نائب: القطاع الخاص يواجه بيئة معقدة تعيق التنمية الاقتصادية

تحرير:أحمد جاد ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

مجلس النواب - أرشيفية

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل، وفى جميع دول العالم يُعتبر القطاع الخاص سواء المحلى أو الدولى، المصدر الأساسى للاستثمارات، مشيرا إلى أن الأولويات الوطنية تكمن في التركيز على الإصلاح الحقيقي وتحفيز الاستثمار المحلى والقطاع الخاص، الذي يحتاج إلى إزالة العوائق التي تواجهه لتقليل تكلفة التعامل

وأوضح متولي، أن القطاع الخاص فى مصر حاليا يواجه بيئة تشريعية وتنظيمية معقدة بالمقارنة بالدول الأخرى، ما حدَّ من زيادة الاستثمارات وفرص العمل، لا سيما للشباب، مضيفا أن ضغوط التضخم، على الرغم من التحسن في سعر صرف الجنيه، وصعوبة التعامل مع الوكالات الحكومية، والنظام الضريبي، والفساد، هي العقبات الرئيسية