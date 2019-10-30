شكوك حول خوض كينيا مباراة الفراعنة في التصفيات

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

منتخب مصر

يعاني الاتحاد الكيني لكرة القدم من ندرة في الموارد المالية، تهدد سفر المنتخب الأول لمواجهة المنتخب الوطني في أولى مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون. وبحسب ما نقله موقع أسوميتش الإفريقي، لا يجد نيك موندوا، رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، أي أمل في إقامة معسكر للمباراتين المقبلتين في التصفيات بسبب التشتيت الذي يعاني منه الاتحاد في الوقت الحالي، وقال موندوا في هذا الشأن: "فعلنا كل ما نملك من أجل حل مشكلة الديون".

وواصل: "ولكن إذا ذكرت الحكومة أنها لا تمتلك أموالا فوقتها سنكون مستعدين للتعامل مع عقوبات فيفا، لا يمكننا فعل أي شيء آخر". وأضاف: "سبق أن طلبنا من الحكومة أن تمول انتقالنا إلى القاهرة يوم 9 نوفمبر، إذا لم تصل إلينا الأموال بحلول يوم 5 أو 6 نوفمبر على الأكثر فلن نذهب إلى مصر". وتابع: "أقول للكينيين