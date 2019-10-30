بياض البيض والفجل.. سناك صحي أقل من 50 سعرا حراريا

يحتوي البنجر على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، وبالنسبة للسعرات الحرارية، فهو يعد وجبة خفيفة وصحية، حيث إن 100 جرام من البنجر تحتوي على 43 سعرا حراريا فقط
عند التفكير في فقدان الوزن، نبحث عن الطرق الممكنة للتقليل من استهلاك السعرات الحرارية، إضافة إلى حرق المزيد منها من خلال ممارسة التمرينات الرياضية، ويصبح كل ما يهمنا قراءة ملصق الطعام قبل شرائه، حتى لا نحصل على مزيد من السعرات الحرارية، ومن ثم نلجأ إلى تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، لأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وعند البحث عن سناك طبيعي للمساعدة في زيادة معدلات الشبع، عليك اختيار الأقل من 50 سعرا حراريا، نقلا عن "times of india".
يقول خبراء التغذية إن السناك لا يعد بالضرورة عادة سيئة، المشكلة كلها تقع في نوعية الطعام التي نختارها ليتم استهلاكها بين الوجبات الرئيسية، سواء كنت تسعى إلى فقدان الوزن أو بناء عضلات، أو الحفاظ على جسم رشيق، فجميعها تعتمد على العناصر الغذائية التي تحصل عليها، إضافة إلى السعرات الحرارية التي تستهلكها.
يقول خبراء التغذية إن السناك لا يعد بالضرورة عادة سيئة، المشكلة كلها تقع في نوعية الطعام التي نختارها ليتم استهلاكها بين الوجبات الرئيسية، سواء كنت تسعى إلى فقدان الوزن أو بناء عضلات، أو الحفاظ على جسم رشيق، فجميعها تعتمد على العناصر الغذائية التي تحصل عليها، إضافة إلى السعرات الحرارية التي تستهلكها. وعلى الجانب الآخر، يستخدم العديد من الأشخاص فكرة "السناكس"، ويطبقونها دون وضع السعرات الحرارية في الاعتبار، وبالتالي تؤثر فى هدفك من فقدان الوزن، ومن أجل اختيار "سناك" صحي، عليك اختيار أطعمة أقل من 50 سعرا حراريا، وفى ما يلي بعضها:
1- الفراولة
ربما لا تصدق هذا، ولكن 100 جرام من الفراولة تحتوي على 32 سعرا حراريا فقط، وبالتالي يعد ذلك مثاليا بشكل كبير، لأنك ستتناول كمية مناسبة من الفراولة دون أن تتعدى 50 سعرا، بصرف النظر عن كونها مغذية، فتعد الفراولة حلوة ولذيذة.
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2- الزبيب
الزبيب متعدد الاستخدامات والفوائد، كما تتعدد الطرق التي يمكن أن يستهلك بها كوجبة خفيفة، وإضافة إلى ذلك فهو غني بمضادات الأكسدة، كما تحتوي علبة واحدة من الزبيب على 42 سعرة حرارية.
3- الفجل
يحتوي الفجل على نسبة عالية من الألياف وفيتامين C، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، فهذا الخضار المقرمش يعد أقل الخضراوات كثافةً فى السعرات الحرارية، فضلا عن أنك لن تشعر بالحاجة إلى تناول وجبة خفيفة مرة أخرى.
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4- بياض البيض
بينما تحتوي البيضة الكاملة على نحو 70 سعرة حرارية، يساهم الألبومين (من البروتينات المهمة الموجودة في الدم)، في ربع إجمالي السعرات الحرارية فقط، وإضافة إلى ذلك، يحتوي بياض البيض من البيضة الكبيرة على 17 سعرة حرارية، لذا يمكنك تناوله كسناك صحي، ولن تزداد في الوزن.
5- الخيار
يعد من أفضل الخضراوات الطازجة في فصل الصيف، كما أنه من الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها في أي وقت، دون زيادة وزنك، لذا إذا كنت تبحث عن سناك طبيعي وصحي، فعليك تناول الخيار، لأنه يحتوي أيضًا على معدلات عالية من الماء.
6- الجزر
يعد وجبة خفيفة ولذيذة يمكنك الاستمتاع بها بجانب طبق السلطة، وبالنسبة للسعرات الحرارية، تحتوي جزرتان متوسطتا الحجم على 41 سعرة حرارية، لذا عليك إدراجه فى قائمة السناكس الصحية الخاصة بك.
7- البنجر
يحتوي البنجر على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، وبالنسبة للسعرات الحرارية، فهو يعد وجبة خفيفة وصحية، حيث إن 100 جرام من البنجر تحتوي على 43 سعرا حراريا فقط.
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8- المشمش
أخذت الفواكه المجففة شهرة كبيرة بوصفها "سناك" صحيا، حيث تزيد من معدلات الشبع لديك، وفي نفس الوقت لا تحتوي على سعرات حرارية سوى 17 سعرا فقط، فالقليل منها كافٍ، إذا كنت ترغب في الحصول على وزن مثالي.
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