طلب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في شبهة إهدار للمال العام بالقاهرة

حجازي: ما يحدث يمثل إهدارا للمال العام بعد ضياع مبلغ 141 مليون جنيه.. و أطالب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة

تحرير:أحمد جاد ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

مجلس النواب

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة، مشيرا فى بيان، إلى أنه منذ 26 نوفمبر 2015، وبعد انتهاء جلسة المزاد العلنى لطرح حق استغلال مركز وجراج البستان بباب اللوق لمدة 10 سنوات، وبعد رسو المزاد على إحدى شركات الاسثمار بقيمة حق استغلال سنوى قدره 35 مليون و300 ألف جنيه، بإجمالي 352 مليون جنيه بزيادة سنوية 8%.

وأضاف: "تم انتظار تسليم المول للشركة الحاصلة على حق الاستغلال دون جدوى حتى 13 مارس 2016، وفشلت الجهات الأمنية فى إخلاء وتسليم المول، واضطرت الشركة إلى تحرير محضر رقم 935 لسنة 2016، وتبع ذلك قيام محافظ القاهرة الاسبق الدكتور جلال السعيد، بالتواصل مع المحامى العام لإصدار أمر بإخلاء المول إداريا بالقوة