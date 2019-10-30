رياضة

شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
تركي آل الشيخ - محمود الخطيب
تركي آل الشيخ - محمود الخطيب
يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.
وأوضح شوبير أن تركي آل الشيخ شخصية متواضعة ويعشق مصر، مؤكدًا أن علاقته بتركي منقطعة منذ عام تقريبًا، لكن هذه الحقيقة التي حدثت فى أثناء بداية علاقته مع الأهلي وكان يرغب في تحويل الأهلي إلى نادٍ عالمي مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني. وأكد أحمد شوبير أن الشياطين الذين أفسدوا العلاقة
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حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
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مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
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أحمد فتحي: فايلر لا يعرف المجاملة.. وكوبر الأفضل

أكد أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للفراعنة، من أفضل المدربين الذين تعامل معهم، مشيرًا إلى أن المدرب الحالي للمارد الأحمر، السويسري رينيه فايلر، لا يعرف المجاملة، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وأضاف أن الموسم الماضي كان أشبه بموسمين بالنسبة له، إذ لعب وتألق مع المدرب الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون، لكنه تحول إلى بديل مع خليفته الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ولم يعرف السبب، رغم اجتهاده في التدريبات، على حد قوله.
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فتحي: رفضت ملايين بيراميدز والزمالك من أجل الأهلي

قال أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، إنه يتمنى الاعتزال داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه رفض الانضمام لنادي الزمالك مرتين، من أجل الأهلي، كما أنه رفض عرضا من بيراميدز قبل لقاء السوبر المصري الأخير، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وأضاف أحمد فتحي: "أنا مستمر في النادي الأهلي حتى يبلغني مسؤولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهودي، وقتها سأقرر ماذا سأفعل، ربما أعتزل، وربما أرحل إلى فريق آخر، لكني أتمنى الاعتزال في الأهلي".
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محمود الخطيب يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.
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هاني يختار المدرب الأجنبي الأفضل ويتحدث عن رحيل فتحي

يرى محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مدربه السابق في القلعة الحمراء الأوروجواياني مارتن لاسارتي، أفضل مدير فني أجنبي عمل تحت قيادته، أمام الثنائي الإسباني خوان كارلوس جاريدو والهولندي مارتن يول، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "بطولة الدوري الموسم الماضي هي الأغلى لي في مسيرتي، لأنها تحققت بصعوبة كبيرة، ووسط تشكيك الكثيرين في قدرات الفريق بعد تذيل جدول البطولة في الجولات الأولى لكثرة عدد المؤجلات".
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محمد هاني: أجيري ظلمني.. ولقاء صن داونز الأسوأ

أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أنه لم يكن يتوقع استبعاده من قائمة الفراعنة التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، كما اختار هاني أسوأ مباراة له مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "فوجئت بالاستبعاد من قائمة المنتخب المصري، خاصة أن الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري، كان يضمني على الرغم من عدم مشاركتي مع الفريق بصفة أساسية وقتها، وشعرت بظلم كبير بعد استبعادي من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر".
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