بعد صعود الجنيه.. توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 3%

توقع عدد من بنوك الاستثمار ومؤسسات دولية استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، بدعم من قوة الجنيه المصري وصعوده أمام الدولار الأمريكي

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

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توقع بنك استثمار «رينيسانس كابيتال»، حدوث تراجع في معدل التضخم ليصل إلى مستوى نحو 3% خلال شهر أكتوبر الجاري، في مقابل نحو 4.8% خلال شهر سبتمبر. كما توقع تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، المزيد من التباطؤ التدريجى فى التضخم خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة قوة الجنيه. وصعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز.

ارتفاع العملة المحلية يدعم تباطؤ التضخم قال تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، إن معدل التضخم تراجع بسبب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. وأوضح التقرير أن العملة المحلية ارتفعت بدعم من البيانات الاقتصادية القوية لمصر، وتخلى الفيدرالي الأمريكي