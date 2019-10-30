رياضة

أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
إيفان راكيتيتش
إيفان راكيتيتش
يواصل أتلتيكو مدريد البحث عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ويبدو أنه يرغب بشدة في التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن راكيتيتش بات يضع قدمًا ونصف القدم خارج "كامب نو"، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم، وأشارت إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع، ويعد راكيتيتش هدفًا قديمًا لميجيل أنخيل جيل، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الذي حاول التعاقد معه مرتين قبل الانتقال لإشبيلية.
وأوضحت "ماركا" أن أتلتيكو مدريد يواجه منافسة قوية في الصفقة من قبل إنتر ميلان الذي يملك الأموال، ويمكنه أن يغري النجم الكرواتي للانتقال إلى صفوفه هذا الموسم. يُذكر أن تألق الهولندي فرينكي دي يونج القادم من أياكس وراء تقلص حظوظ راكيتيتش في المشاركة خلال الموسم الحالي. وتوج راكيتيتش مع برشلونة بلقب
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نابي كيتا

كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
جرانيت تشاكا (3)

أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
مايك -فيلان - سولسكاير

جيجز يتغنى بصفقات سولسكاير مع مانشستر يونايتد

يعتقد الويلزي ريان جيجز، قائد مانشستر يونايتد السابق، أن المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير يمكن أن ينجح مع يونايتد، ولكن يجب أن يستهدف لاعبا مبدعا بعد ذلك، وذلك حسبما أفاد لصحيفة يونايتد ستاند. وتحمل مانشستر يونايتد بداية صعبة لهذا الموسم، حيث كافح أمام فرق النصف السفلي من الجدول، لكن جيجز يعتقد أن هذا ما كان عليه الحال دائما؛ لأنهم يفتقرون إلى منفذ إبداعي، ولكن سولسكاير سوف يصحح هذا الأمر إذا تم تسليمه ميزانية مماثلة للتي سُلمت للمديرين الفنيين السابقين في ملعب "أولد ترافورد".
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برشلونة

برشلونة في نزهة أمام بلد الوليد بالليجا اليوم

تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره بلد الوليد على ملعب الكامب نو، في تمام الساعة 10:15 مساء ضمن مباريات الجولة 11 من الليجا لموسم 2019- 2020، ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد بلد الوليد في المركز الثامن برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في الدوري في 86 مباراة من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 56 لقاء وتعادلا في 16 مباراة، وحقق بلد الوليد الانتصار في 14 مباراة.
ليونيل ميسي (9)

جوارديولا: تعجبت عند رؤية ميسي للمرة الأولى

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تفاصيل مقابلته الأولى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما بدأ الإسباني مسيرته التدريبية برفقة العملاق الكتالوني، وكان جوارديولا قد تولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيا للنادي الكتالوني، وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
ميسى

على رأسهم ميسي.. برشلونة يستهدف تجديد عقود نجومه

بدأ نادي برشلونة التفكير في ضرورة تجديد العديد من عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب برشلونة في تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، حيث يرغب العملاق الكتالوني في بقاء تير شتيجن وسيميدو. ونوهت الصحيفة بأن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو المقبل، ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.
برشلونة- وريال مدريد‎

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
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