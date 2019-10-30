رياضة

سحر عبد الحق تستعرض خطتها لتطوير الكرة النسائية

تحرير:كريم أحمد ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
تواصل لجنة الكرة النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف سحر عبد الحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد جولتها في محافظات الصعيد لانتقاء والتنقيب عن العناصر المميزة من لاعبات البراعم والشابات ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وسونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، وبحضور أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر "مصطفى منير المدرب العام، وفايزة حيدر المدرب المساعد، ورحاب ممدوح المدير الإداري، وميريت سعيد إداري المنتخب".
وعلى هامش جولة اللجنة في محافظة أسيوط شاركت سحر عبد الحق في ندوة بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، تحت رعاية جمال محمد علي عميد الكلية، ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور إبراهيم خشبة رئيس مركز شباب الشبان المسلمين، والموجه العام لوزارة التربية والتعليم حسين علي. واستعرضت "عبد الحق" خلال
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كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
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أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

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جيجز يتغنى بصفقات سولسكاير مع مانشستر يونايتد

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اتحاد الكرة يحدد موعد مباريات كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الـ15 مباراة التي تم تأجيلها اليوم في الدور التمهيدي في كأس مصر يوم الإثنين المقبل على الملاعب نفسها وفي الوقت المحدد لها سلفا، وأعلنت المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر على ضوء القرعة التى أجريت الأربعاء الماضي، ويشارك فى الدور التمهيدى الأول 86 فريقا تم تقسيمهما طبقا للتوزيع الجغرافى. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن مشاركة أندية الدورى الممتاز بداية من دور الـ64 بدلا من الـ32، وتقام مباريات دور الـ64 بداية من الأول من نوفمبر حتى 9 من نفس الشهر.
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تصنيف «الفيفا».. استقرار مصري وتصدر بلجيكي

حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ49 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أكتوبر، فيما واصل المنتخب البلجيكي تصدر التصنيف العالمي. كما واصل المنتخب الوطني احتلال المركز السادس إفريقيا خلف السنغال (20 عالميا)، وتونس (29)، ونيجيريا (35)، والجزائر (38)، والمغرب (42)، وأمام غانا (51) والكاميرون (52) والكونغو الديمقراطية (54) وكوت ديفوار (56). وعالميا، حلت فرنسا والبرازيل وإنجلترا خلف بلجيكا متصدرة التصنيف، كما تمكن منتخب أوروجواي من القفز إلى المركز الخامس في حين تراجع البرتغال مركزًا واحدًا ليحل سادسًا.
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رسميا.. الصين تستضيف نسخة مونديال الأندية الموسعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من كأس العالم للأندية في 2021، وأشار فيفا إلى أنه سيوسع المشاركة في البطولة لتشمل 24 فريقا في 2021، وذلك حسبما أفاد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي يعقد بمدينة شنغهاي الصينية. وأكد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في أبريل الماضي أن الخطة ستلعب دورا كبيرا في تطوير اللعبة في آسيا، رغم المعارضة الأوروبية، مضيفًا: "هذا قرار تاريخي لكرة القدم، لأن مجلس الفيفا قرر اليوم بالإجماع أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الزمالك يفوز على الأهلي في أزمة «تأجيل القمة»

أخيرًا أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض أي مباراة قبل خوض القمة في المقام الأول ثم يأتي بعدها تسلسل المباريات كما هو محدد سلفًا في جدول المسابقة والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة المحلية. وأصدر الجبلاية بيانًا ملخصه هو تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول واستكمال المسابقة بشكل طبيعي وفقًا للمباريات المحددة من قبل في قرعة المسابقة.
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