لامبارد منزعج من ملاحقة الانتقادات له

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

فرانك لامبارد

أشار فرانك لامبارد إلى أهمية زرعه للثقة في نفوس لاعبيه الشباب، بعد الهزيمة الكبيرة التي تكبدها تشيلسي في المباراة الأولى من الدوري الإنجليزي بالخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد، ويستقبل تشيلسي، اليوم الأربعاء، نظيره اليونايتد من جديد، ولكن في دور الـ16 من كأس الرابطة، وقال لامبارد للصحفيين قبل أن يعود للعب في أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية المحترفة: "أنا أمزح قليلا، لكن هنا الكثير من الضجيج، سواء فزت أو خسرت أو تعادلت، بغض النظر عن اختياري لأي 11 لاعبا".

وأضاف: "لقد خططت هذا الموسم لمتابعة ما يمكن أن تفعله هذه المجموعة من اللاعبين الشبان، وبالنسبة لي فإن التنازل عن ذلك بعد مباراة واحدة في ضيافة مانشستر يونايتد كان سيجعل قناعتى متقلبة بشدة". وجنى لامبارد ثمار صبره إذ يأتي أبراهام الآن في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف في 10 مباريات،

وأضاف: "لقد خططت هذا الموسم لمتابعة ما يمكن أن تفعله هذه المجموعة من اللاعبين الشبان، وبالنسبة لي فإن التنازل عن ذلك بعد مباراة واحدة في ضيافة مانشستر يونايتد كان سيجعل قناعتى متقلبة بشدة".



وجنى لامبارد ثمار صبره إذ يأتي أبراهام الآن في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف في 10 مباريات، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز".



ويحتل تشيلسي المركز الرابع ويتساوى في النقاط مع ليستر سيتي، ثالث الترتيب، لكنه يتأخر فقط بفارق الأهداف.



وسجل ماونت 4 أهداف وصنع هدفا في الدوري، بينما نجح الشاب فيكايو توموري (21 عاما) في تكوين شراكة قوية في قلب الدفاع مع كورت زوما (25 عاما) الذي أعير إلى إيفرتون في الموسم الماضي.