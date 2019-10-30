رئيس لبنان يكلف حكومة الحريري بتصريف الأعمال مؤقتا

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

سعد الحريري - أرشيفية

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من الحكومة القائمة برئاسة سعد الحريري، الاستمرار لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة وذلك بعدما تقدم الحريري، أمس، باستقالته والحكومة كاملة، تحت ضغط التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي عمت لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، إذ أعرب عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، قائلا فور وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت: "أتمنى من الله أن ينجي لبنان، وأن تخرج البلاد من هذا المأزق، وأنا مرتاح لأننا أعطينا شيئا للشعب اللبناني".

واستقبل الحريري، بعدا الاستقالة، مؤيديه وداعميه من الوزراء والنواب والسياسيين ومسئولي تيار المستقبل الذي يتزعمه، إلى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.وأكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه يتضامن مع الحريري في "موقفه الوطني الكبير" الذي عبر عنه في استقالته، مشيرا إلى أن استقالته