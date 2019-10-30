حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

جوزيه مورينيو

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت مورينيو بتولي المهمة الفنية لأرسنال، خلفًا للإسباني أوناي إيمري، الذي تعرض للكثير من الانتقادات مؤخرا، بسبب الأداء المتراجع للفريق. ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رغبة مورينيو في التدريب مجددًا فى الدوري الإنجليزي الممتاز تأتي على هوى أرسنال. وأشارت إلى أن مورينيو

وكانت العديد من التقارير قد ربطت مورينيو بتولي المهمة الفنية لأرسنال، خلفًا للإسباني أوناي إيمري، الذي تعرض للكثير من الانتقادات مؤخرا، بسبب الأداء المتراجع للفريق.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رغبة مورينيو في التدريب مجددًا فى الدوري الإنجليزي الممتاز تأتي على هوى أرسنال.



وأشارت إلى أن مورينيو يدرك جيدًا أن تحقيق الإنجازات في الكرة الإنجليزية يصنع له إرثا كبيرًا في عالم التدريب، حيث يحلم بأن يصبح أول مدرب في التاريخ يفوز ببطولات مع 3 أندية إنجليزية مختلفة.



وسبق لمورينيو أن توج بالألقاب مع تشيلسي ومانشستر يونايتد، الذي كان آخر فريق دربه، قبل أن يخلفه المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير.