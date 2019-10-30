شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.

وأوضح شوبير أن تركي آل الشيخ شخصية متواضعة ويعشق مصر، مؤكدًا أن علاقته بتركي منقطعة منذ عام تقريبًا، لكن هذه الحقيقة التي حدثت فى أثناء بداية علاقته مع الأهلي وكان يرغب في تحويل الأهلي إلى نادٍ عالمي مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني. وأكد أحمد شوبير أن الشياطين الذين أفسدوا العلاقة

وأوضح شوبير أن تركي آل الشيخ شخصية متواضعة ويعشق مصر، مؤكدًا أن علاقته بتركي منقطعة منذ عام تقريبًا، لكن هذه الحقيقة التي حدثت فى أثناء بداية علاقته مع الأهلي وكان يرغب في تحويل الأهلي إلى نادٍ عالمي مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.



وأكد أحمد شوبير أن الشياطين الذين أفسدوا العلاقة بين تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب من خارج النادي الأهلي الذي يعد نموذجا ومثلا لجميع الأندية، موضحا أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن علاقة جديدة ومحترمة بين الأهلي وآل الشيخ.



وشهدت الأيام الماضية عودة العلاقات بين آل الشيخ وجماهير الأهلي بعد رسائل نشرها تركي أعلن فيها دعمه للكيان وكونه أحد مشجعي القلعة الحمراء، كما أرسل مندوبًا لزيارة محمود الخطيب رئيس الأحمر، في منزله بسبب ظروفه المرضية.

