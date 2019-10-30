رياضة

مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
وواصل مرتضى منصور: "أرجو إبعادي عن علاقة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمحمود الخطيب، لأنني لم أسعَ في الأساس لإفسادها، بل بالعكس طالبت آل الشيخ بالتفرقة بين معاملة مجلس الأهلي ومَن يسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وأشار رئيس الزمالك إلى أنه لم يطلب من آل الشيخ دعم الزمالك،
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مورينيو

حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
تركى-والخطيب (1)

شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.
احمد-فتحى

أحمد فتحي: فايلر لا يعرف المجاملة.. وكوبر الأفضل

أكد أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للفراعنة، من أفضل المدربين الذين تعامل معهم، مشيرًا إلى أن المدرب الحالي للمارد الأحمر، السويسري رينيه فايلر، لا يعرف المجاملة، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وأضاف أن الموسم الماضي كان أشبه بموسمين بالنسبة له، إذ لعب وتألق مع المدرب الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون، لكنه تحول إلى بديل مع خليفته الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ولم يعرف السبب، رغم اجتهاده في التدريبات، على حد قوله.
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
أيمن يونس

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، النار على اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أعلن "الجبلاية" تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن بعد تأجيل القمة: «آسفين يا حاج عامر»

قاد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، حملة للاعتذار إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، بعد تأجيل لقاء القمة، حيث تعرض عامر حسين لانتقادات واسعة بسبب كثرة تأجيلات الدوري المحلي في الموسم الماضي. وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، قبل تأجيلها بشكل رسمي.
اسماعيل-يوسف

تعليق صادم من إسماعيل يوسف على تأجيل القمة

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي في الدوري كان مفاجأة بالنسبة له شخصيا، موضحًا أن الفريق الأبيض كان في أتم الجاهزية لخوض اللقاء. وأوضح يوسف، في تصريحات تليفزيونية، أن "الفريق كان جاهزًا تمامًا لمواجهة الأهلي ولكن بالتأكيد هناك أسبابا واضحة استند عليها الأمن في قراره، يحترمها نادي الزمالك". وأشار إسماعيل يوسف إلى أن مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، عائد بقوة بعد مشاركته في لقاء المنيا الودي ولم يعد يعاني من أي إصابات في المرحلة الحالية.
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