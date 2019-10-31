علاقة مرهقة أو صحية.. للحياة الزوجية أشكال

لا تتعامل مع العلاقة أو الزواج مثل حلبة المصارعة، وتنتظر أن تحقق السيطرة الكاملة على الشريك الآخر، فمثل هذه العلاقات تُهدم سريعًا، ولا تلقِ بمشاعرك في علاقة بائسة

تحرير:إسراء سليمان ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أنواع العلاقات

توجد أشكال متعددة للعلاقات، بعضها يكون له تأثير إيجابي فيك، فيجعل حياتك أفضل، والبعض الآخر بمنزلة طاقة سلبية تنتشر في كل مكان، وتسمى أيضًا بـ"علاقة استنزافية"، لأنها تهدر طاقتك بشكل كامل، دون أخذ مقابل لذلك. وعلى الجانب الآخر، توجد علاقات صحية، تمنحك الأمان والسعادة، فتشعر بأن كل شيء أصبح متبادلا بينكما، مثل هذه العلاقات تجعل الحياة سعيدة ومليئة بالأمل، كما توجد العلاقات المشوشة التي تجعلك في حيرة وتفكير دائمين، ولا تمنحك السكون والراحة. وذلك حسبما صرح موقع "times of india".

نحن جميعا مختلفون وفريدون في أنفسنا، الشيء الوحيد الذي يجب ألا يخسره الفرد هو كيانه وشخصيته، ومن الواضح أننا نلتقي مع شخص في حياتنا مختلف تمامًا، لا يشبهنا في شيء، ولكن نشعر بأن هذا الاختلاف بمنزلة بداية جديدة، وإذا أمعنا النظر، سنجد أن الشريك يكمل جميع النواقص، إضافة إلى ذلك، نتحدث عنه دائمًا وكأن