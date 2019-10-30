إصابة 11 شخصا في تبادل إطلاق نار على الحدود الباكستانية الأفغانية

تحرير:أ ش أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي التابع للجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أن 6 جنود و5 مدنيين أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود الباكستانية الأفغانية بين قوات الأمن من الجانبين. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" الباكستانية، على موقعها الالكتروني، أن قوات الأمن الأفغانية أطلقت قذائف الهاون ورشاشات ثقيلة من منطقة ناري في مقاطعة كونار، مستهدفة السكان المدنيين في قرية أروندو في شيترال.

وأفاد بيان أصدره المركز بأن القوات الباكستانية استجابت بفعالية واستهدفت نقطتي "كاندي" و"ديلبار" على الحدود الأفغانية حيث تم إطلاق النار، ونتيجة لذلك تم إلحاق أضرار جسيمة بمراكز الحدود الأفغانية، وتوقف تبادل إطلاق النار بعد الاشتباك على المستوى العسكري .على الجانب الآخر، لقى 5 جنود أفغان حتفهم، فيما