سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«كلن يعني كلن».. هل يهدأ الشارع بعد استقالة الحريري؟

رغم استقالة الحريري، واصل المحتجون مظاهراتهم معلنين استمرارهم في مظاهراتهم وأن الغاية هي استقالة جميع أعضاء الحكومة بالإضافة إلى إسقاط الطبقة السياسية بشكل كامل
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
الحريري
الحريري
خلال الـ13 يوما من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ سنوات، والتي عمّت كل المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالة حكومته. وقال الحريري في كلمة موجهة إلى اللبنانيين عصر أمس: "حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله إلى صوت الناس ولحماية البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، واليوم وصلت إلى طريق مسدود، ويجب أن تكون هناك صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، وأكد قائلا إن "المناصب تذهب وتأتي، المهم كرامة وسلامة البلد".
جاءت استقالة الحريري بعد فشل جهود الوساطة ومحاولات الحل مع الرئيس ميشال عون وفريقه الذي تمسك بعدم إخراج وزير الخارجية جبران باسيل من أي تشكيلة حكومية جديدة، ما لم تخرج أسماء أخرى محسوبة على أطراف سياسية وحزبية. في محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع، أعلن الحريري، مطلع الأسبوع الماضي، ورقة إصلاحات اقتصادية،
اقرأ المزيد
الحرب-في- سوريا (5)

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي

?خاضت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة نشبت بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في قرية تل الورد بريف رأس العين الجنوبي.
الحريري

رئيس لبنان يكلف حكومة الحريري بتصريف الأعمال مؤقتا

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من الحكومة القائمة برئاسة سعد الحريري، الاستمرار لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة وذلك بعدما تقدم الحريري، أمس، باستقالته والحكومة كاملة، تحت ضغط التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي عمت لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، إذ أعرب عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، قائلا فور وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت: "أتمنى من الله أن ينجي لبنان، وأن تخرج البلاد من هذا المأزق، وأنا مرتاح لأننا أعطينا شيئا للشعب اللبناني".
انفجار في أفغانستان

إصابة 11 شخصا في تبادل إطلاق نار على الحدود الباكستانية الأفغانية

أعلن المركز الإعلامي التابع للجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أن 6 جنود و5 مدنيين أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود الباكستانية الأفغانية بين قوات الأمن من الجانبين. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" الباكستانية، على موقعها الالكتروني، أن قوات الأمن الأفغانية أطلقت قذائف الهاون ورشاشات ثقيلة من منطقة ناري في مقاطعة كونار، مستهدفة السكان المدنيين في قرية أروندو في شيترال.
صحف سعودية

الصحف تبرز استقالة الحريري ومقتل خليفة البغدادي

تصدرت تطورات الأوضاع في لبنان واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأطلعتنا أيضا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل خليفة زعيم داعش أبى بكر البغدادي، كما استعرضت العديد من القضايا المتنوعة. ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن أمس الثلاثاء، استقالة حكومته، وأفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون يدرس ورقة استقالة الحريري، ولن يطلب من حكومته تصريف الأعمال.
اقرأ المزيد من الأخبار
سعد-الحريري

الحكومة تترنح.. هل تطيح احتجاجات لبنان بالحريري؟

حاولت الحكومة اللبنانية احتواء الحراك المتواصل منذ ما يقرب من أسبوعين من خلال خطة إنقاذية إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الشارع رغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، حيث يصر الحراك على رحيل الحكومة، دون القبول بأي حلول مسكنة، ويشهد لبنان أكبر احتجاجات منذ سنوات في وسط دعوات لإضراب عام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر وسط دعوات للإضراب العام وغلق الطرق بالسيارات كأحدث وسائل المحتجين لإجبار الطبقة الحاكمة على تلبية مطالبهم.
احتجاجات لبنان

سبت الساحات وأنا الممول| كيف رد الحراك على نصر الله؟

يبدو أن لغة التخاطب والمقاربات الحوارية بين السلطة في لبنان والمنتفضين منذ 10 أيام لا تزال منعدمة حتى الآن، ما يعني أن المنتفضين لن يتراجعوا قبل تلقيهم مبادرة سياسية كبيرة وملموسة تحقق مطالبهم التي في مقدمتها رحيل الحكومة. وجاء خطاب زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس الجمعة، ليزيد من اشتعال الانتفاضة اللبنانية، بعد اتهاماته للحراك بتلقي تمويل من السفارات الأجنبية. في محاولة جديدة عاد نصر الله ليقسم الحراك الشعبي إلى كيانات جديدة وأخرى تقودها سفارات خارجية ومخابرات أجنبية على حد قوله، مشيرا إلى أن حزب الله هو الأقوى على الأرض.
المظاهرات- في- لبنان (7)

وسط استمرار الحراك.. اللبنانيون يؤسسون لمرحلة جديدة

لا يزال مئات الآلاف يتدفقون على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار، حيث انطلقت الاحتجاجات منذ أسبوع ومستمرة حتى الآن رغم المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة لبنان برئاسة سعد الحريري. وتتفجر الاحتجاجات بعيدا عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي يوما تلو الآخر منذ الخميس الماضي للتعبير عن معاناةٍ عمرُها سنوات تنصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يوميات هذا الشعب.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تظاهرات لبنان ترفض الحلول الترقيعية

تصدرت تطورات الأحداث في لبنان وسوريا عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على الأوضاع في اليمن، كما تناولت الصحف العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من لبنان، فتحت عنوان "حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه ويصف الحكومة بالعاجزة"، ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعلن استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت. وقال جعجع في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتفاقم".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]