رياضة

مانشستر سيتي يستهدف صفقة جديدة من الدوري الإسباني

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
لم يدخل مانشستر سيتي الميركاتو الصيفي الماضي مكتفيًا بالتعاقد مع 3 لاعبين، أبرزهم رودري من أتلتيكو مدريد، إلى جانب أنجيلينو من أيندهوفين، وجواو كانسيلو من يوفنتوس. وبدأ السيتي التحرك لإمكانية فقدان نجمه الألماني ليروي ساني، حيث حدد البديل له من الدوري الإسباني، وهو نجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال، ويتضمن عقد أويارزابال مع سوسيداد شرطا جزائيا بقيمة 68 مليون إسترليني، وهو ما ينوي مانشستر سيتي تفعيله بعد حالة التألق التي يعيشها اللاعب هذا الموسم فى الدوري الإسباني.
وسجل أويارزابال 4 أهداف وصنع 3 أخرى في 10 مباريات شارك فيها مع سوسيداد في الليجا منذ بداية الموسم الجاري ليساهم في احتلال فريقه المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة الإسبانية حتى الآن. وبدأ السيتي فى مراقبة اللاعب ذى الـ22 عاما لأول مرة، الصيف الماضي، عندما تألق مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21
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نابي كيتا

كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
جرانيت تشاكا (3)

أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
مايك -فيلان - سولسكاير

جيجز يتغنى بصفقات سولسكاير مع مانشستر يونايتد

يعتقد الويلزي ريان جيجز، قائد مانشستر يونايتد السابق، أن المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير يمكن أن ينجح مع يونايتد، ولكن يجب أن يستهدف لاعبا مبدعا بعد ذلك، وذلك حسبما أفاد لصحيفة يونايتد ستاند. وتحمل مانشستر يونايتد بداية صعبة لهذا الموسم، حيث كافح أمام فرق النصف السفلي من الجدول، لكن جيجز يعتقد أن هذا ما كان عليه الحال دائما؛ لأنهم يفتقرون إلى منفذ إبداعي، ولكن سولسكاير سوف يصحح هذا الأمر إذا تم تسليمه ميزانية مماثلة للتي سُلمت للمديرين الفنيين السابقين في ملعب "أولد ترافورد".
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بيب-جوارديولا (1)

ربحت معه كل شيء.. جوارديولا يتحدث عن علاقته بميسي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي ونادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل تجربته مع البلوجرانا، وخاصة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، حيث كان يتولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيًا للنادي الكتالوني. وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
برشلونة

مفاجآت فى تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو (معقل البلوجرانا) فى تمام التاسعة مساءً. ويبحث الفريق الكتالونى اليوم عن تأكيد رقمه التاريخي أمام نظيره فريق إشبيلية حيث فاز االكبير الكتالونى على إشبيلية 82 مرة فى الدورى الإسبانى أكثر من أى فريق آخر فى تاريخ المنافسة.
أتليتكو -مدريد‎

التعادل السلبي يحسم لقاء أتليتكو مدريد مع بلد الوليد

تعادل أتليتكو مدريد أمام فريق بلد الوليد سلبيًّا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب نويفو خوسيه زوريلا، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا). ويقدم الروخى بلانسكوس مستوى متوسطا حتى الآن فى بطولة "لا ليجا" حيث سجل 7 أهداف فقط على مدار الـ7 جولات الماضية، وهذه تعد أقل حصيلة لأبناء سيميونى منذ عام 2005- 2006 حيث سجل حينها فى نفس عدد الجولات 6 أهداف فقط. وبهذا التعادل يحتل أتليتكو المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
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