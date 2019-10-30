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مدبولي لحكومات إفريقيا: الإرادة المشتركة تسهم في القضاء على الجوع

رئيس الوزراء: دعم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية يتطلب وضع دستور متكامل لسلامة الغذاء يتم تطبيق معاييره وآلياته بحيادية وشفافية في جميع دول القارة
٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الإرادة المشتركة للحُكومات والشعوب الإفريقية من أجل السعي نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في القارة، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030، جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة، اليوم، خلال مراسم الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الإفريقي السفيرة جوزيفا ساكو، وعدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.
ونقل مدبولي، خلال الاحتفال، إلى الحضور تحيات الرئيس السيسي، وتمنياته لهذا الاحتفال بالنجاح والتوفيق، معربا عن بالغ الامتنان للاتحاد الإفريقي على قبول استضافة مصر لهذا الحدث المهم، وكذا اعتزاز مصر بالثقة التي اكتسبتها بانتخابها من قِبل القادة الأفارقة في أديس أبابا لرئاسة الدورة الحادية والثلاثين للاتحاد
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: ضحايا حوادث بئر العبد الإرهابية شهداء وتعويضات لأسرهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار ضحايا الحادث الإرهابي على كمين بقرية تفاحة، مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك حادث سقوط قذيفة مجهولة على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها في 12 أكتوبر الجاري، وحادث سقوط قذيفة مجهولة على تجمع "أبو المعراج" في جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في 19 أكتوبر الجاري من الشهداء.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

غلق 315 منشأة غذائية وإعدام 24 طن أغذية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشو الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك بناءً على تعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها لوصول منتج غذائي آمن حفاظا على صحة المواطنين، إذ أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام 24 طنا و291 كجم أغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامة منها: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 141 لسنة 2014"، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ ينظم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملا، بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.
حادث انهيار بالأردن

غطتهم كميات أتربة كبيرة.. تحركات بعد وفاة 3 عمال مصريين بالأردن

تواصلت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مع أسر الثلاثة مصريين المتوفين، إثر حادث انهيار وقع أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن في العاصمة الأردنية عمان، لتقديم واجب العزاء وكافة سبل الدعم والمساندة للأسر خاصة وأنهم من العمالة البسيطة، وتقدمت الوزيرة، بخالص التعازي لأسر المتوفين الثلاثة: أحمد محمد أحمد محمد مغازي" من دسوق بكفر الشيخ، وعبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن رضوان من شربين بالدقهلية، ومحمد سعيد عبده محمد علي من الإبراهيمية بالشرقية.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بسبب الأمطار.. الحكومة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

كلف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
الديون الخارجية (2)

لجنة البنوك: أمريكا ضمن أعلى 10 دول تستثمر في مصر

أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى 10 دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر. وأضاف حسين في تصريحات له اليوم، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة تعد زيارة ناجحة غلب عليها ملف التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أنها تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005 أي منذ 14 عاما.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: رئيس الوزراء في البرلمان غدًا لإلقاء بيان

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدًا الثلاثاء، لإلقاء بيان أمام البرلمان حول أداء الحكومة، جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يكلف زايد بتقديم تقرير باحتياجات «الصحة»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة، موجها بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.
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