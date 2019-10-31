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علاقة مرهقة أو صحية.. للحياة الزوجية أشكال

لا تتعامل مع العلاقة أو الزواج مثل حلبة المصارعة، وتنتظر أن تحقق السيطرة الكاملة على الشريك الآخر، فمثل هذه العلاقات تُهدم سريعًا، ولا تلقِ بمشاعرك في علاقة بائسة
تحرير:إسراء سليمان ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أنواع العلاقات
أنواع العلاقات
توجد أشكال متعددة للعلاقات، بعضها يكون له تأثير إيجابي فيك، فيجعل حياتك أفضل، والبعض الآخر بمنزلة طاقة سلبية تنتشر في كل مكان، وتسمى أيضًا بـ"علاقة استنزافية"، لأنها تهدر طاقتك بشكل كامل، دون أخذ مقابل لذلك. وعلى الجانب الآخر، توجد علاقات صحية، تمنحك الأمان والسعادة، فتشعر بأن كل شيء أصبح متبادلا بينكما، مثل هذه العلاقات تجعل الحياة سعيدة ومليئة بالأمل، كما توجد العلاقات المشوشة التي تجعلك في حيرة وتفكير دائمين، ولا تمنحك السكون والراحة. وذلك حسبما صرح موقع "times of india".
نحن جميعا مختلفون وفريدون في أنفسنا، الشيء الوحيد الذي يجب ألا يخسره الفرد هو كيانه وشخصيته، ومن الواضح أننا نلتقي مع شخص في حياتنا مختلف تمامًا، لا يشبهنا في شيء، ولكن نشعر بأن هذا الاختلاف بمنزلة بداية جديدة، وإذا أمعنا النظر، سنجد أن الشريك يكمل جميع النواقص، إضافة إلى ذلك، نتحدث عنه دائمًا وكأن
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قوس النصر

وادي الملوك وقلعة دوفر.. قصص الأشباح في المعالم الأثرية

هناك الكثير من المعالم السياحة التي تدعو السياح إلى زيارتها في جميع أنحاء العالم، ومع التقدم التكنولوجي والتقنيات الموجودة بالهواتف الذكية، كان لدى الزائرين فرصة لالتقاط السليفي ناحية برج بيزا المائل أو إيفل، بالإضافة إلى عالم ديزني وغيرها من المعالم السياحية. أثناء الزيارة قد لا يلتقط السائح الكثير من المناظر من حوله، ولكن بمشاهدة الصور التي التقطها من جديد، سيشاهد وجها يحدق من الماء، أو وجود ظلال على النصب التذكاري، ولكن حان الوقت للتقرب من قصص الأشباح والتعرف على المعالم الآتية وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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للأطعمة استخدامات أخرى| الموز للفضة والليمون للحشرات

يعد الغذاء جزءا عميقا من الثقافات الإنسانية، كما أنه ضروري من أجل استمرار الحياة، وفي كثير من الأحيان يكون لذيذا، ولهذا هناك أشخاص يكرسون حياتهم بأكملها لإيجاد أشياء جديدة ومثيرة تتعلق بالطعام، مثل طرق طهي جديدة وطرق زراعة مختلفة، بالإضافة إلى طريقة التقديم التي تعد من الإتيكيت. يقضي بعض المختصين سنوات في تطوير تقنيات للحفاظ على استمرارية الطعام لفترة أطول من الوقت، كما أن الطعام لا يمكن تناوله فقط، بل يدخل في استخدامات متعددة، كالصبغات، وتنظيف بعض الأشياء؛ لذا إليك استخدامات مختلفة للأطعمة وفقا لما ذكره موقع List verse.
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سيدة تصاب بالسرطان بسبب غسل ملابس زوجها

ادعت امرأة مصابة بالسرطان أن ملابس زوجها المغطاة بغبار الأسبستوس هى السبب في مرضها، إذ اعتادت مافيس تورتون، البالغة من العمر 86 عاما، التخلص من الأشياء العالقة بملابس زوجها قبل وضعها في الغسالة بعد انتهاء عمله يوميا في محطة الكهرباء. بعد سنوات عديدة، تم تشخيصها بأنها مصابة بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض المستمر للأسبستوس، حيث يحدث في الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطى الأعضاء الداخلية. كما قالت إن ملابس زوجها كانت مليئة بالأتربة، ولهذا كانت تتخلص من العوالق قبل غسلها، ولم يكن له اتصال مباشر بمادة الأسبستوس.
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