شبورة صباحا وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتهم لحالة الطقس غدا الخميس، والتي أظهرت أن البلاد يسودها طقس معتدل على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا المناطق الشمالية، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 19 27شبين الكوم 19 27طنطا 19 26دمنهور 17 25الإسكندرية 16 24بلطيم 16 24مطروح 16 26 السلوم 17 25 سيوة 21 27بورسعيد 20 25دمياط 20 25الزقازيق 17 25الإسماعيلية 16 26السويس 17 26العريش 18 25رفح 17 24رأس سدر 18 30 نخل 11 25نويبع 20 29 طابا