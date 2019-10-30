أحمد فتحي: فايلر لا يعرف المجاملة.. وكوبر الأفضل

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

أحمد فتحي

أكد أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للفراعنة، من أفضل المدربين الذين تعامل معهم، مشيرًا إلى أن المدرب الحالي للمارد الأحمر، السويسري رينيه فايلر، لا يعرف المجاملة، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وأضاف أن الموسم الماضي كان أشبه بموسمين بالنسبة له، إذ لعب وتألق مع المدرب الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون، لكنه تحول إلى بديل مع خليفته الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ولم يعرف السبب، رغم اجتهاده في التدريبات، على حد قوله.

وتابع الظهير الأيمن للأهلي والمنتخب الوطني: "لكن ما يحسب لمارتن لاسارتي أنه أعد الفريق بشكل ممتاز خلال معسكر إسبانيا، وهو ما يساهم حاليا في تقديم نتائج طيبة، مع قلة الإصابات". وأكد أحمد فتحي أنه يعشق النادي الأهلي منذ الصغر، مشددا على اعتزازه بفترة لعبه للنادي الإسماعيلي، وكونها من أجمل سنوات حياته،

وتابع الظهير الأيمن للأهلي والمنتخب الوطني: "لكن ما يحسب لمارتن لاسارتي أنه أعد الفريق بشكل ممتاز خلال معسكر إسبانيا، وهو ما يساهم حاليا في تقديم نتائج طيبة، مع قلة الإصابات".



وأكد أحمد فتحي أنه يعشق النادي الأهلي منذ الصغر، مشددا على اعتزازه بفترة لعبه للنادي الإسماعيلي، وكونها من أجمل سنوات حياته، كما أبدى فتحي إعجابه الشديد بنجم الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مشيرًا إلى أن المشادة بينهما في لقاء السوبر كانت مجرد "نرفزة ملعب".



وعن المدرب الحالي للأهلي، رينيه فايلر، قال الظهير الأيمن للقلعة الحمراء والمنتخب الوطني إنه لا يعرف المجاملة، وتحدث معه بعد مباراة السوبر، وأبلغه بأنه ارتكب أخطاء، وسيجلس بديلا في مباراة سموحة بالدوري.

