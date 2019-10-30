سحر عبد الحق تستعرض خطتها لتطوير الكرة النسائية

تحرير:كريم أحمد ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

اتحاد الكرة

تواصل لجنة الكرة النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف سحر عبد الحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد جولتها في محافظات الصعيد لانتقاء والتنقيب عن العناصر المميزة من لاعبات البراعم والشابات ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وسونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، وبحضور أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر "مصطفى منير المدرب العام، وفايزة حيدر المدرب المساعد، ورحاب ممدوح المدير الإداري، وميريت سعيد إداري المنتخب".

وعلى هامش جولة اللجنة في محافظة أسيوط شاركت سحر عبد الحق في ندوة بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، تحت رعاية جمال محمد علي عميد الكلية، ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور إبراهيم خشبة رئيس مركز شباب الشبان المسلمين، والموجه العام لوزارة التربية والتعليم حسين علي. واستعرضت "عبد الحق" خلال

وعلى هامش جولة اللجنة في محافظة أسيوط شاركت سحر عبد الحق في ندوة بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، تحت رعاية جمال محمد علي عميد الكلية، ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور إبراهيم خشبة رئيس مركز شباب الشبان المسلمين، والموجه العام لوزارة التربية والتعليم حسين علي.



واستعرضت "عبد الحق" خلال الندوة خطتها الموضوعة من أجل تطوير الكرة النسائية بمصر وما تم من خطوات كبيرة نحو تحقيق الهدف المرجو بدايةً من عودة نشاط المنتخب الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني، بعد توقف ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إقامة دوري المدارس والجامعات.



كما تحدثت سحر عبد الحق عن دور وزارة التربية والتعليم بالموافقة على إضافة الحافز الرياضي لممارسات اللعبة في المدارس، وأيضا موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إضافة مادة الكرة النسائية كمادة تخصص.