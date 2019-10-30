برشلونة مجبر على بيع لاعبين بقيمة 124 مليون يورو

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

برشلونة

يبدو أن برشلونة سيجد معاناة كبيرة في التعاقدات في الميركاتو المقبل، وذلك بعدما أبلغت الإدارة أعضاء الجمعية العمومية أن النادي يحتاج هذا الموسم إلى بيع لاعبين بقيمة 124 مليون يورو، ومن ثم لن يتم شراء أي صفقة في يناير المقبل، وذلك بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وأشارت إلى أن توفير هذا الرقم سيكون في المتناول إذا قرر بايرن ميونيخ تفعيل بند الشراء في عقد البرازيلي فيليب كوتينيو بقيمة 120 مليون يورو، ولكن موقف النادي البافاري لا يزال غير واضح، وأوضحت أنه يمكن إدراج قيمة بيع مالكوم إلى زينيت (40 مليون يورو) هذا الموسم في الميزانية.

مع الوضع في الاعتبار أن برشلونة لم يسدد بعد كل تكاليف ضم اللاعب البرازيلي من بوردو (42 مليون يورو). وقالت الصحيفة إن المبيعات في الشتاء ربما تتركز على لاعبي الوسط، بسبب التخمة في هذا المركز، وقد يتم الاستغناء عن إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال أو كارليس ألينيا، ولكن لن يرحلوا جميعا في وقت واحد. وذكرت