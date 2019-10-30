مدبولي لحكومات إفريقيا: الإرادة المشتركة تسهم في القضاء على الجوع

رئيس الوزراء: دعم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية يتطلب وضع دستور متكامل لسلامة الغذاء يتم تطبيق معاييره وآلياته بحيادية وشفافية في جميع دول القارة

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الإرادة المشتركة للحُكومات والشعوب الإفريقية من أجل السعي نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في القارة، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030، جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة، اليوم، خلال مراسم الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الإفريقي السفيرة جوزيفا ساكو، وعدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.

ونقل مدبولي، خلال الاحتفال، إلى الحضور تحيات الرئيس السيسي، وتمنياته لهذا الاحتفال بالنجاح والتوفيق، معربا عن بالغ الامتنان للاتحاد الإفريقي على قبول استضافة مصر لهذا الحدث المهم، وكذا اعتزاز مصر بالثقة التي اكتسبتها بانتخابها من قِبل القادة الأفارقة في أديس أبابا لرئاسة الدورة الحادية والثلاثين للاتحاد

ونقل مدبولي، خلال الاحتفال، إلى الحضور تحيات الرئيس السيسي، وتمنياته لهذا الاحتفال بالنجاح والتوفيق، معربا عن بالغ الامتنان للاتحاد الإفريقي على قبول استضافة مصر لهذا الحدث المهم، وكذا اعتزاز مصر بالثقة التي اكتسبتها بانتخابها من قِبل القادة الأفارقة في أديس أبابا لرئاسة الدورة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي لعام 2019، والتي تَعْكِسُ قُوَةَ وَعُمْق العلاقات المتبادلة بين مصر والدول الشقيقة الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

وقال رئيس الوزراء إن القارة الإفريقية تُواجِهُ تحدياتٍ كبيرة لما تُعانيه من فَجْوة غِذَائية كبيرة بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية، وخاصة في محاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية، وما تُواجهه من نُدْرة الموارد المائية، والتغيرات المناخية التي تُؤثر على المجالات الزراعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرًا إلى أن مُواجهة هذه التحديات تُشَكل تَحديًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بإدارة الموارد المائية، وَتَأْمين تلبية الاحتياجات المتزايدة والطلب على المياه من كل القطاعات المستخدمة لها، وكذلك لما تعَانيه من النمو السكاني المتزايد، والذي يُشَكِّل ضغطًا على الموارد المائية المُتاحة.

وأضاف مدبولي، أن المناخ أصبح يشكلُ عاملًا مُحددًا للإنتاج الزراعي وأنواع الحاصلات وَسُلالات الإنتاج الحيواني التي تتناسب مع كل إقليم مُنَاخي، لافتًا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في تطوير النظم الغذائية مع تعزيز الأمن المائي، من خلال الاستثمار في عمليات أكثر فعالية للحصول على المياه وَمُعدات الري، وإعادة استخدام المياه مع التوعية لترشيد الاستهلاك من المياه، والاستثمار في تحويل مجاري الأنهار أو إقامة الخزانات، وَضَخ المياه الأرضية للحصول على موارد مياه مُتَجددة.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول قارية مشتركة تجتمع فيها جُهود الجميع بهدف تبني آليات عمل مشتركة في العديد من المجالات، بما يشمل تَبَنّي سياسات وإجراءات اقتصادية واجتماعية تضع القضاء على الجوع على رأس الأولويات في العمل المشترك، وتطبيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة وترشيد استخدامها للمحافظة على البيئة في الإنتاج الزراعي وتعظيم الاستفادة من وِحْدَتي الأرض والمياه.

وتابع مدبولي، أن آليات العمل المشترك لا بد أن تتضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة في أنشطة الإنتاج الزراعي كافة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل من الموارد الخام، وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية للحد من الهجرة للمدن، من خلال توفير أساليب استثمارية مُتنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للمرأة والشباب في المناطق الريفية، بالتنسيق مع القطاع الخاص والاستثماري، بالإضافة إلى أن توفير الغذاء الصحي والآمن للمواطنين هُو مُحَصِّلة عوامل متعددة، من أهمها الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي ودعم المرأة والشباب، من خلال تنفيذ سياسات تَعْتبر الاستثمار في البشر، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة، هُو المُحرك الأساسي للتنمية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن دعم التبادل التجاري ما بين الدول الإفريقية يتطلب وضع دستور متكامل لسلامة الغذاء يتم تطبيق معاييره وآلياته بحيادية وشفافية في جميع دول القارة، وضرورة توفير آليات تسويق تعاونية فعالة لتوفير أسعار عادلة لصغار المزارعين مُقَابل مُنْتجاتهم، معتبرًا أن ذلك هو السبيل الحقيقي لرفع دخولهم ومستوياتهم المعيشية للقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية.

وأشاد مدبولي، بالإنجازات التي تم تحقيقها بفضل إرادة الدول الإفريقية، ومساعيها الدؤوبة لتحقيق مستقبل مُشْرق للقارة وَشُعوبها العريقة؛ منوهًا بأنه تم قطع شوط طويل على مسار تحقيق أجندة إفريقيا 2063، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنهوض بالقارة الإفريقية، قائلًا: "أصبحنا على الطريق الصحيح نحو حُقْبةٍ جَديدة واعدة، تَتَّسمُ بالتنمية والتقدم بدلًا من الركود الاقتصادي والنزاعات".

وأضاف رئيس الوزراء، أنه يتعين على شركاء القارة الإفريقية تعزيز التواصل وإقامة الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، للتعرف على تطلعاتهم والاستفادة من خبراتهم، وتذليل المعوقات التي يُواجِهُونها في الميدان، تمهيدًا للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تُمَكِّن المسئولين، سواء رؤساء الدول والحكومات، من توفير الضمانات اللازمة لاحتضان رواد الأعمال الأفارقة، ودعم الصناعات المحلية والاستراتيجية الإفريقية، متابعًا: "ينبغي ألا نُغفل أهمية الاستثمار في أهم موردٍ تمتلكه القارة، وهم الشباب الإفريقي رجالًا ونساءً بالتساوي، والذين نُعَول عليهم كثيرًا لاستكمال المسيرة وتحويل الحلم الإفريقي إلى واقع، مُتسلحين بحماسهم وإبداعهم وطاقاتهم الخلاقة".

وفي ختام كلمته، تقدم مدبولي بالشكر والتقدير للحضور، ولكل من أسهم في الإعداد والتنظيم لإنجاح هذه الاحتفالية، التي تُجسد العمل المشترك والجهود الدؤوبة نحو إفريقيا، التي تنعم بالسلام والأمن الغذائي بما يُحقق الرفاهية، وتحسين سُبُل العيش للشعوب الإفريقية العريقة، قائلًا: "أختتم كلمتي بتأكيد حرص جمهورية مصر العربية كرئيس للاتحاد الإفريقي على الخروج من اجتماعنا اليوم بنتائج ملموسة تُعْطِى دفعةً حقيقيةً في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في إفريقيا".