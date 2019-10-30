رياضة

شكوك حول خوض كينيا مباراة الفراعنة في التصفيات

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
منتخب مصر
منتخب مصر
يعاني الاتحاد الكيني لكرة القدم من ندرة في الموارد المالية، تهدد سفر المنتخب الأول لمواجهة المنتخب الوطني في أولى مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون. وبحسب ما نقله موقع أسوميتش الإفريقي، لا يجد نيك موندوا، رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، أي أمل في إقامة معسكر للمباراتين المقبلتين في التصفيات بسبب التشتيت الذي يعاني منه الاتحاد في الوقت الحالي، وقال موندوا في هذا الشأن: "فعلنا كل ما نملك من أجل حل مشكلة الديون".
وواصل: "ولكن إذا ذكرت الحكومة أنها لا تمتلك أموالا فوقتها سنكون مستعدين للتعامل مع عقوبات فيفا، لا يمكننا فعل أي شيء آخر". وأضاف: "سبق أن طلبنا من الحكومة أن تمول انتقالنا إلى القاهرة يوم 9 نوفمبر، إذا لم تصل إلينا الأموال بحلول يوم 5 أو 6 نوفمبر على الأكثر فلن نذهب إلى مصر". وتابع: "أقول للكينيين
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نابي كيتا

كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
جرانيت تشاكا (3)

أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
مايك -فيلان - سولسكاير

جيجز يتغنى بصفقات سولسكاير مع مانشستر يونايتد

يعتقد الويلزي ريان جيجز، قائد مانشستر يونايتد السابق، أن المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير يمكن أن ينجح مع يونايتد، ولكن يجب أن يستهدف لاعبا مبدعا بعد ذلك، وذلك حسبما أفاد لصحيفة يونايتد ستاند. وتحمل مانشستر يونايتد بداية صعبة لهذا الموسم، حيث كافح أمام فرق النصف السفلي من الجدول، لكن جيجز يعتقد أن هذا ما كان عليه الحال دائما؛ لأنهم يفتقرون إلى منفذ إبداعي، ولكن سولسكاير سوف يصحح هذا الأمر إذا تم تسليمه ميزانية مماثلة للتي سُلمت للمديرين الفنيين السابقين في ملعب "أولد ترافورد".
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المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المغلق في العين السخنة

أدى المنتخب المصري الأولمبي مرانا قويا تحت قيادة شوقي غريب خلال معسكره المغلق والأخير استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الثامن من نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تحت إشراف الجهاز الفني على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة. جاء المران تكتيكيًّا في المقام الأول وظهر فيه التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وسعي الجميع من أجل الظهور بشكل طيب قبل 24 ساعة من إعلان القائمة النهائية التي ستخوض البطولة.
مران المنتخب (3)

المنتخب يستقر على ضم 32 لاعبًا لمعسكر نوفمبر

?يؤكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه تم الاستقرار على ضم 32 لاعبًا لمعسكر الفراعنة، الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. ويوضح الجهاز الفني أن العناصر التي سيعلن عنها لا يعني أنها جميعا ضمن القائمة النهائية لأن الاختيارات مبدئية حاليًا، وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا ومن الوارد استبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين.
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البدري يعلن قائمة المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث حدد البدري يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق معسكر الفراعنة. وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .
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رسميًا.. تأجيل الدوري والقمة في نهاية الدور الأول

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا في بيان تم نشره خلال الموقع الرسمي للجبلاية، تأجيل مسابقة الدوري الممتاز بشكل كامل، ويتم استئنافها بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وخوض مباراة الزمالك في نهاية الدوري الأول من المسابقة المحلية، وشدد على أن تأجيل مباراة القمة والتي كان مقرر لها يوم السبت الماضي، كان لأسباب أمنية لا دخل لمسؤولي الجبلاية فيها على الإطلاق، مؤكدين على أنهم ليس لهم أي علاقة بخلافات شخصية أو محاولة تزييف الحقائق، في ظل انتشار لغط كبير عن أسباب تأجيل المباراة.
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