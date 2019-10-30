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بعد صعود الجنيه.. توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 3%

توقع عدد من بنوك الاستثمار ومؤسسات دولية استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، بدعم من قوة الجنيه المصري وصعوده أمام الدولار الأمريكي
تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
سلع غذائية
سلع غذائية
توقع بنك استثمار «رينيسانس كابيتال»، حدوث تراجع في معدل التضخم ليصل إلى مستوى نحو 3% خلال شهر أكتوبر الجاري، في مقابل نحو 4.8% خلال شهر سبتمبر. كما توقع تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، المزيد من التباطؤ التدريجى فى التضخم خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة قوة الجنيه. وصعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز.
ارتفاع العملة المحلية يدعم تباطؤ التضخم قال تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، إن معدل التضخم تراجع بسبب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. وأوضح التقرير أن العملة المحلية ارتفعت بدعم من البيانات الاقتصادية القوية لمصر، وتخلى الفيدرالي الأمريكي
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الذهب (2)

انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 670 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزارة-المالية

يبدأ في نوفمبر| كيف تطبق الحكومة الحد الأدنى للأجور؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بداية من راتب شهر يوليو 2019. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الحالية 2019- 2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العام المالي المنتهي 2018- 2019. وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين، الأول هو أجر وظيفي، يمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني هو الأجر المكمل، ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير.
وزيرة التخطيط مع الحبتور

«الحبتور»: صندوق مصر السيادي فرصة جيدة للاستثمار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة فى صندوق مصر السيادى، في ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، في إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها، ومنها تفعيل صندوق مصر السيادى وبحث الفرص الاستثمارية به مع كبار المستثمرين.
الدولار

المالية: طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية قريبا

تعتزم وزارة المالية القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، الذي ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الأربعاء، إنه تم تأهل نحو 5 بنوك استثمارية دولية للترويج للطرح الجديد، ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري 2019- 2020.
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الجنية-المصري

ارتفع 12 قرشا في أسبوع| هل يواصل الجنيه رحلة الصعود؟

ارتفعت قيمة الجنيه المصري بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لتزداد قيمته بنحو 12 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.18 جنيه للبيع، في مقابل نحو 16.30 جنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وشهدت العملة المحلية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2019، لترتفع بنحو 177 قرشا أمام العملة الخضراء، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبيرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً إلى الأفضل حاليا.
روسيا-تخطط-لتقليص اعتمادها-على-الدولار

هل تنجو مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية؟

توقع صندوق النقد الدولي حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك على غرار الأزمة المالية التي مر بها العالم خلال عام 2008، وخفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة، منذ أكتوبر الماضي، لتصبح عند 3% هذا العام و3.4% العام المقبل/ من توقعات سابقة كانت عند 3.2% و3.5% على التوالي، لتصبح أرقام نمو عام 2019 هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، مرجعا خفض توقعات النمو العالمي إلى التراجع «واسع النطاق جغرافيا» في التصنيع والتجارة العالمية، قائلا: ” إن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا منسقا وانتعاشا غير مؤكد".
جنية (3)

«فيتش»: توقعات بانخفاض قيمة الجنيه على المدى الطويل

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن ينخفض الجنيه المصري على المدى الطويل، بالتزامن مع قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، ما يعزز ضغوط الاستيراد التضخمى إلى حد ما، وكذلك نمو حجم الإقراض الخاص واتساع القاعدة النقدية فى مصر، لافتة إلى أن الجنيه سيحافظ على مساره المرتفع، لكن بوتيرة أكثر تباطؤًا خلال الأشهر المتبقية من 2019. وشهدت أسعار الجنيه ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار، لترتفع بنحو 168 قرشا، وتدور أسعار الدولار حاليا ما بين 16.27 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.23 جنيه، ونحو 16.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
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