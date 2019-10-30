انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 670 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 670 جنيهًا. عيار 24: 774 جنيهًا. عيار 18: 574 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5360 جنيها. وعالميا، استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية. وارتفع رصيد الذهب