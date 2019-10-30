رياضة

برشلونة مجبر على بيع لاعبين بقيمة 124 مليون يورو

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
برشلونة
برشلونة
يبدو أن برشلونة سيجد معاناة كبيرة في التعاقدات في الميركاتو المقبل، وذلك بعدما أبلغت الإدارة أعضاء الجمعية العمومية أن النادي يحتاج هذا الموسم إلى بيع لاعبين بقيمة 124 مليون يورو، ومن ثم لن يتم شراء أي صفقة في يناير المقبل، وذلك بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وأشارت إلى أن توفير هذا الرقم سيكون في المتناول إذا قرر بايرن ميونيخ تفعيل بند الشراء في عقد البرازيلي فيليب كوتينيو بقيمة 120 مليون يورو، ولكن موقف النادي البافاري لا يزال غير واضح، وأوضحت أنه يمكن إدراج قيمة بيع مالكوم إلى زينيت (40 مليون يورو) هذا الموسم في الميزانية.
مع الوضع في الاعتبار أن برشلونة لم يسدد بعد كل تكاليف ضم اللاعب البرازيلي من بوردو (42 مليون يورو). وقالت الصحيفة إن المبيعات في الشتاء ربما تتركز على لاعبي الوسط، بسبب التخمة في هذا المركز، وقد يتم الاستغناء عن إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال أو كارليس ألينيا، ولكن لن يرحلوا جميعا في وقت واحد. وذكرت
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نابي كيتا

كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
جرانيت تشاكا (3)

أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
مايك -فيلان - سولسكاير

جيجز يتغنى بصفقات سولسكاير مع مانشستر يونايتد

يعتقد الويلزي ريان جيجز، قائد مانشستر يونايتد السابق، أن المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير يمكن أن ينجح مع يونايتد، ولكن يجب أن يستهدف لاعبا مبدعا بعد ذلك، وذلك حسبما أفاد لصحيفة يونايتد ستاند. وتحمل مانشستر يونايتد بداية صعبة لهذا الموسم، حيث كافح أمام فرق النصف السفلي من الجدول، لكن جيجز يعتقد أن هذا ما كان عليه الحال دائما؛ لأنهم يفتقرون إلى منفذ إبداعي، ولكن سولسكاير سوف يصحح هذا الأمر إذا تم تسليمه ميزانية مماثلة للتي سُلمت للمديرين الفنيين السابقين في ملعب "أولد ترافورد".
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إيفان-راكيتيتش (2)

أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

يواصل أتلتيكو مدريد البحث عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ويبدو أنه يرغب بشدة في التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن راكيتيتش بات يضع قدمًا ونصف القدم خارج "كامب نو"، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم، وأشارت إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع، ويعد راكيتيتش هدفًا قديمًا لميجيل أنخيل جيل، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الذي حاول التعاقد معه مرتين قبل الانتقال لإشبيلية.
ميسى

على رأسهم ميسي.. برشلونة يستهدف تجديد عقود نجومه

بدأ نادي برشلونة التفكير في ضرورة تجديد العديد من عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب برشلونة في تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، حيث يرغب العملاق الكتالوني في بقاء تير شتيجن وسيميدو. ونوهت الصحيفة بأن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو المقبل، ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.
بايرن-ميونيخ

ألكانتارا يفتح الباب أمام الاعتزال في بايرن

أعرب متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجوا ألكانتارا، عن عدم اهتمامه بتعرضه للانتقادات، بسبب عدم تألقه في المباريات الكبرى، وقال تياجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الانتقادات؟ كنت هنا في بايرن ميونيخ منذ 6 سنوات، كنا أبطالًا في كل عام، فزنا بلقب كأس ألمانيا 3 مرات، بالإضافة إلى أننا وصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أبدي احترامي لما يقال عني، لكني لن أجيب عن أي شيء من هذا القبيل، أحرص على اللعب فقط، أنا أخوض موسمي السابع في بايرن ميونيخ، وبطبيعة الحال الإنسان يتحمل مسؤوليات عندما يكون موجودًا في النادي لفترة طويلة".
فيليب-كوتينيو (2)

كوتينيو يعجل من رحيل مولر عن بايرن ميونيخ

يبدو أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، سيتسبب في رحيل الألماني توماس مولر عن صفوف فريق بايرن ميونيخ، ومنذ انتقال كوتينيو إلى البايرن قادمًا من برشلونة الصيف الماضي، حجز مكانه في التشكيل الأساسي على حساب مولر، حيث جلس الأخير على مقاعد البدلاء في آخر 5 مباريات، ويرغب مولر البالغ من العمر 30 عامًا، في الرحيل عن صفوف العملاق البافاري، بسبب ندرة مشاركاته، ويتواجد اسمه بالفعل على رادار العديد من الأندية الإنجليزية مثل مانشستر يونايتد، إلى جانب ليفربول الذي حاول ضمه من قبل في عام 2017.
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