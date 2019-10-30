بياض البيض والفجل.. سناك صحي أقل من 50 سعرا حراريا

يحتوي البنجر على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، وبالنسبة للسعرات الحرارية، فهو يعد وجبة خفيفة وصحية، حيث إن 100 جرام من البنجر تحتوي على 43 سعرا حراريا فقط

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

سناك صحي

عند التفكير في فقدان الوزن، نبحث عن الطرق الممكنة للتقليل من استهلاك السعرات الحرارية، إضافة إلى حرق المزيد منها من خلال ممارسة التمرينات الرياضية، ويصبح كل ما يهمنا قراءة ملصق الطعام قبل شرائه، حتى لا نحصل على مزيد من السعرات الحرارية، ومن ثم نلجأ إلى تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، لأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وعند البحث عن سناك طبيعي للمساعدة في زيادة معدلات الشبع، عليك اختيار الأقل من 50 سعرا حراريا، نقلا عن "times of india".

يقول خبراء التغذية إن السناك لا يعد بالضرورة عادة سيئة، المشكلة كلها تقع في نوعية الطعام التي نختارها ليتم استهلاكها بين الوجبات الرئيسية، سواء كنت تسعى إلى فقدان الوزن أو بناء عضلات، أو الحفاظ على جسم رشيق، فجميعها تعتمد على العناصر الغذائية التي تحصل عليها، إضافة إلى السعرات الحرارية التي تستهلكها.