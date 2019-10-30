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بياض البيض والفجل.. سناك صحي أقل من 50 سعرا حراريا

يحتوي البنجر على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، وبالنسبة للسعرات الحرارية، فهو يعد وجبة خفيفة وصحية، حيث إن 100 جرام من البنجر تحتوي على 43 سعرا حراريا فقط
تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
سناك صحي
سناك صحي
عند التفكير في فقدان الوزن، نبحث عن الطرق الممكنة للتقليل من استهلاك السعرات الحرارية، إضافة إلى حرق المزيد منها من خلال ممارسة التمرينات الرياضية، ويصبح كل ما يهمنا قراءة ملصق الطعام قبل شرائه، حتى لا نحصل على مزيد من السعرات الحرارية، ومن ثم نلجأ إلى تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، لأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وعند البحث عن سناك طبيعي للمساعدة في زيادة معدلات الشبع، عليك اختيار الأقل من 50 سعرا حراريا، نقلا عن "times of india".
يقول خبراء التغذية إن السناك لا يعد بالضرورة عادة سيئة، المشكلة كلها تقع في نوعية الطعام التي نختارها ليتم استهلاكها بين الوجبات الرئيسية، سواء كنت تسعى إلى فقدان الوزن أو بناء عضلات، أو الحفاظ على جسم رشيق، فجميعها تعتمد على العناصر الغذائية التي تحصل عليها، إضافة إلى السعرات الحرارية التي تستهلكها.
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الوصفات -الغذائية الصحية

الفواكه في غير أوانها لا تمدك بالعناصر الغذائية

مع انتشار الأمراض وتأخر الصحة في كثير من البلاد النامية، ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، وخاصة الوجبات السريعة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من الدهون المتحولة، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض، وتعتبر السمنة وأمراض القلب أكثرها خطورة، لذا ينصح بتناول الأغذية المحلية، التي تتمثل في الخضراوات والفواكه، إضافة إلى الطعام المطهي في البيت، ويرجع ذلك لأنه أكثر أمانًا، ومذاقه طبيعي ورائع، ويزيد من معدلات الشبع، وطازج بشكل كبير، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
الطعام-المناسب-لجسمك (2)

كيف تأكل جيدا بالنسبة لعمرك؟ إليك قائمة صحية

اتباع نظام غذائي صحي حسب سنك أمر مهم، فعندما تركز على العناصر الغذائية المفيدة تجعل جسمك يقوم بوظائفه بشكل صحيح، كما أنك تحصل على ما يحتاج إليه وتبقى بعيدا عن المرض ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب من فترة لأخرى. بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات وكمية مناسبة من البروتين، واختيار الخبز كامل الدسم، والتركيز على الحلويات، من الأنظمة المتوازنة التي تبقيهم حتى التسعينات. لكن هناك اختلافات في النظام الغذائي حسب المرحلة العمرية؛ لذا يجب أن تختلف النصيحة المتعلقة بالتغذية باختلاف الفئات العمرية.
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«الزرنيخ والرصاص».. طعام طفلك يحتوي على مواد سامة

هناك تقرير جديد يكشف عن أن الكثير من السموم تجد طريقها إلى طعام الأطفال، ومن بين تلك المواد الزرنيخ والرصاص، والكادميوم، بالإضافة إلى الزئبق. كانت كميات السموم الموجودة في أغذية الأطفال صغيرة، لكن فيليب لاندريجن، طبيب أطفال ومدير برنامج الصحة العامة العالمية، لاحظ تلك المعادن الثقيلة، التي تسبب ضررا في نمو الأعصاب، وقال إنه حتى لو كان التعرض لتلك المواد قليلا فإنها خطيرة، خاصة إذا كان التعرض لها في وقت مبكر، كما أن التأثير التراكمي للمخاطر هو ما يكون مصدر قلق كبيرا يتطلب اتخاذ إجراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
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