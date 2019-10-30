«الحبتور»: صندوق مصر السيادي فرصة جيدة للاستثمار

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

الحبتور ووزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة فى صندوق مصر السيادى، في ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، في إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها، ومنها تفعيل صندوق مصر السيادى وبحث الفرص الاستثمارية به مع كبار المستثمرين.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الصندوق السيادي المصري "صندوق مصر" يدرس حاليا إنشاء عدد من الصناديق الفرعية فى مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه القطاعات المهمة والواعدة، التى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادى، إلى جانب