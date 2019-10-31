علاقة مرهقة أو صحية.. للحياة الزوجية أشكال

لا تتعامل مع العلاقة أو الزواج مثل حلبة المصارعة، وتنتظر أن تحقق السيطرة الكاملة على الشريك الآخر، فمثل هذه العلاقات تُهدم سريعًا، ولا تلقِ بمشاعرك في علاقة بائسة
توجد أشكال متعددة للعلاقات، بعضها يكون له تأثير إيجابي فيك، فيجعل حياتك أفضل، والبعض الآخر بمنزلة طاقة سلبية تنتشر في كل مكان، وتسمى أيضًا بـ"علاقة استنزافية"، لأنها تهدر طاقتك بشكل كامل، دون أخذ مقابل لذلك. وعلى الجانب الآخر، توجد علاقات صحية، تمنحك الأمان والسعادة، فتشعر بأن كل شيء أصبح متبادلا بينكما، مثل هذه العلاقات تجعل الحياة سعيدة ومليئة بالأمل، كما توجد العلاقات المشوشة التي تجعلك في حيرة وتفكير دائمين، ولا تمنحك السكون والراحة. وذلك حسبما صرح موقع "times of india".
نحن جميعا مختلفون وفريدون في أنفسنا، الشيء الوحيد الذي يجب ألا يخسره الفرد هو كيانه وشخصيته، ومن الواضح أننا نلتقي مع شخص في حياتنا مختلف تمامًا، لا يشبهنا في شيء، ولكن نشعر بأن هذا الاختلاف بمنزلة بداية جديدة، وإذا أمعنا النظر، سنجد أن الشريك يكمل جميع النواقص، إضافة إلى ذلك، نتحدث عنه دائمًا وكأن
نحن جميعا مختلفون وفريدون في أنفسنا، الشيء الوحيد الذي يجب ألا يخسره الفرد هو كيانه وشخصيته، ومن الواضح أننا نلتقي مع شخص في حياتنا مختلف تمامًا، لا يشبهنا في شيء، ولكن نشعر بأن هذا الاختلاف بمنزلة بداية جديدة، وإذا أمعنا النظر، سنجد أن الشريك يكمل جميع النواقص، إضافة إلى ذلك، نتحدث عنه دائمًا وكأن العيوب أصبحت مميزات، ونريد أن نكون معه، ومن ثم نستطيع قول إن العلاقة الصحية هي نتاج اختلاف يؤدي إلى حياة صحية وأسرة سعيدة. وفى ما يلي أنواع مختلفة من الشريكين في كل علاقة، وستقرر من أنت في النهاية:
1- مَن لا ينفصلان
من المؤكد أنك لاحظت بين أصدقائك شريكين قررا الارتباط، ليس ذلك فقط، بل يتمتعان بعلاقة صحية وسليمة، ويشعران بالراحة بعضهما مع بعض، ولا يريدان الوجود مع أي شخص آخر، إنهما فقط لبعضهما، مثل هذه العلاقات تستمر وتدوم، ولا يستطيع أحد منهما الانفصال عن الآخر، حاول قدر الإمكان البحث عن مثل هذه العلاقات، التي تحقق لك الاستقرار، حيث تشعر كأن العالم كله تجمع في هذا الشخص.
2- العلاقة المشوشة
توجد بعض العلاقات المرهقة، التى لا تعلم فيها البداية من النهاية، فتشعر بالحيرة والتفكير بشكل مستمر، كل من الشريكين يحمل بداخله الكثير من الأحاديث، وفي لحظة سينفجر أحدهما فى الآخر، ولكن في النهاية سينتهي الشجار، وسيجدان أن الحياة لا تسير على ما يرام دون أن يكونا مع بعضهما.
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3- العلاقة الصحية
من النادر جدا العثور عليها ولكن توجد، حتى لو بنسبة قليلة، فكل منهما يريد الآخر في مكانة رائعة في الحياة، ستجد فيها شعورا مشابهًا لنكران الذات، تبدو كعلاقة أسطورية غير موجودة على أرض الواقع، ولكن يحاوطها الإيثار من جميع الجوانب، ويزداد الحب بينهما بالمواقف والأفعال، وبغض النظر عن العلاقات ومسمياتها، ينبغي دائمًا ممارسة شيء واحد، وهو احترام بعضنا بعضا، فليس من الضروري أن تندرج في تصنيف محدد من التي ذُكرت مسبقا.
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إضافة إلى ذلك، تعد الكرامة واحترام الذات والحب من المكونات القليلة لعلاقة طويلة الأمد ورائعة، لذلك لا يهم مسمى العلاقة، ولكن الذي يجب أن تضعه في اعتبارك أن تكون العلاقة كاملة بالنسبة لك، فإن وضعت هذه الاعتبارات في حياتك، ستجد نفسك ناجحًا، واعلم أن الإدارة الجيدة لأي علاقة من الأشياء المهمة، والاستماع للشريك وتفهّم حريته وهويته.
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لا تتعامل مع العلاقة أو الزواج مثل حلبة المصارعة، وتنتظر أن تحقق السيطرة الكاملة على الشريك الآخر، فمثل هذه العلاقات تُهدَم سريعًا، ولا تلقِ بمشاعرك في علاقة بائسة، تُشعرك بالإحباط والتوتر والاكتئاب، فالإنسانية والمشاركة هما أساس الحياة السعيدة، ولا تحكم على علاقات الآخرين وتنظر إليهم في حسرة، لأن شريكك لا يعاملك بهذه الطريقة، ففي هذه الحالة، اعلم أنه يوجد خطأ ما ويجب التعامل معه بحرص.
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