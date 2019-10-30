طلب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في شبهة إهدار للمال العام بالقاهرة
حجازي: ما يحدث يمثل إهدارا للمال العام بعد ضياع مبلغ 141 مليون جنيه.. و أطالب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة
تحرير:أحمد جاد
٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
مجلس النواب
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة، مشيرا فى بيان، إلى أنه منذ 26 نوفمبر 2015، وبعد انتهاء جلسة المزاد العلنى لطرح حق استغلال مركز وجراج البستان بباب اللوق لمدة 10 سنوات، وبعد رسو المزاد على إحدى شركات الاسثمار بقيمة حق استغلال سنوى قدره 35 مليون و300 ألف جنيه، بإجمالي 352 مليون جنيه بزيادة سنوية 8%.
وأضاف: "تم انتظار تسليم المول للشركة الحاصلة على حق الاستغلال دون جدوى حتى 13 مارس 2016، وفشلت الجهات الأمنية فى إخلاء وتسليم المول، واضطرت الشركة إلى تحرير محضر رقم 935 لسنة 2016، وتبع ذلك قيام محافظ القاهرة الاسبق الدكتور جلال السعيد، بالتواصل مع المحامى العام لإصدار أمر بإخلاء المول إداريا بالقوة
وأضاف: "تم انتظار تسليم المول للشركة الحاصلة على حق الاستغلال دون جدوى حتى 13 مارس 2016، وفشلت الجهات الأمنية فى إخلاء وتسليم المول، واضطرت الشركة إلى تحرير محضر رقم 935 لسنة 2016، وتبع ذلك قيام محافظ القاهرة الاسبق الدكتور جلال السعيد، بالتواصل مع المحامى العام لإصدار أمر بإخلاء المول إداريا بالقوة الجبرية، وتم عمل دراسة أمنية برقم 220 لسنة 2016، علما بأن هناك قرار سابق رقم 3184 لسنة 2015 بإخلاء المول وتسليمه للمحافظة".
وتابع: "لكن ترك المحافظ المنصب وبقيت المحافظة بدون محافظ لعدة أشهر، وأثناء تلك الفترة قام مدير الأملاك بمحافظة القاهرة بإيهام السادة المسئولين بالمحافظة، بأن الشركة الحاصلة على حق الاستغلال ليس لديها سابقة أعمال، وهو ما يخالف الحقيقة، مما اضطر الشركة لتحرير محضر رقم 17ح قسم شرطة بدر بتاريخ 25 يونيو 2016، بتسليم الأوراق المطلوبة بالقسم بعد رفض استلامها اكثر من مرة بالمحافظة".
وأوضح حجازي، أنه خلال نفس الفترة قام اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، بعرض أوراق المزايدة العلنية على النيابة العامة فى 10 يوليو 2016، والتى قررت حفظ الأوراق فى 16 ديسمبر 2016، وبناء على ذلك ضاع على المحافظة والدولة المصرية قيمة أول سنة من حق استغلال المول بقيمة 35 مليون و300 ألف جنيه.
وأكمل: "فى 2017، قامت الشركة الفائزة بحق الاستغلال بتقديم كافة الأوراق التى تثبت حقها فى استغلال المول منذ تاريخ رسو المزايدة العلنية فى نوفمبر 2015، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى أصدرت قرارها في 10 ديسمبر 2017، بإلزام محافظة القاهرة بتسليم المول للشركة الفائزة (مرفق 5) والذى اعتمد من رئيس مجلس الوزراء فى 20/12/2017".
وكشف النائب، أنه منذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ قرار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، منوها بأنه أرسل خطابا بهذا المعنى لمحافظ القاهرة السابق، دون حتى رد حتى تاريخه.
وخاطب حجازي، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "بناء على ما ورد عاليه، فإن ما يحدث يمثل إهدارا للمال العام، لضياع حتى تاريخه (نوفمبر 2019) مبلغ 141 مليون جنيه، بالإضافة إلى معدل الزيادة السنوية 8%، ومن هذا المنطلق أرجو موافقتكم على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة"، مطالبا بتوجيه طلبه إلى اللجان المختصة بالمجلس.