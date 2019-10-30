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بمناسبة المولد النبوي.. 9 نوفمبر إجازة بأجر للقطاع الخاص

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 ميلادية، الموافق 12 ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، وأكد أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلكـ ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قد أعلن أن يوم الثلاثاء الماضي، غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية،
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بعد الاعتراف بإبادة الأرمن.. تركيا «غاضبة» وتستدعي السفير الأمريكي

اتخذت تركيا، أول قرار، تعبر فيه عن احتجاجها على اعتراف مجلس النوب الأمريكي، أمس الثلاثاء، بالإبادة الجماعية للأرمن قبل نحو قرن من الزمن، إذ استدعت الحكومة التركية اليوم الأربعاء،ء السفير الأمريكي في أنقرة، وقال مسؤولين أتراك، إن استدعاء السفير ديفيد ساترفيلد، إلى وزارة الخارجية، لأمر يتعلق بـ"بالقرار الذي لا أساس قانونيا له واتخذه مجلس النواب"، وفق تعبيرهم.. وتقر تركيا بمقتل كثير من الأرمن الذين كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية في اشتباكات مع قوات عثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تنفي أن يكون ذلك "ممنهجا أو يشكل إبادة جماعية".
طقس

شبورة صباحا وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتهم لحالة الطقس غدا الخميس، والتي أظهرت أن البلاد يسودها طقس معتدل على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا المناطق الشمالية، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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طلب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في شبهة إهدار للمال العام بالقاهرة

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة، مشيرا فى بيان، إلى أنه منذ 26 نوفمبر 2015، وبعد انتهاء جلسة المزاد العلنى لطرح حق استغلال مركز وجراج البستان بباب اللوق لمدة 10 سنوات، وبعد رسو المزاد على إحدى شركات الاسثمار بقيمة حق استغلال سنوى قدره 35 مليون و300 ألف جنيه، بإجمالي 352 مليون جنيه بزيادة سنوية 8%.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

نائب: القطاع الخاص يواجه بيئة معقدة تعيق التنمية الاقتصادية

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل، وفى جميع دول العالم يُعتبر القطاع الخاص سواء المحلى أو الدولى، المصدر الأساسى للاستثمارات، مشيرا إلى أن الأولويات الوطنية تكمن في التركيز على الإصلاح الحقيقي وتحفيز الاستثمار المحلى والقطاع الخاص، الذي يحتاج إلى إزالة العوائق التي تواجهه لتقليل تكلفة التعامل
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دار-الافتاء-المصرية

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء تُجيب (فيديو)

ردت هيئة الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على سؤال "ما حكم الدين بالاحتفال بالمولد النبوي؟"، ونشرت مقطع فيديو مؤكدة أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة، حيث قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله"، حيث أن من أيام الله تعالي أيام نصره لأنبياءه، وأيام مولدهم، وأعظمها قدرا، يوم مولد الرسول – صل الله عليه وسلم-. وأضافت الإفتاء، أن النبي هو الرحمة العظمى إلى جميع الخلق، وقد سئل الرسول عن صوم يوم الإثنين، فقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، وفي مشروعية بالاحتفال بمولده الشريف.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي حريص على ترسيخ قيم التسامح والسلام

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح والسلام وفكر التعايش المشترك بين الناس جميعًا، وإحلال لغة الحوار محل لغة الخلاف والاقتتال، جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الحفل الذي نظمته محافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان. وقال إن أهم ما يميز هذا الملتقى إنه إنساني بامتياز يُعلي قيم التعايش والسلام والمحبة،
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

هل اختفت المقررات التموينية بالمجمعات الاستهلاكية؟ الوزراء ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية، مُوضحةَ أنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يومياً بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مُشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
تقاوي

الحكومة: لا صحة لاستيراد تقاوي قمح مُسرطنة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مُسرطنة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مُسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، مُشددةً على أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة.
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