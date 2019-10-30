بمناسبة المولد النبوي.. 9 نوفمبر إجازة بأجر للقطاع الخاص

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

وزير القوى العاملة محمد سعفان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 ميلادية، الموافق 12 ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، وأكد أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلكـ ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قد أعلن أن يوم الثلاثاء الماضي، غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية،