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إصابة 11 شخصا في تبادل إطلاق نار على الحدود الباكستانية الأفغانية

تحرير:أ ش أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
أرشيفية
أرشيفية
أعلن المركز الإعلامي التابع للجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أن 6 جنود و5 مدنيين أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود الباكستانية الأفغانية بين قوات الأمن من الجانبين. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" الباكستانية، على موقعها الالكتروني، أن قوات الأمن الأفغانية أطلقت قذائف الهاون ورشاشات ثقيلة من منطقة ناري في مقاطعة كونار، مستهدفة السكان المدنيين في قرية أروندو في شيترال.
وأفاد بيان أصدره المركز بأن القوات الباكستانية استجابت بفعالية واستهدفت نقطتي "كاندي" و"ديلبار" على الحدود الأفغانية حيث تم إطلاق النار، ونتيجة لذلك تم إلحاق أضرار جسيمة بمراكز الحدود الأفغانية، وتوقف تبادل إطلاق النار بعد الاشتباك على المستوى العسكري .على الجانب الآخر، لقى 5 جنود أفغان حتفهم، فيما
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صحف سعودية

الصحف تبرز استقالة الحريري ومقتل خليفة البغدادي

تصدرت تطورات الأوضاع في لبنان واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأطلعتنا أيضا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل خليفة زعيم داعش أبى بكر البغدادي، كما استعرضت العديد من القضايا المتنوعة. ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن أمس الثلاثاء، استقالة حكومته، وأفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون يدرس ورقة استقالة الحريري، ولن يطلب من حكومته تصريف الأعمال.
علم الاردن

الأردن يستدعي سفيره بإسرائيل احتجاجا على احتجاز مواطنين

استدعى الأردن، اليوم الثلاثاء، سفيره في إسرائيل للتشاور، وذلك بعد استمرار اعتقال السلطات الإسرائيلية مواطنين أردنيين، إذ قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة بتويتر: «‏في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور خطوة أولى»، متابعًا: «نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين».
سعد-الحرير

أول تعليق من سعد الحريري بعد تقديم استقالته

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها في وقت سابق اليوم بتقديم استقالة الحكومة، بما يحقق صالح الشعب، آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به الحريري، لدى وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت، حيث قام باستقبال مؤيديه وداعميه من الوزراء والنواب والسياسيين ومسئولي تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، إلى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
سعد الحريري

داخلية لبنان عن استقالة الحريري: منعت البلاد من حرب أهلية

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، جنّبت البلاد اقتتالا أهليا، على نحو ما شهدته بيروت ظهر اليوم الثلاثاء، من اشتباكات وصدامات عنيفة في ساحتي التظاهر المركزيتين في العاصمة وشوارعها، إذ قالت وزيرة الداخلية: «استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت». وأعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
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مظاهرات العراق

مقتل وإصابة العشرات في ثاني يوم من احتجاجات العراق

قتل 67 شخصا على الأقل وأصيب المئات خلال يومين من الاحتجاجات في العراق، فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وجماعات مسلحة في الموجة الثانية من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وفي مسعى لاحتواء العنف، أمر رئيس الوزراء العراقي مساء السبت جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة بغداد ومدينة الناصرية بجنوب البلاد. وقال مصدر أمني لـ"رويترز"، إنه تم إبلاغ وحدات الجهاز باستخدام "كل الإجراءات الضرورية" لإنهاء الاحتجاجات. وذكرت الشرطة ومصادر أمنية أن جنود مكافحة الإرهاب فرقوا مظاهرات في الناصرية بضرب واعتقال العشرات.
انفجار في أفغانستان

بينهم أطفال..ارتفاع ضحايا تفجير أفغانستان لـ70 قتيلا

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجدا في أفغانستان خلال صلاة الجمعة إلى 70 قتيلا بينهم عشرات الأطفال، إذ نقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، الليلة عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطالله خوجياني قوله: «لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70». بدوره، أوضح متحدث باسم إدارة التعليم في الولاية، أن 27 شخصا على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس. يذكر أن هجوم منطقة هسكه مينه، هو ثاني أكثر اعتداء دموية هذا العام في أفغانستان، وأدى إلى إصابة 36 آخرين.
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مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف أحد المساجد بأفغانستان

لقى 20 شخصا مصرعهم اليوم الجمعة؛ جراء انفجار استهدف أحد المساجد شرقي أفغانستان. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الانفجار وقع أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. ولقى رئيس مقاطعة جاجاتو بإقليم وردك وسط أفغانستان، مصرعه على يد مسلحي حركة طالبان الأفغانية 13 أكتوبر الماضي. ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مسئول أفغاني: "إن متشددي حركة طالبان قتلوا بالرصاص رئيس جاجاتو راز محمد بإقليم وردك بوسط البلاد.
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رجل يهاجم وزير الأمن الإندونيسي بسكين

هاجم رجل، وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين، اليوم الخميس، في أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون. وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو، الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى. وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى. وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
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