلومة عن طلعت زكريا

توفى الفنان طلعت زكريا، عم عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية. يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة. يذكر أن آخر ظهور للفنان كان في حفل زفاف ابنة زوجته الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، والذي حضره عدد كبير من النجوم، وأقيم داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
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