رياضة

أحمد فتحي: فايلر لا يعرف المجاملة.. وكوبر الأفضل

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
أكد أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للفراعنة، من أفضل المدربين الذين تعامل معهم، مشيرًا إلى أن المدرب الحالي للمارد الأحمر، السويسري رينيه فايلر، لا يعرف المجاملة، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وأضاف أن الموسم الماضي كان أشبه بموسمين بالنسبة له، إذ لعب وتألق مع المدرب الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون، لكنه تحول إلى بديل مع خليفته الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ولم يعرف السبب، رغم اجتهاده في التدريبات، على حد قوله.
وتابع الظهير الأيمن للأهلي والمنتخب الوطني: "لكن ما يحسب لمارتن لاسارتي أنه أعد الفريق بشكل ممتاز خلال معسكر إسبانيا، وهو ما يساهم حاليا في تقديم نتائج طيبة، مع قلة الإصابات". وأكد أحمد فتحي أنه يعشق النادي الأهلي منذ الصغر، مشددا على اعتزازه بفترة لعبه للنادي الإسماعيلي، وكونها من أجمل سنوات حياته،
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مورينيو

حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
تركى-والخطيب (1)

شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.
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محمد-صلاح (1)

أحمد فتحي يرفض التنازل عن شارة قيادة المنتخب لصلاح

رفض أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التنازل عن شارة قيادة منتخب الوطني لصالح الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن محمد بركات، مدير المنتخب، طلب من فتحي التنازل عن الشارة، إلا أن الأخير رفض، وطلب عدم ضمه مرة أخرى إذا كان قرر الجهاز الفني ذلك، كما رفض أحمد حجازي، نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، هذا الأمر، خاصة أنه أقدم من صلاح.
مران المنتخب (1)

الأهلي يكشف موعد عودة اللاعبين الدوليين

قال سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي المنتخبين الأول والأوليمبي سيوجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام، كما كشف سيد عبد الحفيظ أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الإثنين.
فايلر

خبر سار لفايلر قبل موقعة القمة في الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام، وذلك بعد أن تعرض السولية للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة في الدوري.
توماس بينكيل

في الأهلي.. بينكيل يعد برنامجًا استشفائيا للدوليين

طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل. ويوجد 6 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض ودية بتسوانا المقرر لها بعد غدٍ الإثنين؛ وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين في المنتخب الأوليمبي الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا غدا بالإسماعيلية؛ وهم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.
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