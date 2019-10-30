أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

إيفان راكيتيتش

يواصل أتلتيكو مدريد البحث عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ويبدو أنه يرغب بشدة في التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن راكيتيتش بات يضع قدمًا ونصف القدم خارج "كامب نو"، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم، وأشارت إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع، ويعد راكيتيتش هدفًا قديمًا لميجيل أنخيل جيل، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الذي حاول التعاقد معه مرتين قبل الانتقال لإشبيلية.

وأوضحت "ماركا" أن أتلتيكو مدريد يواجه منافسة قوية في الصفقة من قبل إنتر ميلان الذي يملك الأموال، ويمكنه أن يغري النجم الكرواتي للانتقال إلى صفوفه هذا الموسم. يُذكر أن تألق الهولندي فرينكي دي يونج القادم من أياكس وراء تقلص حظوظ راكيتيتش في المشاركة خلال الموسم الحالي. وتوج راكيتيتش مع برشلونة بلقب

وأوضحت "ماركا" أن أتلتيكو مدريد يواجه منافسة قوية في الصفقة من قبل إنتر ميلان الذي يملك الأموال، ويمكنه أن يغري النجم الكرواتي للانتقال إلى صفوفه هذا الموسم.



يُذكر أن تألق الهولندي فرينكي دي يونج القادم من أياكس وراء تقلص حظوظ راكيتيتش في المشاركة خلال الموسم الحالي.



وتوج راكيتيتش مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني 4 مرات، مواسم 2014- 2015 و2015- 2016 و2017- 2018 و2018- 2019، كما توج بكأس ملك إسبانيا 4 مرات في مواسم 2014- 2015 و2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018.



كما توج راكيتيتش مع برشلونة أيضًا بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2014- 2015، وأحرز لقب كل من السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة في عام 2015.