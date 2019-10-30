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انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 670 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 670 جنيهًا. عيار 24: 774 جنيهًا. عيار 18: 574 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5360 جنيها. وعالميا، استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية. وارتفع رصيد الذهب
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سلع-استهلاكية

بعد صعود الجنيه.. توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 3%

توقع بنك استثمار «رينيسانس كابيتال»، حدوث تراجع في معدل التضخم ليصل إلى مستوى نحو 3% خلال شهر أكتوبر الجاري، في مقابل نحو 4.8% خلال شهر سبتمبر. كما توقع تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، المزيد من التباطؤ التدريجى فى التضخم خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة قوة الجنيه. وصعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز.
وزارة-المالية

يبدأ في نوفمبر| كيف تطبق الحكومة الحد الأدنى للأجور؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بداية من راتب شهر يوليو 2019. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الحالية 2019- 2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العام المالي المنتهي 2018- 2019. وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين، الأول هو أجر وظيفي، يمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني هو الأجر المكمل، ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير.
وزيرة التخطيط مع الحبتور

«الحبتور»: صندوق مصر السيادي فرصة جيدة للاستثمار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة فى صندوق مصر السيادى، في ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، في إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها، ومنها تفعيل صندوق مصر السيادى وبحث الفرص الاستثمارية به مع كبار المستثمرين.
الدولار

المالية: طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية قريبا

تعتزم وزارة المالية القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، الذي ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الأربعاء، إنه تم تأهل نحو 5 بنوك استثمارية دولية للترويج للطرح الجديد، ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري 2019- 2020.
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 671 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

الذهب ينخفض في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل672 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1487 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 673 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب والجرام يفقد 7 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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