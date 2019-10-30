رياضة

حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
وكانت العديد من التقارير قد ربطت مورينيو بتولي المهمة الفنية لأرسنال، خلفًا للإسباني أوناي إيمري، الذي تعرض للكثير من الانتقادات مؤخرا، بسبب الأداء المتراجع للفريق. ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رغبة مورينيو في التدريب مجددًا فى الدوري الإنجليزي الممتاز تأتي على هوى أرسنال. وأشارت إلى أن مورينيو
اقرأ المزيد
نابي كيتا

كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
جرانيت تشاكا (3)

أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
مايك -فيلان - سولسكاير

جيجز يتغنى بصفقات سولسكاير مع مانشستر يونايتد

يعتقد الويلزي ريان جيجز، قائد مانشستر يونايتد السابق، أن المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير يمكن أن ينجح مع يونايتد، ولكن يجب أن يستهدف لاعبا مبدعا بعد ذلك، وذلك حسبما أفاد لصحيفة يونايتد ستاند. وتحمل مانشستر يونايتد بداية صعبة لهذا الموسم، حيث كافح أمام فرق النصف السفلي من الجدول، لكن جيجز يعتقد أن هذا ما كان عليه الحال دائما؛ لأنهم يفتقرون إلى منفذ إبداعي، ولكن سولسكاير سوف يصحح هذا الأمر إذا تم تسليمه ميزانية مماثلة للتي سُلمت للمديرين الفنيين السابقين في ملعب "أولد ترافورد".
اقرأ المزيد من الأخبار
فرانك-لامبارد (2)

لامبارد منزعج من ملاحقة الانتقادات له

أشار فرانك لامبارد إلى أهمية زرعه للثقة في نفوس لاعبيه الشباب، بعد الهزيمة الكبيرة التي تكبدها تشيلسي في المباراة الأولى من الدوري الإنجليزي بالخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد، ويستقبل تشيلسي، اليوم الأربعاء، نظيره اليونايتد من جديد، ولكن في دور الـ16 من كأس الرابطة، وقال لامبارد للصحفيين قبل أن يعود للعب في أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية المحترفة: "أنا أمزح قليلا، لكن هنا الكثير من الضجيج، سواء فزت أو خسرت أو تعادلت، بغض النظر عن اختياري لأي 11 لاعبا".
ليفربول‎

قمم مرتقبة في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم

سيكون عشاق الكرة الإنجليزية على موعد مع قمتين غاية في الإثارة، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيحتضن ملعب الأنفيلد أولى تلك القمم في تمام الساعة 9:30 مساءً، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره أرسنال في مواجهة هي الأكثر تكرارًا في تاريخ المسابقة بواقع 14 مرة من قبل، ويحمل ليفربول الرقم القياسي كأكثر فريق توج بلقب المسابقة برصيد 8 ألقاب، بينما اكتفى أرسنال بالتتويج باللقب مرتين فقط، وتشهد مواجهة اليوم العديد من الغيابات.
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
كلوب (1)

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]