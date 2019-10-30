مانشستر سيتي يستهدف صفقة جديدة من الدوري الإسباني

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

مانشستر سيتي

لم يدخل مانشستر سيتي الميركاتو الصيفي الماضي مكتفيًا بالتعاقد مع 3 لاعبين، أبرزهم رودري من أتلتيكو مدريد، إلى جانب أنجيلينو من أيندهوفين، وجواو كانسيلو من يوفنتوس. وبدأ السيتي التحرك لإمكانية فقدان نجمه الألماني ليروي ساني، حيث حدد البديل له من الدوري الإسباني، وهو نجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال، ويتضمن عقد أويارزابال مع سوسيداد شرطا جزائيا بقيمة 68 مليون إسترليني، وهو ما ينوي مانشستر سيتي تفعيله بعد حالة التألق التي يعيشها اللاعب هذا الموسم فى الدوري الإسباني.

وسجل أويارزابال 4 أهداف وصنع 3 أخرى في 10 مباريات شارك فيها مع سوسيداد في الليجا منذ بداية الموسم الجاري ليساهم في احتلال فريقه المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة الإسبانية حتى الآن. وبدأ السيتي فى مراقبة اللاعب ذى الـ22 عاما لأول مرة، الصيف الماضي، عندما تألق مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21

وسجل أويارزابال 4 أهداف وصنع 3 أخرى في 10 مباريات شارك فيها مع سوسيداد في الليجا منذ بداية الموسم الجاري ليساهم في احتلال فريقه المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة الإسبانية حتى الآن.



وبدأ السيتي فى مراقبة اللاعب ذى الـ22 عاما لأول مرة، الصيف الماضي، عندما تألق مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وكان ساني يحظى بمطاردة قوية من بايرن ميونيخ، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع هذا الموسم.



وتفاوض ممثل ساني قبل ذلك مع السيتي بشأن شروط الرحيل، لكن النادي الإنجليزي تمسك بالحصول على 145 مليون إسترليني، وهو ما مثل حجر عثرة أمام أي مفاوضات مع أندية أخرى.