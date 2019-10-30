مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".

وواصل مرتضى منصور: "أرجو إبعادي عن علاقة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمحمود الخطيب، لأنني لم أسعَ في الأساس لإفسادها، بل بالعكس طالبت آل الشيخ بالتفرقة بين معاملة مجلس الأهلي ومَن يسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وأشار رئيس الزمالك إلى أنه لم يطلب من آل الشيخ دعم الزمالك،

وواصل مرتضى منصور: "أرجو إبعادي عن علاقة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمحمود الخطيب، لأنني لم أسعَ في الأساس لإفسادها، بل بالعكس طالبت آل الشيخ بالتفرقة بين معاملة مجلس الأهلي ومَن يسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وأشار رئيس الزمالك إلى أنه لم يطلب من آل الشيخ دعم الزمالك، مؤكدا أن الأخير قدم هدية للنادي بشراء عقد التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأبيض.



وأكد مرتضى منصور أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، يتحرش بالزمالك ويشعل الفتنة، مختتمًا: "يجب إيقافه عند حده".



وشهدت الأيام الماضية عودة العلاقات بين آل الشيخ وجماهير الأهلي بعد رسائل نشرها تركي أعلن فيها دعمه للكيان وكونه أحد مشجعي القلعة الحمراء، كما أرسل مندوبا لزيارة محمود الخطيب رئيس الأحمر، في منزله بسبب ظروفه المرضية.

