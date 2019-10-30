«كلن يعني كلن».. هل يهدأ الشارع بعد استقالة الحريري؟

رغم استقالة الحريري، واصل المحتجون مظاهراتهم معلنين استمرارهم في مظاهراتهم وأن الغاية هي استقالة جميع أعضاء الحكومة بالإضافة إلى إسقاط الطبقة السياسية بشكل كامل

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

خلال الـ13 يوما من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ سنوات، والتي عمّت كل المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالة حكومته. وقال الحريري في كلمة موجهة إلى اللبنانيين عصر أمس: "حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله إلى صوت الناس ولحماية البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، واليوم وصلت إلى طريق مسدود، ويجب أن تكون هناك صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، وأكد قائلا إن "المناصب تذهب وتأتي، المهم كرامة وسلامة البلد".

جاءت استقالة الحريري بعد فشل جهود الوساطة ومحاولات الحل مع الرئيس ميشال عون وفريقه الذي تمسك بعدم إخراج وزير الخارجية جبران باسيل من أي تشكيلة حكومية جديدة، ما لم تخرج أسماء أخرى محسوبة على أطراف سياسية وحزبية. في محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع، أعلن الحريري، مطلع الأسبوع الماضي، ورقة إصلاحات اقتصادية،

جاءت استقالة الحريري بعد فشل جهود الوساطة ومحاولات الحل مع الرئيس ميشال عون وفريقه الذي تمسك بعدم إخراج وزير الخارجية جبران باسيل من أي تشكيلة حكومية جديدة، ما لم تخرج أسماء أخرى محسوبة على أطراف سياسية وحزبية.

في محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع، أعلن الحريري، مطلع الأسبوع الماضي، ورقة إصلاحات اقتصادية، كما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة له، إلى إعادة النظر في الواقع الحكومي. لكن المتظاهرين رأوا أن هذه الطروحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق والاحتجاج.

وهذه هي ثالث حكومة يرأسها الحريري منذ عام 2009.

تعالي المطالب

استقالة الحريري أثرت بشكل مختلف فى المتظاهرين، حيث تباينت ردود الفعل بين أنصار له نزلوا إلى الشوارع وقطعوا الطرقات رفضا لاستقالته منفردة، مطالبين باستقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان أيضا، وبين الأغلبية التي رحبت بها، لكنها ما زالت ترى أنها "لا تكفي".

"بدأنا بسعد الحريري وسنكمل بالرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، هكذا علق أحد المتظاهرين على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي استجاب لمطلب الحراك المتواصل منذ أسبوعين، وكان أبرز مطالبه هو رحيل الحكومة.

فقد تلقى المتظاهرون في الساحات والشوارع خبر استقالة الحريري بالترحيب والهتافات، وأطلقوا المفرقعات، إلا أنه يبدو أن تلك الكلمات ربما تؤكد أن المحتجين لم يكتفوا باستقالة الحريري، حيث يبدو أن الشارع اللبناني طامع في المزيد من المطالب وهو ما يعني رحيل الرئاسات الثلاث والإطاحة بكامل النظام وليس الحريري وحكومته فقط.

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وعلى أثر استقالة الحريري، واصل المحتجون مظاهراتهم احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية معلنين استمرارهم في مظاهراتهم وأن الغاية هي استقالة جميع أعضاء الحكومة بالإضافة إلى مطالبتهم بإسقاط الطبقة السياسية الحالية بكاملها، رافعين شعار "كلن يعني كلن".

ودعا ناشطون في الحراك الشعبي اللبناني إلى فتح الطرقات كليا مع الإبقاء على الاعتصامات في الساحات لحين تشكيل الحكومة الجديدة، بينما عقد رؤساء سابقون للحكومة اجتماعا، نوهوا فيه باستقالة سعد الحريري، وطالبوا الجميع بتحمل مسؤولياتهم.

وأورد المحامي حسن بزي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، منشورا جاء فيه التالي: "تشاورات بين عدد من المجموعات والقوى والناشطين بعد تحقيق هدف استقالة الرئيس الحريري، ودعونا إلى فتح كلي للطرقات مع البقاء فقط في ساحتي الشهداء ورياض الصلح (بيروت) وساحة إيليا (صيدا) وساحة النور (طرابلس)، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

ونشرت حملة "لحقي" بيانا حمل عنوان "مبروك تحقيق أول المطالب.. القوة للناس"، وأشارت الحملة إلى ضرورة إنهاء قطع الطرقات والبقاء في الشوارع والساحات حتى تحقيق أهداف الثورة.

تحذير من فراغ سياسي

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، حذر من حدوث "فراغ سياسي" في لبنان بعد استقالة الحريري، وقال: "الشيء المهم بدرجة بالغة هو ألا يستمر الاستقرار في بيروت في التأثر سلبا بعد الاستقالة. نحن في غنى عن حدوث فراغ سياسي وتحديدا في الموقف الراهن".

وأكد ماس أن التطورات الأخيرة في لبنان لها "أهمية حاسمة بالنسبة لنا وأيضا بالنسبة للمنطقة كلها"، معربا عن أمله في أن تحتفظ الاحتجاجات في لبنان بطابعها السلمي.

بدورها أكدت فرنسا أن إعلان الحريري استقالته يزيد من تردي الأمور في لبنان و"يفاقم الأزمة".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن لبنان "يمر بأزمة خطيرة جدا منذ 15 يوما مع مظاهرات شعبية حاشدة وحوادث وتوترات وأزمة ثقة"، مضيفا: "مع هذه الأوضاع تدعو فرنسا المسؤولين اللبنانيين إلى بذل كل الجهود لضمان استقرار المؤسسات ووحدة لبنان".

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي أسعد بشارة، إن "المسار داخل السلطة منفصل تماما عن مسار الديناميكية داخل الشارع، فالانتفاضة الشعبية تطالب بالتغيير الكامل"، مضيفا أنه في حال "قرر حزب الله أن يلجأ مرة ثانية إلى الالتفاف والمناورة، فإن الشارع لن يسكت"، بحسب "سكاي نيوز".

خطوة جريئة

تسارعت ردود الفعل حيال هذه الخطوة، وسط دعوات إلى إسقاط السياسيين وحماية النظام، في وقت طالبت فيه أطراف أخرى بتشكيل "حكومة اختصاصيين".

فمن جانبه أشار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط إلى أنه "منذ اللحظة الأولى دعوت إلى الحوار وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي، وتحملت الكثير، لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري، استقالة الحكومة بعد أن حاول جاهدا الوصول إلى تسوية وحاولنا معه، فإنني أدعو مجددا إلى الحوار والهدوء".

ورأى أن إسقاط النظام لا يكون بهذه الطريقة، وإنما عبر قانون انتخابي عصري ولبنان دائرة واحدة، مشيرا إلى أننا "لا نريد إدخال لبنان في صراع المحاور".

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وامتدح رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، قرار الحريري تقديم استقالته واستقالة الحكومة تجاوبا مع المطلب الشعبي، مشيرا إلى أن "المهم الآن الذهاب نحو الخطوة الثانية للخروج من أزمتنا الحالية ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من إخصائيين مشهود لهم بنظافة كفهم واستقامتهم ونجاحهم، واستقلالهم عن القوى السياسية".

وهنأ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، الرئيس الحريري على خطوته الجريئة بالاستقالة ولو جاءت متأخرة.

واعتبر أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، أن "سعد الحريري يبقى سعد الحريري، قرأ كتاب الضمير، وليس كتاب الأمير".



ومنذ 17 أكتوبر الجاري، تكتظ الشوارع والساحات في العاصمة بيروت ومناطق عديدة من الشمال إلى الجنوب، بالمتظاهرين في إطار حراك شعبي على خلفية مطالب معيشية وإحباط من الفساد.

وتشهد البلاد شللا شبه كامل نتيجة احتجاجات اتسمت بقطع طرقات رئيسية وتسببت فى إغلاق المصارف والمدارس والجامعات، للمطالبة بتغيير سياسي.